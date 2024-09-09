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Германия (6730) Транзит газа (347)

Германия не планирует вмешиваться в вопрос транзита газа между РФ и Украиной

газ

Германия не планирует играть посредническую роль между Украиной и РФ в вопросе транзита газа.

Об этом заявила пресс-секретарь Минэкономики ФРГ Зузанне Унград, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас, после начала российской агрессивной войны против Украины, сложилась совершенно другая ситуация. Тогда на переговорах речь шла о транзитных сборах (за транзит газа через Украину) и различные другие аспекты, в частности, будет ли продолжаться транзит газа в Европу. Теперь это дело сугубо Украины", - отметила Унград.

По ее словам, Германия ведет переговоры с другими европейскими странами и с Еврокомиссией относительно того, как гарантировать безопасность энергоснабжения в Европе, а также о том, как поддержать Украину. Сейчас сложилась переговорная ситуация, которая касается Украины и России, но прежде всего Украины, добавила она.

"Это проблема, которая должна быть решена между Украиной и РФ. Германия готова и будет готова к любому их решению", - сказала Унград.

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Со своей стороны, представитель федерального правительства Штеффен Гебештрайт не смог сказать, шла ли речь об этой теме на переговорах тет-а-тет между канцлером Олафом Шольцем и Президентом Украины Владимиром Зеленским в минувшую пятницу во Франкфурте. "До сих пор эта тема не обсуждалась", - отметил он.

Представители отвечали на вопрос, не планирует ли Германия выступить в роли посредника в переговорах между Украиной и Россией по транзиту российского газа в Европу, как Берлин это делал раньше, до полномасштабной войны.

Оба спикера не ответили на вопрос, заинтересована ли Германия в продолжении транзита.

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З чого б їм втручатися, у них більше немає ніякої труби. Бугага.
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09.09.2024 17:39 Ответить
Двоє зустрілись і обговорювали як протягнути вєточку міра кремлівському маньяку. Шольц ніколи не виходив з бухти ім.Шрєдера як і балаганщик з Оману. Те па де де, виконавцями якого були ці двоє, було окозамилюванням.
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09.09.2024 20:56 Ответить
 
 