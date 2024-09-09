В Сумах 9 сентября объявлен траур

Понедельник, 9 сентября, объявлен Днем траура по погибшим в результате удара РФ 8 сентября по Сумам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Сумской ОГА Алексей Дрозденко.

"Сегодня - День траура по погибшим в результате вражеского удара 8 сентября.

В собственном доме погибли супруги, которым было 79 и 77 лет. Еще четыре человека пострадали", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью 8 сентября 2024 года вражеская авиация нанесла авиаудары по одному из дачных массивов города Сумы.

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