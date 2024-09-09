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обстріл (27110) Сумська область (3247)

Окупанти здійснили 48 обстрілів Сумщини протягом дня: 1 людина поранена

Російські обстріли Сумщини 9 вересня (фото ілюстративне)

9 вересня російські війська здійснили 48 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 116 вибухи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема:

  • Хотінська громада: ворог здійснив удар КАБ (1 вибух).
  • Юнаківська громада: удар КАБ (3 вибухи).
  • Білопільська громада: ворог здійснив мінометний обстріл (4 вибухи).
  • Сумська громада: росіяни здійснили авіаудар (1 вибух), внаслідок чого отримала поранення одна людина.
  • Краснопільська громада: ворог вів артилерійський обстріл (6 вибухів), здійснив скиди з БПЛА вибухових пристроїв (3 вибухи) та удар КАБ (1 вибух).
  • Есманьська громада: здійснено обстріл з міномета (8 вибухів), удар FPV-дроном (2 вибухи), удар КАБ (4 вибухи).

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  • Дружбівська громада: удар FPV-дроном (1 вибух), обстріл з міномета (3 вибухи), артилерії (6 вибухів).
  • Великописарівська громада: удар FPV-дроном (16 вибухів), артилерійський обстріл (24 вибухи), гранатометний обстріл (6 вибухів), скидання з БПЛА вибухових пристроїв (8 вибухів).
  • Середино-Будська громада: удари FPV-дроном (2 вибухи), також ворог бив з міномета (4 вибухи).
  • Ямпільська громада: росіяни здійснили пуск КАБ (2 вибухи).
  • Новослобідська громада: ворог здійснив пуск КАБ (2 вибухи), удар дроном FPV (2 вибухи).
  • Путивльська громада: пуск КАБ (2 вибухи).

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