Передача иранских баллистических ракет России будет означать драматическую эскалацию, - Госдепартамент США
Передача баллистических ракет из Ирана в Россию будет означать "драматическую эскалацию" в агрессивной войне России, и США готовы ответить "значительными последствиями".
Об этом заявил представитель Государственного департамента США Ведант Пател, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Любая передача иранских баллистических ракет России будет означать драматическую эскалацию поддержки Ираном агрессивной войны России против Украины", - заявил Пател, добавив, что США обеспокоены сообщениями о передаче иранских баллистических ракет России.
Белый дом также выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о передаче Ираном своих баллистических ракет России. Советник по вопросам коммуникаций в сфере безопасности Белого дома Джон Кирби сказал:
"Мы уже говорили в прошлом, что любое подобное предоставление такого рода технологий не только будет иметь пагубное влияние на способность украинцев продолжать защищать себя, на жизнь украинцев и их средства к существованию, но и будет иметь пагубное влияние на Ближний Восток и Иран, который уже имеет усовершенствованную программу баллистических ракет. Мы можем лишь предположить, что Иран хотел бы получить выгоду от какого-то партнерства с Россией".
Представитель Госдепа на пресс-конференции 9 сентября подчеркнул, что политика США в вопросе ударов вглубь территории России с применением американского оружия остается неизменной.
"Нет изменений в политике, о которых мы готовы объявить. Мы четко заявили так же как и наши партнеры в рамках Группы семи, а также на саммитах НАТО, что мы готовы к серьезной реакции на такие действия. Я не буду забегать вперед, но я уже ранее говорил о все большем беспокойстве относительно углубления партнерства в области безопасности между Россией и Ираном с момента начала полномасштабного вторжения России", - отметил представитель Государственного департамента США.
По словам Патела, США продолжают пристально следить за ситуацией и в частности за действиями президента Пезешкяна, "который продолжает публично говорить, что улучшение экономики его страны зависит от улучшения внешних отношений и позиции Ирана в мире". "Такие заявления нельзя совместить с сообщениями о передаче ракет, которые угрожают международной безопасности и международному порядку", - подчеркнул Пател.
Пожалуйста, подождите...
Путін нас почув і прикупив в Ірані та КНДР велику кількість балістичних ракет, що викликало в нас велике занепокоєння, результатом якого стала наша глибока і всебічна стурбованість."
21 серпня на Близький Схід прибула ударна група ВМС США на чолі з USS Abraham Lincoln. USS Abraham Lincoln з винищувачами F-35C і F/A-18 Block III прибув в зону відповідальності Центрального командування США (CENTCOM), відповідального за регіон Близького Сходу, повідомила прес-служба командування.
Раніше США направили на Близький Схід 12 військових кораблів разом з USS Theodore Roosevelt, замінивши авіаносну групу на чолі з USS Dwight D. Eisenhower, повідомляла на початку серпня газета The Washington Post.
Авіаносець може нести до 90 літаків і вертольотів, включаючи винищувачі-бомбардувальники Hornet і Super Hornet, літаки E-2C/D Hawk I AWACS, військово-транспортні літаки Greyhound і штурмовики SH-60 Seahawk. USS Abraham Lincoln має екіпаж близько 5680 осіб.
Краще б цей департамент розказав де зберігаються передані Іраном ракети, щоб влаштувати фейерверк , ніж скиглити, що "всьо пропало"
А какую выгоду хотели бы получить США от РФ, что они всячески их защищают?
P.s. «Звучит как шутка, но получается, что российские самолеты и небо лучше защищены западными гарантиями, чем украинские» (c)
Они это не скрывают.
Надеются подписать с Россией договор о глобальных, общемировых гарантиях безопасность. Не распространения, и т.д и т.п.
Ну вот такие они
PDA 2022-2023 після перерахунку - 5.8млрд
PDA 2024 - 5.8млрд, який згорає в кінці місяця
Тобто повноваження, та гроші є
А чого тоді немає?
Закон визначив грошовий еквівалент, але не перелік і кількість американської зброї та *********** з військових складів США.
Фільм Федеріко Фелліні. Рєкомєндую всєнєпрємєнно.
Фактично з 33.3млрд, 11.6млрд не поставлені
В законі навряд чи прописують номенклатуру.
Хоча в H.R.815 прописали, надати далекобійні атакамс,
правда додали примітку "на розсуд президента" - інакше закон би не пройшов в Сенаті
Тобто маємо закон, гроші - а результат не змінюеться...
по ракетам є таке застереження
"Якщо Президент вирішить, що передача армійських тактичних ракетних систем великої дальності уряду України відповідно до пункту (a) завдасть шкоди інтересам національної безпеки Сполучених Штатів, Президент може відмовитися про таку передачу та повідомляє комітети Конгресу з питань захисту, комітети з асигнувань і міжнародних відносин Сенату та комітети з асигнувань і закордонних справ Палати представників про таке рішення."
а про план перемоги зовсім по іншому
"включаючи допомогу в прискоренні перемоги України над силами вторгнення Росії у спосіб, який найбільше відповідає інтересам і цілям Сполучених Штатів, а також опис наслідків для національної безпеки для Сполучених Штатів, якщо ці цілі не виконуються"
завдяки Джонсону фактично в законі прописано, що перемога України відповідає інтересам і цілям США.
Проте дивно, одну частину виконують, а іншу не виконують...
Глибока стурбованість драматичною ескалацією?
Стрьомні часи зараз настали. Приблизно, як 100 років тому. Різного роду "соціалісти-популісти-прогрєсісти" під красивими гаслами вже призвели були людство до світових воєн.
Історія вчить, що вона нічому не вчить...
НАЛЯКАВ чи ПОХВАСТАВ
Але у Вашингтонських п**рів зараз вибори, планета має почекати.
А "тролить" вас, зєльйона-галубая влада каломойш!
Додамо до скарбнички потужних слів і виразів від США .
- "міст до НАТО",
- "виражаємо глибоке занепокоєння",
- "захищатимемо кожен дюйм НАТО",
- "з Україною
скільки требаскільки зможемо"
- "не можемо підтвердити або спростувати"
- "це війна тільки путіна"
Треба терміново розблокувати виробництво ОТРК ВІЛЬХА і також розблокувати всі інші ракетні програми. Ворожі ракети треба бити на землі, а не тоді, коли вони вже полетіли.