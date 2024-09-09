Оккупанты совершили 48 обстрелов Сумщины в течение дня: 1 человек ранен
9 сентября российские войска совершили 48 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 116 взрывов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОВА.
Обстрелам подверглись, в частности:
- Хотинская громада: враг совершил удар КАБ (1 взрыв).
- Юнаковская громада: удар КАБ (3 взрыва).
- Белопольская громада: враг совершил минометный обстрел (4 взрыва).
- Сумская громада: россияне совершили авиаудар (1 взрыв), в результате чего получил ранения один человек.
- Краснопольская громада: враг вел артиллерийский обстрел (6 взрывов), совершил сбросы с БПЛА взрывных устройств (3 взрыва) и удар КАБ (1 взрыв).
- Эсманская громада: осуществлен обстрел из миномета (8 взрывов), удар FPV-дроном (2 взрыва), удар КАБ (4 взрыва).
- Дружбовская громада: удар FPV-дроном (1 взрыв), обстрел из миномета (3 взрыва), артиллерии (6 взрывов).
- Великописаревская громада: удар FPV-дроном (16 взрывов), артиллерийский обстрел (24 взрыва), гранатометный обстрел (6 взрывов), сброс с БПЛА взрывных устройств (8 взрывов).
- Середино-Будская громада: удары FPV-дроном (2 взрыва), также враг бил из миномета (4 взрыва).
- Ямпольская громада: россияне осуществили пуск КАБ (2 взрыва).
- Новослободская громада: враг осуществил пуск КАБ (2 взрыва), удар дроном FPV (2 взрыва).
- Путивльская громада: пуск КАБ (2 взрыва).
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