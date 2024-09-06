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Азербайджан (837) росія (63574) транзит газу (972)

Переговори щодо продовження транзиту російського газу через Україну тривають, - Reuters

Транзит російського газу через Україну: Переговори тривають

Президент Азербайджану Ільхам Алієв оптимістично налаштований щодо результатів переговорів між РФ та Україною для забезпечення продовження постачання російського газу через Україну до кількох європейських країн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Reuters.

ЄС та Україна звернулися до Азербайджану з проханням сприяти обговоренню із Росією угоди про транзит газу, термін дії якої закінчується наприкінці цього року.

Алієв сказав, що має "певний оптимізм" щодо останніх обговорень між Росією та Україною.

Читайте: Заявка на транзит російського газу через Україну зросла на 7%

"Ми вважаємо, що є підстави для прориву, але, можливо, поки зарано вдаватися в деталі", - сказав він.

Хоч ЄС і скоротив більшість імпорту російського, деякі країни Центральної Європи все ще залежать від постачання газу з Росії через трубопровід, який проходить через Україну. Зокрема більшу частину газу через цей маршрут отримує Австрія.

"Ми просто хочемо підтримати ці країни, а також Україну, оскільки, якщо транзит припиниться, газорозподільна система України буде абсолютно паралізована", - наголосив Алієв.

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Раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив переговори про транзит газу з Азербайджану до ЄС замість російського. Він уточнив, що угода про заміну російського газу азербайджанським є "однією з пропозицій", які зараз обговорюються.

Згодом президент Азербайджану Ільхам Алієв заявляв, що Україна та ЄС звернулися до Азербайджану з проханням постачати природний газ до Європи через Україну після закінчення чинного контракту з Росією наприкінці 2024 року.

Президент Зеленський заявив, що Україна не продовжуватиме договір на транзит газу з Росією, однак готова розглядати запити від європейських компаній.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина домовляється про продовження імпорту російського газу: Сіярто прилетів на переговори з "Газпромом"

Автор: 
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Топ коментарі
+11
То ж незламний тиждень тому заявляв, що ніхто транзит продовжувати не буде!
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06.09.2024 16:55
+10
Спочатку хай повернуть всіх Азовців. Потім перемовини.
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06.09.2024 16:58
+9
Це якийсь довбаний сюр...
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06.09.2024 16:59
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То ж незламний тиждень тому заявляв, що ніхто транзит продовжувати не буде!
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06.09.2024 16:55 Відповісти
шо, отказаться от денюжки? зеленский не такой.
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06.09.2024 17:40 Відповісти
Спочатку хай повернуть всіх Азовців. Потім перемовини.
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06.09.2024 16:58 Відповісти
Ціна за транзит повинна зрости на 400%. Причина- втрата нацистами россії контролю за суджанською газовимірювальною станцією.
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06.09.2024 16:58 Відповісти
Це якийсь довбаний сюр...
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06.09.2024 16:59 Відповісти
Позорище!
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06.09.2024 17:01 Відповісти
НА ТРЕТЬОМУ РОЦІ ВІЙНИ УКРАЇНА МАЄ ІНІЦІАТИВУ В ПРОДОВЖЕННІ ДОГОВОРУ З РОСІЄЮ ПРО ТРАНЗИТ ГАЗУ...
ЦІКАВО, ЯК ЦЕ БУДУТЬ ПОЯСНЮВАТИ В ПІДРУЧНИКАХ ІСТОРІЇ?
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06.09.2024 17:01 Відповісти
Будуть пропонувати перечитати оманські домовленості.
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06.09.2024 17:10 Відповісти
КОЛИ ЙДЕТЬСЯ ПРО ЩОСЬ ПОПУЛЯРНЕ, ТО ЦЕ ІНІЦІАТИВА ПРЕЗИДЕНТА.
А КОЛИ ПРО ДОГОВІР З РАШКОЮ ПРО ТРАНЗИТ ГАЗУ - ТО ЦЕ ІНІЦІАТИВА ЕС І УКРАЇНИ...
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06.09.2024 17:03 Відповісти
За дурників нас вважає.
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06.09.2024 17:11 Відповісти
Тільки подумати, як алієв піклується про українську газотранспортну систему опісля того, як пуйло нещодавно його у дупу поцілував та наобіцяв різних смаколиків!
Ну, тепер алієв заповнить нашу трубу для Європи на 100% та на декілька років уперед.
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06.09.2024 17:08 Відповісти
Прочитайте слова Алієва. Він сказав не про газотранспортну систему а про газорозподільну яка в випадку відсутності транзиту буде пуста і не буде палива і для людей і для інших споживачів. Якби в нас був тільки транзит то було б багато металобрухту з 80 французьких ГПС які були б непотрібні.
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06.09.2024 17:51 Відповісти
Війна ...
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06.09.2024 17:09 Відповісти
Так не тільки транзит, ми використовуємо їхній газ а платимо комусь в Європі хто цей газ заказує в орків. Алієв же каже про те якщо не буде газа в трубі то нічого буде розподіляти в Україні.
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06.09.2024 17:13 Відповісти
Газ за дозвіл бити по кацапії! Досить казок про ескалацію!
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06.09.2024 17:13 Відповісти
Якщо дозволять то це вже буде державна зрада, це саме стосуєтся нафтопроводу,та ще в такі "дружні" режими як Орбан і Фіццо.
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06.09.2024 17:19 Відповісти
але це технічно неможливо вже. Транзит через Суджу - остання гілка. Треба ж з Курською народною республікою домовлятись спочатку.
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06.09.2024 17:37 Відповісти
Щось цензор скурвлюється аж за межі добра і зла. Коли новина про те, що "***** ********* те-то й те-то", виділяють жирним шрифтом, типу погрози ***** - це щось нетипове для нього.
А от про таємні перемовини про газ, про які у людей щелепи відпадають, бо тринділи усі, що продовження транзиту не буде, роками, новина подається тишком-нишком, без виділення жирним шрифтом.
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06.09.2024 17:39 Відповісти
Алієва куйло перевзув в рашистські валянки.щобтой був посередником в продажі рашистського газу в ЄС...
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06.09.2024 17:42 Відповісти
Тільки злодії можуть вести перемовини з вбивцями. Геть злодіїв з влади!
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06.09.2024 17:57 Відповісти
Разговор ведется про транзит, якобы, азерского газа для ЕС через кацапию и Украину. Хотя может газ х-ловский с алиевской надбавкой.
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06.09.2024 19:10 Відповісти
Фізико-хімічно - абсолютно похуану який буде газ у трубі - азєровський чи кацапський. Важливо, куди підуть європейські гроші - на підтримку "рускаґа" чи муслімського "міра".
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06.09.2024 19:52 Відповісти
Прочти еще раз и подумай - разговор не про состав, а про азерские документы на газ за моржу.
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06.09.2024 19:55 Відповісти
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Україна Росія та ЄС звернулись до Азербайджану з метою зберегти транзит російського газу територією Росії та України.Алієв також зазначив, що фактично за посередництвом Азербайджану обидві країни ведуть переговори про продовження транзиту російського газу і постачання азербайджанського газу через Росію та Україну в Європу.
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07.09.2024 18:46 Відповісти
Прочитай ще раз - мова не про склад, а про грошові потоки (у тому числі і мОаржу).
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06.09.2024 20:06 Відповісти
 
 