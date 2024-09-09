В течение суток на Покровском направлении ВСУ отразили 39 атак, - Генштаб

За прошедшие сутки зафиксировано 164 боевых столкновения. Больше всего атак врага отражено на Покровском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

8 сентября противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 73 авиационных удара (задействовал, в частности, 94 КАБ), совершил 4770 обстрелов, более 190 из них - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Петропавловка и Глушковка Харьковской области; Дружба, Водяное, Новодонецкое и Александрополь Донецкой области; Каменское, Лобково Запорожской области и Одрадокаменка на Херсонщине.

Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло пять боевых столкновений в районе Волчанска, Тихого и Старицы.

На Купянском направлении количество боестолкновений составило 15. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Степной Новоселовки, Лозовой, Стельмаховки, Мясожаровки и в направлении Глушковки.

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На Лиманском направлении наши войска отбили 12 штурмов оккупантов в районах населенных пунктов Невское, Новосадово, Торское, Диброва и Чернещина.

На Северском направлении Силы обороны отбили 10 атак возле Спорного, Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского. Возле последнего враг провел четыре из указанных выше атак.

На Краматорском направлении украинские воины остановили десять попыток противника прорвать нашу оборону в районах Андреевки, Майского, Часова Яра, Белой Горы, Предтечино и Клещиевки.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 24 атаки. Усилия сосредотачивал в районах населенных пунктов Пивничное, Зализное и Нью-Йорк, Торецк и Нелиповка. Кроме того, штурмовал вблизи Дружбы.

На Покровском направлении наши защитники отбили 39 атак. Основные усилия враг сосредотачивал в районах Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроицкого, Гродовки, Новогродовки, Селидово, Мариновки и Михайловки.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Долиновки, Украинской, Георгиевки и Константиновки. В целом захватчики 30 раз пытались прорвать оборону наших войск на этом направлении.

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На Времевском направлении оккупанты совершили четыре атаки наших позиций в направлении Водяного. Противник успеха не имел.

Ситуация на юге и севере

На Ореховском направлении состоялось два безуспешных для врага боевых столкновения неподалеку Малой Токмачки и Работино.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Оперативная обстановка без существенных изменений.

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На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, активизировал деятельность авиации - территории РФ осуществлял удары по районам Ямполя, Березы, Бачевска, Княжичей, Кондратовки, Первомайского, Олиного, Сум, Николаевки, Семеновки, Карповичей, Углов и ряда других приграничных населенных пунктов.

Удары по врагу

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам значительные потери в технике и живой силе, истощают наступательный потенциал врага вдоль всей линии фронта и в тылу.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1150 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, девять боевых бронированных машин, 26 артиллерийских систем, 33 БпЛА оперативно-тактического уровня, 44 автомобиля и две единицы специальной техники.