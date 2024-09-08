РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13424 посетителя онлайн
Новости Видео Война
20 136 48

Российского солдата бойцы Нацгвардии ликвидировали прямо на автобусной остановке, в населенном пункте Михайловка, на Донетчине. ВИДЕО

На Покровском направлении в Донецкой области в населенном пункте Михайловка воины 2-го батальона оперативного назначения 15-й бригады "Кара-Даг" ликвидировали российского захватчика.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Раненый оккупант подорвал себя гранатой на Донетчине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19365) ликвидация (3591)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+34
Посвідчення "УБД СВО" для поїздок на автобусі не дійсне ....
показать весь комментарий
08.09.2024 15:14
+22
Кацапи реально дегенерати й нелюди. Яка нормальна людина полізе здихати за ***** криваві гроші.
показать весь комментарий
08.09.2024 15:20
+22
Русачок дочекався автобуса №200 за маршрутом "Михайлівка - концерт Кобзона"
показать весь комментарий
08.09.2024 15:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
08.09.2024 15:08 Ответить
Посвідчення "УБД СВО" для поїздок на автобусі не дійсне ....
показать весь комментарий
08.09.2024 15:14 Ответить
Хотів української землі,а отримав асфальт
показать весь комментарий
08.09.2024 17:40 Ответить
"Кара-Даг" не дав насолодитися.... Хоча, надав, до кінця насолодився....асфальтом...
показать весь комментарий
08.09.2024 17:44 Ответить
А чувак просто чекав автобуса...
показать весь комментарий
08.09.2024 15:15 Ответить
А ЗСУ надали йому "таксі.....таксі до пекла".
показать весь комментарий
08.09.2024 15:21 Ответить
Бо "діди" послали його "за воткой".
показать весь комментарий
08.09.2024 15:21 Ответить
Нагадали мені бородатий анекдот, як крокодил залізничні рейки перетинав.
показать весь комментарий
08.09.2024 15:28 Ответить
Ця дупа вже точно дострибалася...
показать весь комментарий
08.09.2024 15:52 Ответить
Ніт, какав.
показать весь комментарий
09.09.2024 00:26 Ответить
Відлетів до своіх
показать весь комментарий
08.09.2024 15:15 Ответить
отлетел белой ладой в жаркие края пекла - все как мы любім
показать весь комментарий
08.09.2024 15:20 Ответить
Наступна зупинка - Пекло
показать весь комментарий
08.09.2024 15:15 Ответить
Кацапи реально дегенерати й нелюди. Яка нормальна людина полізе здихати за ***** криваві гроші.
показать весь комментарий
08.09.2024 15:20 Ответить
По перше, нормальних там нема.
По друге, пропаганда на московії розмалювала "роботу" в Україні, як веселу, захопливу подорож на 3...4 місяці за просто афігєнні фублі. Це доволі ефективно діє на недалеких напівбомжів.
показать весь комментарий
08.09.2024 15:36 Ответить
Я ж й пишу що кацапи РЕАЛЬНО дегенерати.
показать весь комментарий
08.09.2024 17:15 Ответить
Кінцева
показать весь комментарий
08.09.2024 15:20 Ответить
Він чекав автобус "На Кієв за два-три дня"
показать весь комментарий
08.09.2024 15:20 Ответить
...дочекався!
показать весь комментарий
08.09.2024 15:24 Ответить
Русачок дочекався автобуса №200 за маршрутом "Михайлівка - концерт Кобзона"
показать весь комментарий
08.09.2024 15:21 Ответить
без пересадок - прямий рейс ....
показать весь комментарий
08.09.2024 15:25 Ответить
може на ансамбль свiстопляски им. александрова кобзон на гастролях а курське
показать весь комментарий
09.09.2024 07:55 Ответить
Не фіга не вкурив.. наче повзе і дупою відсрілюється. Шо то було?
показать весь комментарий
08.09.2024 15:29 Ответить
То кадирівський загороджувальний загон в нього стріляє з тилу. В те саме місце, для них особливе.
показать весь комментарий
08.09.2024 15:44 Ответить
То наші кулі з його штанів пилюку вибивали.. На концерт потрібно приходить у чистому одязі!
показать весь комментарий
08.09.2024 16:08 Ответить
Це антивандальна зупинка. Лапоть почав дряпати на стіні "тут був вася" і отримав на горіхи.
показать весь комментарий
08.09.2024 16:08 Ответить
Автобус їде,а воно на проїзжу частину лізе. Ще, мабуть,успів на зупинці насрати.Кацап-одним словом.
показать весь комментарий
08.09.2024 15:30 Ответить
Так він псом хтів прикинутись?
показать весь комментарий
08.09.2024 15:32 Ответить
- А дє тута астанівка.
- Зупинка поруч, а ти москалику уже приїхав.
показать весь комментарий
08.09.2024 15:32 Ответить
показать весь комментарий
08.09.2024 15:32 Ответить
Дурницю зробили.Краще було взяти у полон. Він був без зброї.
показать весь комментарий
08.09.2024 15:36 Ответить
То кадирівці загороджувальники з тилу стріляли йому в одне місце. Запобігаючи здачі в полон.
показать весь комментарий
08.09.2024 15:46 Ответить
А він руки піднімав? Саме це є міжнародним знаком здачі в полон!
показать весь комментарий
08.09.2024 16:09 Ответить
По вашому - якщо ви бачите ворога в приціл автомата, а він без зброї - стріляти не можна?
показать весь комментарий
08.09.2024 17:42 Ответить
приціл автомата. Перший раз таке чую...)) Але, звучить круто!
показать весь комментарий
08.09.2024 20:43 Ответить
Я нє такая, я жду трамвая!
показать весь комментарий
08.09.2024 15:37 Ответить
Следующая остановка концерт кобзона
показать весь комментарий
08.09.2024 15:37 Ответить
Мюллєр заходе до свого кабінєту, там Штірліц копирсається в сейфі. "Що Ви тут робите?! - на автобуса чекаю".
"Зрозуміло", відповів Мюллєр, та вийшов. "Стоп, а звідки автобус у моєму кабинеті?".
Повернувся, а там нікого. "Мабуть, поїхав вже".
показать весь комментарий
08.09.2024 15:41 Ответить
Купила баба шкаф, и пока мужик на работе, попросила соседа собрать.
Собрал, под окнами трамвай проехал, шкаф развалился. Больше саморезов и гроверов, собрал, после трамвая рассыпался. Мистика. Соберу, из нутри посмотрю в чем дело. Заходит муж.....Сосед в шкафу. ????? *** буду, не поверишь, трамвая жду
показать весь комментарий
08.09.2024 15:59 Ответить
показать весь комментарий
08.09.2024 15:50 Ответить
Це старий відос? За діпстейтом - Михайлівка під орчатиною.
показать весь комментарий
08.09.2024 15:52 Ответить
Снайпер уработал.
показать весь комментарий
08.09.2024 16:23 Ответить
... автоматна черга....
показать весь комментарий
08.09.2024 17:39 Ответить
В стані рашистських Z-блогерів не радісні настрої:

показать весь комментарий
08.09.2024 16:53 Ответить
Окупантам сруськім, в Україні смерть!
показать весь комментарий
08.09.2024 17:07 Ответить
Маршрутчики-таки скажені.
показать весь комментарий
08.09.2024 19:25 Ответить
Для нього це була кінцева останівка...
показать весь комментарий
08.09.2024 19:43 Ответить
 
 