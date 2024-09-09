Протягом доби на Покровському напрямку ЗСУ відбили 39 атак, - Генштаб

Протягом минулої доби зафіксовано 164 бойових зіткнення. Найбільше атак ворога відбито на Покровському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Обстріли України

8 вересня противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 73 авіаційних удари (задіяв, зокрема, 94 КАБ), здійснив 4770 обстрілів, понад 190 з них - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Петропавлівка та Глушківка Харківської області; Дружба, Водяне, Новодонецьке та Олександропіль Донецької області; Кам’янське, Лобкове Запорізької області та Одрадокам’янка на Херсонщині.

Бойові дії на сході

На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося п’ять бойових зіткнень в районі Вовчанська, Тихого та Стариці.

На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень склала 15. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Степової Новоселівки, Лозової, Стельмахівки, М’ясожарівки та в напрямку Глушківки.

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На Лиманському напрямку наші війська відбили 12 штурмів окупантів в районах населених пунктів Невське, Новосадове, Торське, Діброва та Чернещина.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 10 атак біля Спірного, Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського. Біля останнього ворог провів чотири із зазначених вище атак.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили десять спроб противника прорвати нашу оборону в районах Андріївки, Майського, Часового Яру, Білої Гори, Предтечиного та Кліщіївки.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 24 атаки. Зусилля зосереджував у районах населених пунктів Північне, Залізне та Нью-Йорк, Торецьк і Неліпівка. Окрім того, штурмував поблизу Дружби.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 39 атак. Основні зусилля ворог зосереджував у районах Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроїцького, Гродівки, Новогродівки, Селідового, Маринівки та Михайлівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Долинівки, Українська, Георгіївки та Костянтинівки. Загалом загарбники 30 разів намагалися прорвати оборону наших військ на цьому напрямку.

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На Времівському напрямку окупанти здійснили чотири атаки наших позицій у напрямку Водяного. Противник успіху не мав.

Ситуація на півдні та півночі

На Оріхівському напрямку відбулося два безуспішних для ворога бойових зіткнення неподалік Малої Токмачки та Роботиного.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Оперативна обстановка без суттєвих змін.

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На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, активізував діяльність авіації - території РФ здійснював удари по районах Ямполя, Берези, Бачівська, Княжичів, Кіндратівки, Первомайського, Олиного, Сум, Миколаївки, Семенівки, Карповичів, Углів та низки інших прикордонних населених пунктів.

Удари по ворогу

Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам значних втрат в техніці та живій силі, виснажують наступальний потенціал ворога вздовж усієї лінії фронту та у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1150 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, дев’ять бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, 33 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 44 автомобілі та дві одиниці спеціальної техніки.