Передача іранських балістичних ракет Росії означатиме драматичну ескалацію, - Держдепартамент США
Передача балістичних ракет з Ірану до Росії означатиме "драматичну ескалацію" в агресивній війні Росії, і США готові відповісти "значними наслідками".
Про це заявив речник Державного департаменту США Ведант Пател, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Будь-яка передача іранських балістичних ракет Росії означатиме драматичну ескалацію підтримки Іраном агресивної війни Росії проти України", — заявив Пател, додавши, що США занепокоєні повідомленнями про передачу іранських балістичних ракет Росії.
Білий дім також висловив занепокоєння у зв'язку з повідомленнями про передачу Іраном своїх балістичних ракет Росії. Радник з питань комунікацій у сфері безпеки Білого дому Джон Кірбі сказав:
"Ми вже говорили в минулому, що будь-яке подібне надання такого роду технологій не тільки матиме згубний вплив на здатність українців продовжувати захищати себе, на життя українців та їхні засоби до існування, але й матиме згубний вплив на Близький Схід та Іран, який вже має вдосконалену програму балістичних ракет. Ми можемо лише припустити, що Іран хотів би отримати вигоду від якогось партнерства з Росією".
Речник Держдепу на пресконференції 9 вересня підкреслив, що політика США в питанні ударів вглиб території Росії із застосуванням американської зброї залишається незмінною.
"Немає змін у політиці, про які ми готові оголосити. Ми чітко заявили так само як і наші партнери в рамках Групу семи, а також на самітах НАТО, що ми готові до серйозної реакції на такі дії. Я не забігатиму наперед , але я вже раніше говорив про дедалі більше занепокоєння щодо поглиблення партнерства в галузі безпеки між Росією та Іраном з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії", - зазначив речник Державного департаменту США.
За словами Патела, США продовжують пильно стежити за ситуацією і зокрема за діями президента Пезешкяна, "який продовжує публічно говорити, що покращення економіки його країни залежить від покращення зовнішніх відносин і позиції Ірану у світі". "Такі заяви не можна поєднати із повідомленнями про передачу ракет, які загрожують міжнародній безпеці та міжнародному порядку", - наголосив Пател.
Нагадуємо, ряд західних ЗМІ повідомили з посиланням на неназвані джерела, що Іран ніби вже передав Росії балістичні ракети малої дальності. Іран це заперечує.
Будь ласка, зачекайте...
Путін нас почув і прикупив в Ірані та КНДР велику кількість балістичних ракет, що викликало в нас велике занепокоєння, результатом якого стала наша глибока і всебічна стурбованість."
21 серпня на Близький Схід прибула ударна група ВМС США на чолі з USS Abraham Lincoln. USS Abraham Lincoln з винищувачами F-35C і F/A-18 Block III прибув в зону відповідальності Центрального командування США (CENTCOM), відповідального за регіон Близького Сходу, повідомила прес-служба командування.
Раніше США направили на Близький Схід 12 військових кораблів разом з USS Theodore Roosevelt, замінивши авіаносну групу на чолі з USS Dwight D. Eisenhower, повідомляла на початку серпня газета The Washington Post.
Авіаносець може нести до 90 літаків і вертольотів, включаючи винищувачі-бомбардувальники Hornet і Super Hornet, літаки E-2C/D Hawk I AWACS, військово-транспортні літаки Greyhound і штурмовики SH-60 Seahawk. USS Abraham Lincoln має екіпаж близько 5680 осіб.
Краще б цей департамент розказав де зберігаються передані Іраном ракети, щоб влаштувати фейерверк , ніж скиглити, що "всьо пропало"
А какую выгоду хотели бы получить США от РФ, что они всячески их защищают?
P.s. «Звучит как шутка, но получается, что российские самолеты и небо лучше защищены западными гарантиями, чем украинские» (c)
Они это не скрывают.
Надеются подписать с Россией договор о глобальных, общемировых гарантиях безопасность. Не распространения, и т.д и т.п.
Ну вот такие они
PDA 2022-2023 після перерахунку - 5.8млрд
PDA 2024 - 5.8млрд, який згорає в кінці місяця
Тобто повноваження, та гроші є
А чого тоді немає?
Закон визначив грошовий еквівалент, але не перелік і кількість американської зброї та *********** з військових складів США.
Фільм Федеріко Фелліні. Рєкомєндую всєнєпрємєнно.
Фактично з 33.3млрд, 11.6млрд не поставлені
В законі навряд чи прописують номенклатуру.
Хоча в H.R.815 прописали, надати далекобійні атакамс,
правда додали примітку "на розсуд президента" - інакше закон би не пройшов в Сенаті
Тобто маємо закон, гроші - а результат не змінюеться...
по ракетам є таке застереження
"Якщо Президент вирішить, що передача армійських тактичних ракетних систем великої дальності уряду України відповідно до пункту (a) завдасть шкоди інтересам національної безпеки Сполучених Штатів, Президент може відмовитися про таку передачу та повідомляє комітети Конгресу з питань захисту, комітети з асигнувань і міжнародних відносин Сенату та комітети з асигнувань і закордонних справ Палати представників про таке рішення."
а про план перемоги зовсім по іншому
"включаючи допомогу в прискоренні перемоги України над силами вторгнення Росії у спосіб, який найбільше відповідає інтересам і цілям Сполучених Штатів, а також опис наслідків для національної безпеки для Сполучених Штатів, якщо ці цілі не виконуються"
завдяки Джонсону фактично в законі прописано, що перемога України відповідає інтересам і цілям США.
Проте дивно, одну частину виконують, а іншу не виконують...
Глибока стурбованість драматичною ескалацією?
Стрьомні часи зараз настали. Приблизно, як 100 років тому. Різного роду "соціалісти-популісти-прогрєсісти" під красивими гаслами вже призвели були людство до світових воєн.
Історія вчить, що вона нічому не вчить...
НАЛЯКАВ чи ПОХВАСТАВ
Але у Вашингтонських п**рів зараз вибори, планета має почекати.
А "тролить" вас, зєльйона-галубая влада каломойш!
Додамо до скарбнички потужних слів і виразів від США .
- "міст до НАТО",
- "виражаємо глибоке занепокоєння",
- "захищатимемо кожен дюйм НАТО",
- "з Україною
скільки требаскільки зможемо"
- "не можемо підтвердити або спростувати"
- "це війна тільки путіна"
Треба терміново розблокувати виробництво ОТРК ВІЛЬХА і також розблокувати всі інші ракетні програми. Ворожі ракети треба бити на землі, а не тоді, коли вони вже полетіли.