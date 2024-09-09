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Закарпаття (1999) Зеленський (22456) призначення (2241)

Зеленський призначив Мирослава Білецького тимчасовим виконувачем обов’язків голови Закарпатської ОВА

Зеленський призначив Мирослава Білецького тимчасовим виконувачем обов'язків голови Закарпатської ОВА

Президент Володимир Зеленський призначив Мирослава Білецького тимчасовим виконувачем обов'язків голови Закарпатської ОВА.

Про це йдеться у відповідному указі глави держави від 9 вересня 2024 року, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Закарпатської обласної державної адміністрації на Білецького Мирослава Золтановича",- йдеться у документі.

Зазначимо, що на цій посаді Мирослав Білецький замінив Віктора Микиту, який нещодавно перейшов працювати в Офіс президента.

Що відомо про Мирослава Білецького

Мирославу Білецькому 48 років. Він закінчив Національний університет "Львівська політехніка" за спеціальністю "Економіка підприємства", кваліфікація - інженер-механік.

Був кандидатом у депутати Верховної Ради України IX скликання на позачергових виборах 2019 року від політичної партії "Українська стратегія Гройсмана" за № 16 у партійному списку.

Згодом був обраний депутатом Закарпатської обласної ради VIII скликання від Закарпатської обласної організації політичної партії "Рідне Закарпаття".

З 2021 року він обіймав посаду першого заступника голови Закарпатської ОДА. 

З 25 листопада 2021 року входить до складу постійної комісії обласної ради з питань бюджету.

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Топ коментарі
+5
Інженер механік по економіці підприємства! Такого я ще не чув.
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09.09.2024 20:37
+5
статки цього спеціаліста засвітіть, щоб порівняти з часом наскільки хлопак "прибарахлится"
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09.09.2024 20:41
+3
Просто ви не розумієтеся на економіці механічної інженерії підприємства.
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09.09.2024 20:39
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Інженер механік по економіці підприємства! Такого я ще не чув.
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09.09.2024 20:37 Відповісти
Просто ви не розумієтеся на економіці механічної інженерії підприємства.
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09.09.2024 20:39 Відповісти
Економіка-
Не ягодицями маханіка...
Тут потрібні яйця птиці...
А не ботанік...
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09.09.2024 20:54 Відповісти
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09.09.2024 22:10 Відповісти
статки цього спеціаліста засвітіть, щоб порівняти з часом наскільки хлопак "прибарахлится"
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09.09.2024 20:41 Відповісти
а почему не в вышыванке?
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09.09.2024 21:18 Відповісти
Кавеенщик? Він в якій команді був?
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09.09.2024 21:23 Відповісти
Віктор_Гюго
Рай багатих створений з пекла бідних …
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09.09.2024 21:38 Відповісти
Ну, можна тільки порадіти за Закарпаття, тепер Миросько інженер-механік-економістЬ, і наекономить, і намеханить разом!!

Фуєю від теперішніх кваліфікаційних рівнів!! Трускавєцкая акадємія наук акадємікафф!!
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09.09.2024 22:31 Відповісти
Це випускна кафедра в нього яка була, економічноі механіки, чи механічноі економіки??
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09.09.2024 22:36 Відповісти
как обстановка в ЗакТЦК? добровольцы дохнут природной смертью?
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09.09.2024 22:36 Відповісти
А паспорт Угорщини чи Румунії в нього є?
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09.09.2024 22:50 Відповісти
 
 