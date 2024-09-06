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Азербайджан (769) россия (92999) Транзит газа (340)

Переговоры по продлению транзита российского газа через Украину продолжаются, - Reuters

Транзит російського газу через Україну: Переговори тривають

Президент Азербайджана Ильхам Алиев оптимистично настроен относительно результатов переговоров между РФ и Украиной для обеспечения продолжения поставок российского газа через Украину в несколько европейских стран.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Reuters.

ЕС и Украина обратились к Азербайджану с просьбой способствовать обсуждению с Россией соглашения о транзите газа, срок действия которого истекает в конце этого года.

Алиев сказал, что имеет "определенный оптимизм" относительно последних обсуждений между Россией и Украиной.

Читайте: Заявка на транзит российского газа через Украину выросла на 7%

"Мы считаем, что есть основания для прорыва, но, возможно, пока рано вдаваться в детали", - сказал он.

Хотя ЕС и сократил большинство импорта российского газа, некоторые страны Центральной Европы все еще зависят от поставок газа из России через трубопровод, который проходит через Украину. В частности большую часть газа через этот маршрут получает Австрия.

"Мы просто хотим поддержать эти страны, а также Украину, поскольку, если транзит прекратится, газораспределительная система Украины будет абсолютно парализована", - подчеркнул Алиев.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил переговоры о транзите газа из Азербайджана в ЕС вместо российского. Он уточнил, что соглашение о замене российского газа азербайджанским является "одним из предложений", которые сейчас обсуждаются.

Впоследствии президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что Украина и ЕС обратились к Азербайджану с просьбой поставлять природный газ в Европу через Украину после окончания действующего контракта с Россией в конце 2024 года.

Президент Зеленский заявил, что Украина не будет продлевать договор на транзит газа с Россией, однако готова рассматривать запросы от европейских компаний.

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Топ комментарии
+11
То ж незламний тиждень тому заявляв, що ніхто транзит продовжувати не буде!
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06.09.2024 16:55
+10
Спочатку хай повернуть всіх Азовців. Потім перемовини.
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06.09.2024 16:58
+9
Це якийсь довбаний сюр...
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06.09.2024 16:59
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То ж незламний тиждень тому заявляв, що ніхто транзит продовжувати не буде!
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06.09.2024 16:55 Ответить
шо, отказаться от денюжки? зеленский не такой.
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06.09.2024 17:40 Ответить
Спочатку хай повернуть всіх Азовців. Потім перемовини.
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06.09.2024 16:58 Ответить
Ціна за транзит повинна зрости на 400%. Причина- втрата нацистами россії контролю за суджанською газовимірювальною станцією.
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06.09.2024 16:58 Ответить
Це якийсь довбаний сюр...
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06.09.2024 16:59 Ответить
Позорище!
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06.09.2024 17:01 Ответить
НА ТРЕТЬОМУ РОЦІ ВІЙНИ УКРАЇНА МАЄ ІНІЦІАТИВУ В ПРОДОВЖЕННІ ДОГОВОРУ З РОСІЄЮ ПРО ТРАНЗИТ ГАЗУ...
ЦІКАВО, ЯК ЦЕ БУДУТЬ ПОЯСНЮВАТИ В ПІДРУЧНИКАХ ІСТОРІЇ?
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06.09.2024 17:01 Ответить
Будуть пропонувати перечитати оманські домовленості.
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06.09.2024 17:10 Ответить
КОЛИ ЙДЕТЬСЯ ПРО ЩОСЬ ПОПУЛЯРНЕ, ТО ЦЕ ІНІЦІАТИВА ПРЕЗИДЕНТА.
А КОЛИ ПРО ДОГОВІР З РАШКОЮ ПРО ТРАНЗИТ ГАЗУ - ТО ЦЕ ІНІЦІАТИВА ЕС І УКРАЇНИ...
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06.09.2024 17:03 Ответить
За дурників нас вважає.
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06.09.2024 17:11 Ответить
Тільки подумати, як алієв піклується про українську газотранспортну систему опісля того, як пуйло нещодавно його у дупу поцілував та наобіцяв різних смаколиків!
Ну, тепер алієв заповнить нашу трубу для Європи на 100% та на декілька років уперед.
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06.09.2024 17:08 Ответить
Прочитайте слова Алієва. Він сказав не про газотранспортну систему а про газорозподільну яка в випадку відсутності транзиту буде пуста і не буде палива і для людей і для інших споживачів. Якби в нас був тільки транзит то було б багато металобрухту з 80 французьких ГПС які були б непотрібні.
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06.09.2024 17:51 Ответить
Війна ...
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06.09.2024 17:09 Ответить
Так не тільки транзит, ми використовуємо їхній газ а платимо комусь в Європі хто цей газ заказує в орків. Алієв же каже про те якщо не буде газа в трубі то нічого буде розподіляти в Україні.
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06.09.2024 17:13 Ответить
Газ за дозвіл бити по кацапії! Досить казок про ескалацію!
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06.09.2024 17:13 Ответить
Якщо дозволять то це вже буде державна зрада, це саме стосуєтся нафтопроводу,та ще в такі "дружні" режими як Орбан і Фіццо.
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06.09.2024 17:19 Ответить
але це технічно неможливо вже. Транзит через Суджу - остання гілка. Треба ж з Курською народною республікою домовлятись спочатку.
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06.09.2024 17:37 Ответить
Щось цензор скурвлюється аж за межі добра і зла. Коли новина про те, що "***** ********* те-то й те-то", виділяють жирним шрифтом, типу погрози ***** - це щось нетипове для нього.
А от про таємні перемовини про газ, про які у людей щелепи відпадають, бо тринділи усі, що продовження транзиту не буде, роками, новина подається тишком-нишком, без виділення жирним шрифтом.
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06.09.2024 17:39 Ответить
Алієва куйло перевзув в рашистські валянки.щобтой був посередником в продажі рашистського газу в ЄС...
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06.09.2024 17:42 Ответить
Тільки злодії можуть вести перемовини з вбивцями. Геть злодіїв з влади!
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06.09.2024 17:57 Ответить
Разговор ведется про транзит, якобы, азерского газа для ЕС через кацапию и Украину. Хотя может газ х-ловский с алиевской надбавкой.
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06.09.2024 19:10 Ответить
Фізико-хімічно - абсолютно похуану який буде газ у трубі - азєровський чи кацапський. Важливо, куди підуть європейські гроші - на підтримку "рускаґа" чи муслімського "міра".
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06.09.2024 19:52 Ответить
Прочти еще раз и подумай - разговор не про состав, а про азерские документы на газ за моржу.
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06.09.2024 19:55 Ответить
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Україна Росія та ЄС звернулись до Азербайджану з метою зберегти транзит російського газу територією Росії та України.Алієв також зазначив, що фактично за посередництвом Азербайджану обидві країни ведуть переговори про продовження транзиту російського газу і постачання азербайджанського газу через Росію та Україну в Європу.
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07.09.2024 18:46 Ответить
Прочитай ще раз - мова не про склад, а про грошові потоки (у тому числі і мОаржу).
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06.09.2024 20:06 Ответить
 
 