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Російського солдата бійці Нацгвардії ліквідували прямо на автобусній зупинці у населеному пункті Михайлівка на Донеччині. ВIДЕО

На Покровському напрямку на Донеччині у населеному пункті Михайлівка воїни 2-го батальйону оперативного призначення 15-ої бригади "Кара-Даг" ліквідували російського загарбника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Дивіться: Поранений окупант підірвав себе гранатою на Донеччині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17526) ліквідація (3973)


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Топ коментарі
+34
Посвідчення "УБД СВО" для поїздок на автобусі не дійсне ....
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08.09.2024 15:14
+22
Кацапи реально дегенерати й нелюди. Яка нормальна людина полізе здихати за ***** криваві гроші.
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08.09.2024 15:20
+22
Русачок дочекався автобуса №200 за маршрутом "Михайлівка - концерт Кобзона"
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08.09.2024 15:21
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08.09.2024 15:08 Відповісти
Посвідчення "УБД СВО" для поїздок на автобусі не дійсне ....
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08.09.2024 15:14 Відповісти
Хотів української землі,а отримав асфальт
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08.09.2024 17:40 Відповісти
"Кара-Даг" не дав насолодитися.... Хоча, надав, до кінця насолодився....асфальтом...
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08.09.2024 17:44 Відповісти
А чувак просто чекав автобуса...
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08.09.2024 15:15 Відповісти
А ЗСУ надали йому "таксі.....таксі до пекла".
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08.09.2024 15:21 Відповісти
Бо "діди" послали його "за воткой".
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08.09.2024 15:21 Відповісти
Нагадали мені бородатий анекдот, як крокодил залізничні рейки перетинав.
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08.09.2024 15:28 Відповісти
Ця дупа вже точно дострибалася...
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08.09.2024 15:52 Відповісти
Ніт, какав.
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09.09.2024 00:26 Відповісти
Відлетів до своіх
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08.09.2024 15:15 Відповісти
отлетел белой ладой в жаркие края пекла - все как мы любім
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08.09.2024 15:20 Відповісти
Наступна зупинка - Пекло
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08.09.2024 15:15 Відповісти
Кацапи реально дегенерати й нелюди. Яка нормальна людина полізе здихати за ***** криваві гроші.
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08.09.2024 15:20 Відповісти
По перше, нормальних там нема.
По друге, пропаганда на московії розмалювала "роботу" в Україні, як веселу, захопливу подорож на 3...4 місяці за просто афігєнні фублі. Це доволі ефективно діє на недалеких напівбомжів.
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08.09.2024 15:36 Відповісти
Я ж й пишу що кацапи РЕАЛЬНО дегенерати.
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08.09.2024 17:15 Відповісти
Кінцева
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08.09.2024 15:20 Відповісти
Він чекав автобус "На Кієв за два-три дня"
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08.09.2024 15:20 Відповісти
...дочекався!
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08.09.2024 15:24 Відповісти
Русачок дочекався автобуса №200 за маршрутом "Михайлівка - концерт Кобзона"
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08.09.2024 15:21 Відповісти
без пересадок - прямий рейс ....
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08.09.2024 15:25 Відповісти
може на ансамбль свiстопляски им. александрова кобзон на гастролях а курське
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09.09.2024 07:55 Відповісти
Не фіга не вкурив.. наче повзе і дупою відсрілюється. Шо то було?
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08.09.2024 15:29 Відповісти
То кадирівський загороджувальний загон в нього стріляє з тилу. В те саме місце, для них особливе.
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08.09.2024 15:44 Відповісти
То наші кулі з його штанів пилюку вибивали.. На концерт потрібно приходить у чистому одязі!
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08.09.2024 16:08 Відповісти
Це антивандальна зупинка. Лапоть почав дряпати на стіні "тут був вася" і отримав на горіхи.
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08.09.2024 16:08 Відповісти
Автобус їде,а воно на проїзжу частину лізе. Ще, мабуть,успів на зупинці насрати.Кацап-одним словом.
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08.09.2024 15:30 Відповісти
Так він псом хтів прикинутись?
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08.09.2024 15:32 Відповісти
- А дє тута астанівка.
- Зупинка поруч, а ти москалику уже приїхав.
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08.09.2024 15:32 Відповісти
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08.09.2024 15:32 Відповісти
Дурницю зробили.Краще було взяти у полон. Він був без зброї.
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08.09.2024 15:36 Відповісти
То кадирівці загороджувальники з тилу стріляли йому в одне місце. Запобігаючи здачі в полон.
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08.09.2024 15:46 Відповісти
А він руки піднімав? Саме це є міжнародним знаком здачі в полон!
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08.09.2024 16:09 Відповісти
По вашому - якщо ви бачите ворога в приціл автомата, а він без зброї - стріляти не можна?
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08.09.2024 17:42 Відповісти
приціл автомата. Перший раз таке чую...)) Але, звучить круто!
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08.09.2024 20:43 Відповісти
Я нє такая, я жду трамвая!
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08.09.2024 15:37 Відповісти
Следующая остановка концерт кобзона
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08.09.2024 15:37 Відповісти
Мюллєр заходе до свого кабінєту, там Штірліц копирсається в сейфі. "Що Ви тут робите?! - на автобуса чекаю".
"Зрозуміло", відповів Мюллєр, та вийшов. "Стоп, а звідки автобус у моєму кабинеті?".
Повернувся, а там нікого. "Мабуть, поїхав вже".
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08.09.2024 15:41 Відповісти
Купила баба шкаф, и пока мужик на работе, попросила соседа собрать.
Собрал, под окнами трамвай проехал, шкаф развалился. Больше саморезов и гроверов, собрал, после трамвая рассыпался. Мистика. Соберу, из нутри посмотрю в чем дело. Заходит муж.....Сосед в шкафу. ????? *** буду, не поверишь, трамвая жду
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08.09.2024 15:59 Відповісти
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08.09.2024 15:50 Відповісти
Це старий відос? За діпстейтом - Михайлівка під орчатиною.
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08.09.2024 15:52 Відповісти
Снайпер уработал.
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08.09.2024 16:23 Відповісти
... автоматна черга....
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08.09.2024 17:39 Відповісти
В стані рашистських Z-блогерів не радісні настрої:

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08.09.2024 16:53 Відповісти
Окупантам сруськім, в Україні смерть!
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08.09.2024 17:07 Відповісти
Маршрутчики-таки скажені.
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08.09.2024 19:25 Відповісти
Для нього це була кінцева останівка...
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08.09.2024 19:43 Відповісти
 
 