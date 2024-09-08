Российского солдата бойцы Нацгвардии ликвидировали прямо на автобусной остановке, в населенном пункте Михайловка, на Донетчине. ВИДЕО
На Покровском направлении в Донецкой области в населенном пункте Михайловка воины 2-го батальона оперативного назначения 15-й бригады "Кара-Даг" ликвидировали российского захватчика.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.
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+34 Luk Viktor
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+22 Oleksii Pilevych #582021
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+22 Yuri I #427530
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По друге, пропаганда на московії розмалювала "роботу" в Україні, як веселу, захопливу подорож на 3...4 місяці за просто афігєнні фублі. Це доволі ефективно діє на недалеких напівбомжів.
- Зупинка поруч, а ти москалику уже приїхав.
"Зрозуміло", відповів Мюллєр, та вийшов. "Стоп, а звідки автобус у моєму кабинеті?".
Повернувся, а там нікого. "Мабуть, поїхав вже".
Собрал, под окнами трамвай проехал, шкаф развалился. Больше саморезов и гроверов, собрал, после трамвая рассыпался. Мистика. Соберу, из нутри посмотрю в чем дело. Заходит муж.....Сосед в шкафу. ????? *** буду, не поверишь, трамвая жду