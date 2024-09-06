Переговоры по продлению транзита российского газа через Украину продолжаются, - Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев оптимистично настроен относительно результатов переговоров между РФ и Украиной для обеспечения продолжения поставок российского газа через Украину в несколько европейских стран.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Reuters.

ЕС и Украина обратились к Азербайджану с просьбой способствовать обсуждению с Россией соглашения о транзите газа, срок действия которого истекает в конце этого года.

Алиев сказал, что имеет "определенный оптимизм" относительно последних обсуждений между Россией и Украиной.

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"Мы считаем, что есть основания для прорыва, но, возможно, пока рано вдаваться в детали", - сказал он.

Хотя ЕС и сократил большинство импорта российского газа, некоторые страны Центральной Европы все еще зависят от поставок газа из России через трубопровод, который проходит через Украину. В частности большую часть газа через этот маршрут получает Австрия.

"Мы просто хотим поддержать эти страны, а также Украину, поскольку, если транзит прекратится, газораспределительная система Украины будет абсолютно парализована", - подчеркнул Алиев.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил переговоры о транзите газа из Азербайджана в ЕС вместо российского. Он уточнил, что соглашение о замене российского газа азербайджанским является "одним из предложений", которые сейчас обсуждаются.

Впоследствии президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что Украина и ЕС обратились к Азербайджану с просьбой поставлять природный газ в Европу через Украину после окончания действующего контракта с Россией в конце 2024 года.

Президент Зеленский заявил, что Украина не будет продлевать договор на транзит газа с Россией, однако готова рассматривать запросы от европейских компаний.

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