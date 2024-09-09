Зеленский назначил Мирослава Белецкого временным исполняющим обязанности главы Закарпатской ОВА
Президент Владимир Зеленский назначил Мирослава Билецкого временно исполняющим обязанности председателя Закарпатской ОВА.
Об этом говорится в соответствующем указе главы государства от 9 сентября 2024 года, сообщает Цензор.НЕТ.
"Временно возложить исполнение обязанностей главы Закарпатской областной государственной администрации на Билецкого Мирослава Золтановича",- говорится в документе.
Отметим, что на этой должности Мирослав Билецкий заменил Виктора Микиту, который недавно перешел работать в Офис президента.
Что известно о Мирославе Билецком
Мирославу Билецкому 48 лет. Он окончил Национальный университет "Львовская политехника" по специальности "Экономика предприятия", квалификация - инженер-механик.
Был кандидатом в депутаты Верховной Рады Украины IX созыва на внеочередных выборах 2019 года от политической партии "Украинская стратегия Гройсмана" под №16 в партийном списке.
Впоследствии был избран депутатом Закарпатского областного совета VIII созыва от Закарпатской областной организации политической партии "Родное Закарпатье".
С 2021 года он занимал должность первого заместителя главы Закарпатской ОГА.
С 25 ноября 2021 года входит в состав постоянной комиссии областного совета по вопросам бюджета.
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Фуєю від теперішніх кваліфікаційних рівнів!! Трускавєцкая акадємія наук акадємікафф!!