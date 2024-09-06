Переговори щодо продовження транзиту російського газу через Україну тривають, - Reuters
Президент Азербайджану Ільхам Алієв оптимістично налаштований щодо результатів переговорів між РФ та Україною для забезпечення продовження постачання російського газу через Україну до кількох європейських країн.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Reuters.
ЄС та Україна звернулися до Азербайджану з проханням сприяти обговоренню із Росією угоди про транзит газу, термін дії якої закінчується наприкінці цього року.
Алієв сказав, що має "певний оптимізм" щодо останніх обговорень між Росією та Україною.
"Ми вважаємо, що є підстави для прориву, але, можливо, поки зарано вдаватися в деталі", - сказав він.
Хоч ЄС і скоротив більшість імпорту російського, деякі країни Центральної Європи все ще залежать від постачання газу з Росії через трубопровід, який проходить через Україну. Зокрема більшу частину газу через цей маршрут отримує Австрія.
"Ми просто хочемо підтримати ці країни, а також Україну, оскільки, якщо транзит припиниться, газорозподільна система України буде абсолютно паралізована", - наголосив Алієв.
Раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив переговори про транзит газу з Азербайджану до ЄС замість російського. Він уточнив, що угода про заміну російського газу азербайджанським є "однією з пропозицій", які зараз обговорюються.
Згодом президент Азербайджану Ільхам Алієв заявляв, що Україна та ЄС звернулися до Азербайджану з проханням постачати природний газ до Європи через Україну після закінчення чинного контракту з Росією наприкінці 2024 року.
Президент Зеленський заявив, що Україна не продовжуватиме договір на транзит газу з Росією, однак готова розглядати запити від європейських компаній.
Будь ласка, зачекайте...
ЦІКАВО, ЯК ЦЕ БУДУТЬ ПОЯСНЮВАТИ В ПІДРУЧНИКАХ ІСТОРІЇ?
А КОЛИ ПРО ДОГОВІР З РАШКОЮ ПРО ТРАНЗИТ ГАЗУ - ТО ЦЕ ІНІЦІАТИВА ЕС І УКРАЇНИ...
Ну, тепер алієв заповнить нашу трубу для Європи на 100% та на декілька років уперед.
А от про таємні перемовини про газ, про які у людей щелепи відпадають, бо тринділи усі, що продовження транзиту не буде, роками, новина подається тишком-нишком, без виділення жирним шрифтом.
Оаржу).