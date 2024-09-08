Російського солдата бійці Нацгвардії ліквідували прямо на автобусній зупинці у населеному пункті Михайлівка на Донеччині. ВIДЕО
На Покровському напрямку на Донеччині у населеному пункті Михайлівка воїни 2-го батальйону оперативного призначення 15-ої бригади "Кара-Даг" ліквідували російського загарбника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
Топ коментарі
+34 Luk Viktor
показати весь коментар08.09.2024 15:14
+22 Oleksii Pilevych #582021
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+22 Yuri I #427530
показати весь коментар08.09.2024 15:21
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По друге, пропаганда на московії розмалювала "роботу" в Україні, як веселу, захопливу подорож на 3...4 місяці за просто афігєнні фублі. Це доволі ефективно діє на недалеких напівбомжів.
- Зупинка поруч, а ти москалику уже приїхав.
"Зрозуміло", відповів Мюллєр, та вийшов. "Стоп, а звідки автобус у моєму кабинеті?".
Повернувся, а там нікого. "Мабуть, поїхав вже".
Собрал, под окнами трамвай проехал, шкаф развалился. Больше саморезов и гроверов, собрал, после трамвая рассыпался. Мистика. Соберу, из нутри посмотрю в чем дело. Заходит муж.....Сосед в шкафу. ????? *** буду, не поверишь, трамвая жду