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Госдепартамент США (1791) Иран (1736) баллистические ракеты (325)

Передача иранских баллистических ракет России будет означать драматическую эскалацию, - Госдепартамент США

ракети,іран,балістичні

Передача баллистических ракет из Ирана в Россию будет означать "драматическую эскалацию" в агрессивной войне России, и США готовы ответить "значительными последствиями".

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Ведант Пател, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Любая передача иранских баллистических ракет России будет означать драматическую эскалацию поддержки Ираном агрессивной войны России против Украины", - заявил Пател, добавив, что США обеспокоены сообщениями о передаче иранских баллистических ракет России.

Белый дом также выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о передаче Ираном своих баллистических ракет России. Советник по вопросам коммуникаций в сфере безопасности Белого дома Джон Кирби сказал:

"Мы уже говорили в прошлом, что любое подобное предоставление такого рода технологий не только будет иметь пагубное влияние на способность украинцев продолжать защищать себя, на жизнь украинцев и их средства к существованию, но и будет иметь пагубное влияние на Ближний Восток и Иран, который уже имеет усовершенствованную программу баллистических ракет. Мы можем лишь предположить, что Иран хотел бы получить выгоду от какого-то партнерства с Россией".

Читайте также: ЕС получил от союзников информацию, что Иран поставляет РФ баллистические ракеты, - Стано

Представитель Госдепа на пресс-конференции 9 сентября подчеркнул, что политика США в вопросе ударов вглубь территории России с применением американского оружия остается неизменной.

"Нет изменений в политике, о которых мы готовы объявить. Мы четко заявили так же как и наши партнеры в рамках Группы семи, а также на саммитах НАТО, что мы готовы к серьезной реакции на такие действия. Я не буду забегать вперед, но я уже ранее говорил о все большем беспокойстве относительно углубления партнерства в области безопасности между Россией и Ираном с момента начала полномасштабного вторжения России", - отметил представитель Государственного департамента США.

По словам Патела, США продолжают пристально следить за ситуацией и в частности за действиями президента Пезешкяна, "который продолжает публично говорить, что улучшение экономики его страны зависит от улучшения внешних отношений и позиции Ирана в мире". "Такие заявления нельзя совместить с сообщениями о передаче ракет, которые угрожают международной безопасности и международному порядку", - подчеркнул Пател.

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Топ комментарии
+68
Ух ти! Новий термін: драматична ескалація.
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09.09.2024 23:21
+43
У *** яке сміливе занепокоєння .
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09.09.2024 23:21
+42
Реагуватиме трьома закликами і двома стурбованостями???
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09.09.2024 23:20
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Правила форума Совет форумчан
Реагуватиме трьома закликами і двома стурбованостями???
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09.09.2024 23:20 Ответить
ПОТУЖНА стурбованість, нові санкції на коври і фісташки з Ірану.
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09.09.2024 23:54 Ответить
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10.09.2024 13:55 Ответить
У *** яке сміливе занепокоєння .
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09.09.2024 23:21 Ответить
Ух ти! Новий термін: драматична ескалація.
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09.09.2024 23:21 Ответить
Логічно, що відповіддю буде "драматичне занепоєння".
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10.09.2024 10:27 Ответить
Це вже мирний план Шольца, чи я щось пропустив?
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09.09.2024 23:24 Ответить
занепокоєнню занепокоєних занепокєнців немає меж...
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09.09.2024 23:24 Ответить
United States of Impotent
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09.09.2024 23:25 Ответить
"Драматичну ескалацію"? Навіть драматичнішу, ніж удари Атакамсами по території агресора?
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09.09.2024 23:26 Ответить
" Ми чітко заявили, що не дамо Україні можливості захищатися західною зброєю від ракетних ударів терористів з території РФ.
Путін нас почув і прикупив в Ірані та КНДР велику кількість балістичних ракет, що викликало в нас велике занепокоєння, результатом якого стала наша глибока і всебічна стурбованість."
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09.09.2024 23:27 Ответить
Та просто потужну і небачену ескалацію! Не приведи Господь, така буде відповідь! Таке Занепокоєння та Обурення! Світ не ще бачив ! 🗿🗽🌩️⛈️⚡🌪️🌈🌈🌈🌈🌈
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09.09.2024 23:27 Ответить
The problem with a dramatic escalation is that it can lead to an escalating drama
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09.09.2024 23:29 Ответить
Американці озброїли до зубів Ізраїль і підтягнули флот. Пора вже "довбанути" по терористам з Тегерану.

21 серпня на Близький Схід прибула ударна група ВМС США на чолі з USS Abraham Lincoln. USS Abraham Lincoln з винищувачами F-35C і F/A-18 Block III прибув в зону відповідальності Центрального командування США (CENTCOM), відповідального за регіон Близького Сходу, повідомила прес-служба командування.

Раніше США направили на Близький Схід 12 військових кораблів разом з USS Theodore Roosevelt, замінивши авіаносну групу на чолі з USS Dwight D. Eisenhower, повідомляла на початку серпня газета The Washington Post.

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09.09.2024 23:31 Ответить
Флот ВМС США налічує 11 авіаносців. USS Abraham Lincoln також оснащений електронними засобами, призначеними для перехоплення атакуючих торпед і «глушилками» для збиття системи наведення ракет противника.
Авіаносець може нести до 90 літаків і вертольотів, включаючи винищувачі-бомбардувальники Hornet і Super Hornet, літаки E-2C/D Hawk I AWACS, військово-транспортні літаки Greyhound і штурмовики SH-60 Seahawk. USS Abraham Lincoln має екіпаж близько 5680 осіб.
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09.09.2024 23:41 Ответить
Вибачаюсь, я забув. Нафта і бензин подорожчає, а на носу вибори.
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09.09.2024 23:48 Ответить
Америка вже давно не в змозі ескалювати ескаляційну ескаляцію, бо ескальовано поескалялись заескальовані ескалятори ескалятраційних ескаляпонтовиків!
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09.09.2024 23:33 Ответить
І що Держдепартамент США пропонує -скласти руки і йти на дно?

Краще б цей департамент розказав де зберігаються передані Іраном ракети, щоб влаштувати фейерверк , ніж скиглити, що "всьо пропало"
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09.09.2024 23:35 Ответить
Який сміливий крок з боку США!
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09.09.2024 23:37 Ответить
Ми можемо лише припустити, що Іран хотів би отримати вигоду від якогось партнерства з Росією".

А какую выгоду хотели бы получить США от РФ, что они всячески их защищают?

P.s. «Звучит как шутка, но получается, что российские самолеты и небо лучше защищены западными гарантиями, чем украинские» (c)
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09.09.2024 23:39 Ответить
А какую выгоду хотели бы получить США от РФ, что они всячески их защищают?
Они это не скрывают.
Надеются подписать с Россией договор о глобальных, общемировых гарантиях безопасность. Не распространения, и т.д и т.п.
Ну вот такие они
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10.09.2024 00:00 Ответить
А тим часом у Байдена+Камали залишок PDA в розмірі 11.6млрд
PDA 2022-2023 після перерахунку - 5.8млрд
PDA 2024 - 5.8млрд, який згорає в кінці місяця

Тобто повноваження, та гроші є
А чого тоді немає?
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09.09.2024 23:43 Ответить
Ці суми, на жаль, нічого не означають в сенсі номенклатури та кількості зброї та ***********, які президент Байден вирішить передати чи не передавати Україні безпосередньо (прямо) з військових складів США.
Закон визначив грошовий еквівалент, але не перелік і кількість американської зброї та *********** з військових складів США.
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09.09.2024 23:55 Ответить
Про дідо Байдена вже давно було знято кіно. Називається "Ла страда іль Бідоне" ("Дорога Байдена").
Фільм Федеріко Фелліні. Рєкомєндую всєнєпрємєнно.

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10.09.2024 00:07 Ответить
Так суми після перерахунку доволі значні...
Фактично з 33.3млрд, 11.6млрд не поставлені

В законі навряд чи прописують номенклатуру.
Хоча в H.R.815 прописали, надати далекобійні атакамс,
правда додали примітку "на розсуд президента" - інакше закон би не пройшов в Сенаті

Тобто маємо закон, гроші - а результат не змінюеться...
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10.09.2024 00:31 Ответить
Тобто в законі сенатори від демпартії імплементували "запобіжник", який дає президенту Байдену можливість на свій розсуд обмежувати військову допомогу Україні, якщо така допомога не відповідає національним інтересам США, зокрема - послаблює обороноспроможність США або недопустимо підвищує ризик ядерного конфлікту з РФ.
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10.09.2024 01:31 Ответить
Вніс мабуть Джонсон, щоб закон пройшов Палату та Сенат - тобто це була двухпартійна домовленність

по ракетам є таке застереження
"Якщо Президент вирішить, що передача армійських тактичних ракетних систем великої дальності уряду України відповідно до пункту (a) завдасть шкоди інтересам національної безпеки Сполучених Штатів, Президент може відмовитися про таку передачу та повідомляє комітети Конгресу з питань захисту, комітети з асигнувань і міжнародних відносин Сенату та комітети з асигнувань і закордонних справ Палати представників про таке рішення."

а про план перемоги зовсім по іншому
"включаючи допомогу в прискоренні перемоги України над силами вторгнення Росії у спосіб, який найбільше відповідає інтересам і цілям Сполучених Штатів, а також опис наслідків для національної безпеки для Сполучених Штатів, якщо ці цілі не виконуються"

завдяки Джонсону фактично в законі прописано, що перемога України відповідає інтересам і цілям США.

Проте дивно, одну частину виконують, а іншу не виконують...
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10.09.2024 02:15 Ответить
А драматична ескалація це щось нове! Спочатку була стурбованість, потім глибока стурбованість, тепер ескалація, а далі драматична ескалація! Що потім?
Глибока стурбованість драматичною ескалацією?
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09.09.2024 23:43 Ответить
Та ви шо ?!! А війна в Україні для США та ЄС , виявляється трагікомедія ?
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09.09.2024 23:53 Ответить
США готові відповісти "значними наслідками" Значни наслідки - это запрет на поставку в иран холодильников двойного назначения?
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09.09.2024 23:54 Ответить
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09.09.2024 23:56 Ответить
Пі** рас вовік 🤡 їди у відставку !!! Бо Україна завдяки тобі ,стала сценою 95 кварталу ...віддай владу людям , які зможуть вернути ЗСУ їх величь та силу ,а ти андоній просто згинь !!!
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09.09.2024 23:59 Ответить
Сам не піде. Та й не пустять його куратори.
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10.09.2024 01:20 Ответить
Годі заглядати їм у рота. Усе в Божих руках, треба ставати на коліна та каятись в своїх гріхах
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10.09.2024 00:06 Ответить
Кому треба?
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10.09.2024 08:39 Ответить
Таблетки закончились или санитары зазевались?
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10.09.2024 10:10 Ответить
В Ірані ненавидять Ізраїль і напевно євреїв. Підозрюю, що Іран допомогає московії бо в нас президент єврей.
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10.09.2024 00:15 Ответить
Проехали, с этой администрацией всё ясно, ждём новую...
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10.09.2024 00:22 Ответить
буде ще гірше
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10.09.2024 00:44 Ответить
Струмінь сечі від світового непотребу в очі стурбованого Держдепу - це вже не ескалація, а набридла буденність.
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10.09.2024 00:40 Ответить
незначний шанс для нас в тому, що каци можуть передати щось, що дуже неприємне для ізраїля. Нас ніхто за людей не рахує, але євреї - то святе. Заради них можуть серйозно вписатися, і нам може пощастити.
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10.09.2024 00:46 Ответить
Західним лівакам-толєрастам при владі зараз насрати як на українців, так і на євреїв.

Стрьомні часи зараз настали. Приблизно, як 100 років тому. Різного роду "соціалісти-популісти-прогрєсісти" під красивими гаслами вже призвели були людство до світових воєн.

Історія вчить, що вона нічому не вчить...
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10.09.2024 01:10 Ответить
"За словами Патела, США продовжують пильно стежити за ситуацією і зокрема за діями президента Пезешкяна", поки очі не повилазять
НАЛЯКАВ чи ПОХВАСТАВ
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10.09.2024 00:49 Ответить
Иран с 80-х годов прошлого века под санкциями, этих ребят чрезвычайно сложно запугать, они уже по Израилю лупят в ответку.
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10.09.2024 00:56 Ответить
До толерастів ніяк не дійде, що ескалація вже давно неможливо уникнути, питання тільки коли і хто це зробить першим.
Але у Вашингтонських п**рів зараз вибори, планета має почекати.
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10.09.2024 01:01 Ответить
"Будь-яка передача іранських Росії означатиме драматичну порожню балаканину адміністрації Байдена
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10.09.2024 01:04 Ответить
Треба не забувати, коли кажуть "Адміністрація Байдена", це стосується всієї управлінської команди, зокрема і віцепрезидента Камали Гарріс, оскільки вона є другою за рангом посадовою особою в уряді та важливою частиною цієї адміністрації.
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10.09.2024 02:00 Ответить
Драматична ескалація потребує більш емоційних словесних засуджень. Якщо гармати мовчать, то це значить що дипломати в цей час факають один одного.
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10.09.2024 01:36 Ответить
Якщо коротко - Америка(та і весь так званий "цивілізований демократичний світ") всрався перед одним диктатором.
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10.09.2024 04:07 Ответить
Ну хто ж дасть дозвіл, коли Хрипатий Бубон в Європу та Америку, індусам та кетайцям план миру. ЕрЗе давно знає про реальність а в Україні розігрують пантоміми типу Запад нас сліваєт. Балаган ніколи не перестане ним бути, навіть якщо напишуть над входом Метрополітен Опера.
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10.09.2024 05:33 Ответить
А США натомість ні чорта не передають і це має знизити цей драматичний градус ескалації...у їхньому збоченому розумінні.
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10.09.2024 06:16 Ответить
Дякуємо США.Це звучитть потужно...
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10.09.2024 07:15 Ответить
Театрали
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10.09.2024 08:26 Ответить
Позначте всі в нотатки..новий термін "ДРАМАТИЧНА ЕСКАЛАЦІЯ"
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10.09.2024 08:37 Ответить
Американці стають ''драматичними іпотентами''.
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10.09.2024 08:54 Ответить
Мені іноді здається, що вестерни нас тупо тролять. А ми кров проливаємо...
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10.09.2024 08:55 Ответить
сплюнь, якщо здається.

А "тролить" вас, зєльйона-галубая влада каломойш!
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10.09.2024 11:30 Ответить
Бла-бла-бла
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10.09.2024 09:52 Ответить
Шановні. Ви задарма глузуєте! Ці ракети реально можуть завдати нищівного удару, і зверніть увагу коли саме це іранське х***о це зробило, перед зимою! Україні треба направити всі фінансові зусилля на посилення засобів ППО! Русня реально готуються до заходу з Північних кордонів.
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10.09.2024 09:52 Ответить
США ра0мещают наземный комплекс ракет средней дальности в Японии. У США полно ракет малой и срежней дальности воздух-земля. Вместо сожалений передали-бы украине пару сот ракет на 500-900 км и разрешение юить по военным заводам и аэродромам на территории парашки
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10.09.2024 09:57 Ответить
"драматична ескалація" - це дуже потужне словосполучення.

Додамо до скарбнички потужних слів і виразів від США .

- "міст до НАТО",
- "виражаємо глибоке занепокоєння",
- "захищатимемо кожен дюйм НАТО",
- "з Україною скільки треба скільки зможемо"
- "не можемо підтвердити або спростувати"
- "це війна тільки путіна"
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10.09.2024 10:17 Ответить
Украина скоро поставит ра4ком руссню ,приветствую из Ичкерии.
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10.09.2024 10:18 Ответить
Потом и Иран тоже если понадобится,Слава Украине.
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10.09.2024 10:19 Ответить
А імпотенти і виродки з США на хочуть нам передати балістичні і крилаті ракети?
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10.09.2024 10:43 Ответить
США за квартальниий цирк не голосували.
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10.09.2024 12:49 Ответить
Так вже передали, іранці вже заявили. І деж драматургія
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10.09.2024 11:21 Ответить
США готові відповісти "значними наслідками" - відсмоктати, чи що?
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10.09.2024 12:17 Ответить
Наша аналогічна ракета має назву ОТРК ВІЛЬХА. Вона при попередниках вироблялась серійно. Нажаль клоуни проект закрили в серпні 2019.
Треба терміново розблокувати виробництво ОТРК ВІЛЬХА і також розблокувати всі інші ракетні програми. Ворожі ракети треба бити на землі, а не тоді, коли вони вже полетіли.
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10.09.2024 12:22 Ответить
Американським спічрайтерам з кождним днем все важче писати промови, бо вже закінчуються прикметники до слів 'занепокоєння' і 'ескалація'.
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10.09.2024 13:59 Ответить
Витирати черевики об штати це вже такий тренд. Світові поліцейські мляха
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10.09.2024 15:56 Ответить
 
 