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Закарпатье (2538) Зеленский (19064) назначение (2144)

Зеленский назначил Мирослава Белецкого временным исполняющим обязанности главы Закарпатской ОВА

Зеленський призначив Мирослава Білецького тимчасовим виконувачем обов'язків голови Закарпатської ОВА

Президент Владимир Зеленский назначил Мирослава Билецкого временно исполняющим обязанности председателя Закарпатской ОВА.

Об этом говорится в соответствующем указе главы государства от 9 сентября 2024 года, сообщает Цензор.НЕТ.

"Временно возложить исполнение обязанностей главы Закарпатской областной государственной администрации на Билецкого Мирослава Золтановича",- говорится в документе.

Отметим, что на этой должности Мирослав Билецкий заменил Виктора Микиту, который недавно перешел работать в Офис президента.

Что известно о Мирославе Билецком

Мирославу Билецкому 48 лет. Он окончил Национальный университет "Львовская политехника" по специальности "Экономика предприятия", квалификация - инженер-механик.

Был кандидатом в депутаты Верховной Рады Украины IX созыва на внеочередных выборах 2019 года от политической партии "Украинская стратегия Гройсмана" под №16 в партийном списке.

Впоследствии был избран депутатом Закарпатского областного совета VIII созыва от Закарпатской областной организации политической партии "Родное Закарпатье".

С 2021 года он занимал должность первого заместителя главы Закарпатской ОГА.

С 25 ноября 2021 года входит в состав постоянной комиссии областного совета по вопросам бюджета.

Читайте также: Правительство согласовало увольнение Микиты с должности главы Закарпатской ОВА
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Топ комментарии
+5
Інженер механік по економіці підприємства! Такого я ще не чув.
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09.09.2024 20:37
+5
статки цього спеціаліста засвітіть, щоб порівняти з часом наскільки хлопак "прибарахлится"
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09.09.2024 20:41
+3
Просто ви не розумієтеся на економіці механічної інженерії підприємства.
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09.09.2024 20:39
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Інженер механік по економіці підприємства! Такого я ще не чув.
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09.09.2024 20:37 Ответить
Просто ви не розумієтеся на економіці механічної інженерії підприємства.
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09.09.2024 20:39 Ответить
Економіка-
Не ягодицями маханіка...
Тут потрібні яйця птиці...
А не ботанік...
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09.09.2024 20:54 Ответить
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09.09.2024 22:10 Ответить
статки цього спеціаліста засвітіть, щоб порівняти з часом наскільки хлопак "прибарахлится"
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09.09.2024 20:41 Ответить
а почему не в вышыванке?
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09.09.2024 21:18 Ответить
Кавеенщик? Він в якій команді був?
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09.09.2024 21:23 Ответить
Віктор_Гюго
Рай багатих створений з пекла бідних …
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09.09.2024 21:38 Ответить
Ну, можна тільки порадіти за Закарпаття, тепер Миросько інженер-механік-економістЬ, і наекономить, і намеханить разом!!

Фуєю від теперішніх кваліфікаційних рівнів!! Трускавєцкая акадємія наук акадємікафф!!
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09.09.2024 22:31 Ответить
Це випускна кафедра в нього яка була, економічноі механіки, чи механічноі економіки??
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09.09.2024 22:36 Ответить
как обстановка в ЗакТЦК? добровольцы дохнут природной смертью?
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09.09.2024 22:36 Ответить
А паспорт Угорщини чи Румунії в нього є?
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09.09.2024 22:50 Ответить
 
 