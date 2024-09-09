Передача іранських балістичних ракет Росії означатиме драматичну ескалацію, - Держдепартамент США

Передача балістичних ракет з Ірану до Росії означатиме "драматичну ескалацію" в агресивній війні Росії, і США готові відповісти "значними наслідками".

Про це заявив речник Державного департаменту США Ведант Пател, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Будь-яка передача іранських балістичних ракет Росії означатиме драматичну ескалацію підтримки Іраном агресивної війни Росії проти України", — заявив Пател, додавши, що США занепокоєні повідомленнями про передачу іранських балістичних ракет Росії.

Білий дім також висловив занепокоєння у зв'язку з повідомленнями про передачу Іраном своїх балістичних ракет Росії. Радник з питань комунікацій у сфері безпеки Білого дому Джон Кірбі сказав:

"Ми вже говорили в минулому, що будь-яке подібне надання такого роду технологій не тільки матиме згубний вплив на здатність українців продовжувати захищати себе, на життя українців та їхні засоби до існування, але й матиме згубний вплив на Близький Схід та Іран, який вже має вдосконалену програму балістичних ракет. Ми можемо лише припустити, що Іран хотів би отримати вигоду від якогось партнерства з Росією".

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Речник Держдепу на пресконференції 9 вересня підкреслив, що політика США в питанні ударів вглиб території Росії із застосуванням американської зброї залишається незмінною.

"Немає змін у політиці, про які ми готові оголосити. Ми чітко заявили так само як і наші партнери в рамках Групу семи, а також на самітах НАТО, що ми готові до серйозної реакції на такі дії. Я не забігатиму наперед , але я вже раніше говорив про дедалі більше занепокоєння щодо поглиблення партнерства в галузі безпеки між Росією та Іраном з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії", - зазначив речник Державного департаменту США.

За словами Патела, США продовжують пильно стежити за ситуацією і зокрема за діями президента Пезешкяна, "який продовжує публічно говорити, що покращення економіки його країни залежить від покращення зовнішніх відносин і позиції Ірану у світі". "Такі заяви не можна поєднати із повідомленнями про передачу ракет, які загрожують міжнародній безпеці та міжнародному порядку", - наголосив Пател.

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Нагадуємо, ряд західних ЗМІ повідомили з посиланням на неназвані джерела, що Іран ніби вже передав Росії балістичні ракети малої дальності. Іран це заперечує.