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Держдепартамент США (1584) Іран (1974) балістичні ракети (356)

Передача іранських балістичних ракет Росії означатиме драматичну ескалацію, - Держдепартамент США

ракети,іран,балістичні

Передача балістичних ракет з Ірану до Росії означатиме "драматичну ескалацію" в агресивній війні Росії, і США готові відповісти "значними наслідками".

Про це заявив речник Державного департаменту США Ведант Пател, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Будь-яка передача іранських балістичних ракет Росії означатиме драматичну ескалацію підтримки Іраном агресивної війни Росії проти України", — заявив Пател, додавши, що США занепокоєні повідомленнями про передачу іранських балістичних ракет Росії.

Білий дім також висловив занепокоєння у зв'язку з повідомленнями про передачу Іраном своїх балістичних ракет Росії. Радник з питань комунікацій у сфері безпеки Білого дому Джон Кірбі сказав:

"Ми вже говорили в минулому, що будь-яке подібне надання такого роду технологій не тільки матиме згубний вплив на здатність українців продовжувати захищати себе, на життя українців та їхні засоби до існування, але й матиме згубний вплив на Близький Схід та Іран, який вже має вдосконалену програму балістичних ракет. Ми можемо лише припустити, що Іран хотів би отримати вигоду від якогось партнерства з Росією".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС отримав від союзників інформацію, що Іран постачає РФ балістичні ракети, - Стано

Речник Держдепу на пресконференції 9 вересня підкреслив, що політика США в питанні ударів вглиб території Росії із застосуванням американської зброї залишається незмінною.

"Немає змін у політиці, про які ми готові оголосити. Ми чітко заявили так само як і наші партнери в рамках Групу семи, а також на самітах НАТО, що ми готові до серйозної реакції на такі дії. Я не забігатиму наперед , але я вже раніше говорив про дедалі більше занепокоєння щодо поглиблення партнерства в галузі безпеки між Росією та Іраном з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії", - зазначив речник Державного департаменту США.

За словами Патела, США продовжують пильно стежити за ситуацією і зокрема за діями президента Пезешкяна, "який продовжує публічно говорити, що покращення економіки його країни залежить від покращення зовнішніх відносин і позиції Ірану у світі". "Такі заяви не можна поєднати із повідомленнями про передачу ракет, які загрожують міжнародній безпеці та міжнародному порядку", - наголосив Пател.

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Нагадуємо, ряд західних ЗМІ повідомили з посиланням на неназвані джерела, що Іран ніби вже передав Росії балістичні ракети малої дальності. Іран це заперечує.

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Топ коментарі
+68
Ух ти! Новий термін: драматична ескалація.
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09.09.2024 23:21
+43
У *** яке сміливе занепокоєння .
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09.09.2024 23:21
+42
Реагуватиме трьома закликами і двома стурбованостями???
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09.09.2024 23:20
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Реагуватиме трьома закликами і двома стурбованостями???
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09.09.2024 23:20 Відповісти
ПОТУЖНА стурбованість, нові санкції на коври і фісташки з Ірану.
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09.09.2024 23:54 Відповісти
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10.09.2024 13:55 Відповісти
У *** яке сміливе занепокоєння .
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09.09.2024 23:21 Відповісти
Ух ти! Новий термін: драматична ескалація.
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09.09.2024 23:21 Відповісти
Логічно, що відповіддю буде "драматичне занепоєння".
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10.09.2024 10:27 Відповісти
Це вже мирний план Шольца, чи я щось пропустив?
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09.09.2024 23:24 Відповісти
занепокоєнню занепокоєних занепокєнців немає меж...
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09.09.2024 23:24 Відповісти
United States of Impotent
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09.09.2024 23:25 Відповісти
"Драматичну ескалацію"? Навіть драматичнішу, ніж удари Атакамсами по території агресора?
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09.09.2024 23:26 Відповісти
" Ми чітко заявили, що не дамо Україні можливості захищатися західною зброєю від ракетних ударів терористів з території РФ.
Путін нас почув і прикупив в Ірані та КНДР велику кількість балістичних ракет, що викликало в нас велике занепокоєння, результатом якого стала наша глибока і всебічна стурбованість."
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09.09.2024 23:27 Відповісти
Та просто потужну і небачену ескалацію! Не приведи Господь, така буде відповідь! Таке Занепокоєння та Обурення! Світ не ще бачив ! 🗿🗽🌩️⛈️⚡🌪️🌈🌈🌈🌈🌈
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09.09.2024 23:27 Відповісти
The problem with a dramatic escalation is that it can lead to an escalating drama
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09.09.2024 23:29 Відповісти
Американці озброїли до зубів Ізраїль і підтягнули флот. Пора вже "довбанути" по терористам з Тегерану.

21 серпня на Близький Схід прибула ударна група ВМС США на чолі з USS Abraham Lincoln. USS Abraham Lincoln з винищувачами F-35C і F/A-18 Block III прибув в зону відповідальності Центрального командування США (CENTCOM), відповідального за регіон Близького Сходу, повідомила прес-служба командування.

Раніше США направили на Близький Схід 12 військових кораблів разом з USS Theodore Roosevelt, замінивши авіаносну групу на чолі з USS Dwight D. Eisenhower, повідомляла на початку серпня газета The Washington Post.

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09.09.2024 23:31 Відповісти
Флот ВМС США налічує 11 авіаносців. USS Abraham Lincoln також оснащений електронними засобами, призначеними для перехоплення атакуючих торпед і «глушилками» для збиття системи наведення ракет противника.
Авіаносець може нести до 90 літаків і вертольотів, включаючи винищувачі-бомбардувальники Hornet і Super Hornet, літаки E-2C/D Hawk I AWACS, військово-транспортні літаки Greyhound і штурмовики SH-60 Seahawk. USS Abraham Lincoln має екіпаж близько 5680 осіб.
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09.09.2024 23:41 Відповісти
Вибачаюсь, я забув. Нафта і бензин подорожчає, а на носу вибори.
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09.09.2024 23:48 Відповісти
Америка вже давно не в змозі ескалювати ескаляційну ескаляцію, бо ескальовано поескалялись заескальовані ескалятори ескалятраційних ескаляпонтовиків!
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09.09.2024 23:33 Відповісти
І що Держдепартамент США пропонує -скласти руки і йти на дно?

Краще б цей департамент розказав де зберігаються передані Іраном ракети, щоб влаштувати фейерверк , ніж скиглити, що "всьо пропало"
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09.09.2024 23:35 Відповісти
Який сміливий крок з боку США!
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09.09.2024 23:37 Відповісти
Ми можемо лише припустити, що Іран хотів би отримати вигоду від якогось партнерства з Росією".

А какую выгоду хотели бы получить США от РФ, что они всячески их защищают?

P.s. «Звучит как шутка, но получается, что российские самолеты и небо лучше защищены западными гарантиями, чем украинские» (c)
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09.09.2024 23:39 Відповісти
А какую выгоду хотели бы получить США от РФ, что они всячески их защищают?
Они это не скрывают.
Надеются подписать с Россией договор о глобальных, общемировых гарантиях безопасность. Не распространения, и т.д и т.п.
Ну вот такие они
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10.09.2024 00:00 Відповісти
А тим часом у Байдена+Камали залишок PDA в розмірі 11.6млрд
PDA 2022-2023 після перерахунку - 5.8млрд
PDA 2024 - 5.8млрд, який згорає в кінці місяця

Тобто повноваження, та гроші є
А чого тоді немає?
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09.09.2024 23:43 Відповісти
Ці суми, на жаль, нічого не означають в сенсі номенклатури та кількості зброї та ***********, які президент Байден вирішить передати чи не передавати Україні безпосередньо (прямо) з військових складів США.
Закон визначив грошовий еквівалент, але не перелік і кількість американської зброї та *********** з військових складів США.
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09.09.2024 23:55 Відповісти
Про дідо Байдена вже давно було знято кіно. Називається "Ла страда іль Бідоне" ("Дорога Байдена").
Фільм Федеріко Фелліні. Рєкомєндую всєнєпрємєнно.

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10.09.2024 00:07 Відповісти
Так суми після перерахунку доволі значні...
Фактично з 33.3млрд, 11.6млрд не поставлені

В законі навряд чи прописують номенклатуру.
Хоча в H.R.815 прописали, надати далекобійні атакамс,
правда додали примітку "на розсуд президента" - інакше закон би не пройшов в Сенаті

Тобто маємо закон, гроші - а результат не змінюеться...
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10.09.2024 00:31 Відповісти
Тобто в законі сенатори від демпартії імплементували "запобіжник", який дає президенту Байдену можливість на свій розсуд обмежувати військову допомогу Україні, якщо така допомога не відповідає національним інтересам США, зокрема - послаблює обороноспроможність США або недопустимо підвищує ризик ядерного конфлікту з РФ.
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10.09.2024 01:31 Відповісти
Вніс мабуть Джонсон, щоб закон пройшов Палату та Сенат - тобто це була двухпартійна домовленність

по ракетам є таке застереження
"Якщо Президент вирішить, що передача армійських тактичних ракетних систем великої дальності уряду України відповідно до пункту (a) завдасть шкоди інтересам національної безпеки Сполучених Штатів, Президент може відмовитися про таку передачу та повідомляє комітети Конгресу з питань захисту, комітети з асигнувань і міжнародних відносин Сенату та комітети з асигнувань і закордонних справ Палати представників про таке рішення."

а про план перемоги зовсім по іншому
"включаючи допомогу в прискоренні перемоги України над силами вторгнення Росії у спосіб, який найбільше відповідає інтересам і цілям Сполучених Штатів, а також опис наслідків для національної безпеки для Сполучених Штатів, якщо ці цілі не виконуються"

завдяки Джонсону фактично в законі прописано, що перемога України відповідає інтересам і цілям США.

Проте дивно, одну частину виконують, а іншу не виконують...
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10.09.2024 02:15 Відповісти
А драматична ескалація це щось нове! Спочатку була стурбованість, потім глибока стурбованість, тепер ескалація, а далі драматична ескалація! Що потім?
Глибока стурбованість драматичною ескалацією?
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09.09.2024 23:43 Відповісти
Та ви шо ?!! А війна в Україні для США та ЄС , виявляється трагікомедія ?
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09.09.2024 23:53 Відповісти
США готові відповісти "значними наслідками" Значни наслідки - это запрет на поставку в иран холодильников двойного назначения?
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09.09.2024 23:54 Відповісти
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09.09.2024 23:56 Відповісти
Пі** рас вовік 🤡 їди у відставку !!! Бо Україна завдяки тобі ,стала сценою 95 кварталу ...віддай владу людям , які зможуть вернути ЗСУ їх величь та силу ,а ти андоній просто згинь !!!
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09.09.2024 23:59 Відповісти
Сам не піде. Та й не пустять його куратори.
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10.09.2024 01:20 Відповісти
Годі заглядати їм у рота. Усе в Божих руках, треба ставати на коліна та каятись в своїх гріхах
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10.09.2024 00:06 Відповісти
Кому треба?
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10.09.2024 08:39 Відповісти
Таблетки закончились или санитары зазевались?
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10.09.2024 10:10 Відповісти
В Ірані ненавидять Ізраїль і напевно євреїв. Підозрюю, що Іран допомогає московії бо в нас президент єврей.
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10.09.2024 00:15 Відповісти
Проехали, с этой администрацией всё ясно, ждём новую...
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10.09.2024 00:22 Відповісти
буде ще гірше
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10.09.2024 00:44 Відповісти
Струмінь сечі від світового непотребу в очі стурбованого Держдепу - це вже не ескалація, а набридла буденність.
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10.09.2024 00:40 Відповісти
незначний шанс для нас в тому, що каци можуть передати щось, що дуже неприємне для ізраїля. Нас ніхто за людей не рахує, але євреї - то святе. Заради них можуть серйозно вписатися, і нам може пощастити.
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10.09.2024 00:46 Відповісти
Західним лівакам-толєрастам при владі зараз насрати як на українців, так і на євреїв.

Стрьомні часи зараз настали. Приблизно, як 100 років тому. Різного роду "соціалісти-популісти-прогрєсісти" під красивими гаслами вже призвели були людство до світових воєн.

Історія вчить, що вона нічому не вчить...
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10.09.2024 01:10 Відповісти
"За словами Патела, США продовжують пильно стежити за ситуацією і зокрема за діями президента Пезешкяна", поки очі не повилазять
НАЛЯКАВ чи ПОХВАСТАВ
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10.09.2024 00:49 Відповісти
Иран с 80-х годов прошлого века под санкциями, этих ребят чрезвычайно сложно запугать, они уже по Израилю лупят в ответку.
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10.09.2024 00:56 Відповісти
До толерастів ніяк не дійде, що ескалація вже давно неможливо уникнути, питання тільки коли і хто це зробить першим.
Але у Вашингтонських п**рів зараз вибори, планета має почекати.
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10.09.2024 01:01 Відповісти
"Будь-яка передача іранських Росії означатиме драматичну порожню балаканину адміністрації Байдена
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10.09.2024 01:04 Відповісти
Треба не забувати, коли кажуть "Адміністрація Байдена", це стосується всієї управлінської команди, зокрема і віцепрезидента Камали Гарріс, оскільки вона є другою за рангом посадовою особою в уряді та важливою частиною цієї адміністрації.
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10.09.2024 02:00 Відповісти
Драматична ескалація потребує більш емоційних словесних засуджень. Якщо гармати мовчать, то це значить що дипломати в цей час факають один одного.
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10.09.2024 01:36 Відповісти
Якщо коротко - Америка(та і весь так званий "цивілізований демократичний світ") всрався перед одним диктатором.
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10.09.2024 04:07 Відповісти
Ну хто ж дасть дозвіл, коли Хрипатий Бубон в Європу та Америку, індусам та кетайцям план миру. ЕрЗе давно знає про реальність а в Україні розігрують пантоміми типу Запад нас сліваєт. Балаган ніколи не перестане ним бути, навіть якщо напишуть над входом Метрополітен Опера.
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10.09.2024 05:33 Відповісти
А США натомість ні чорта не передають і це має знизити цей драматичний градус ескалації...у їхньому збоченому розумінні.
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10.09.2024 06:16 Відповісти
Дякуємо США.Це звучитть потужно...
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10.09.2024 07:15 Відповісти
Театрали
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10.09.2024 08:26 Відповісти
Позначте всі в нотатки..новий термін "ДРАМАТИЧНА ЕСКАЛАЦІЯ"
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10.09.2024 08:37 Відповісти
Американці стають ''драматичними іпотентами''.
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10.09.2024 08:54 Відповісти
Мені іноді здається, що вестерни нас тупо тролять. А ми кров проливаємо...
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10.09.2024 08:55 Відповісти
сплюнь, якщо здається.

А "тролить" вас, зєльйона-галубая влада каломойш!
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10.09.2024 11:30 Відповісти
Бла-бла-бла
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10.09.2024 09:52 Відповісти
Шановні. Ви задарма глузуєте! Ці ракети реально можуть завдати нищівного удару, і зверніть увагу коли саме це іранське х***о це зробило, перед зимою! Україні треба направити всі фінансові зусилля на посилення засобів ППО! Русня реально готуються до заходу з Північних кордонів.
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10.09.2024 09:52 Відповісти
США ра0мещают наземный комплекс ракет средней дальности в Японии. У США полно ракет малой и срежней дальности воздух-земля. Вместо сожалений передали-бы украине пару сот ракет на 500-900 км и разрешение юить по военным заводам и аэродромам на территории парашки
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10.09.2024 09:57 Відповісти
"драматична ескалація" - це дуже потужне словосполучення.

Додамо до скарбнички потужних слів і виразів від США .

- "міст до НАТО",
- "виражаємо глибоке занепокоєння",
- "захищатимемо кожен дюйм НАТО",
- "з Україною скільки треба скільки зможемо"
- "не можемо підтвердити або спростувати"
- "це війна тільки путіна"
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10.09.2024 10:17 Відповісти
Украина скоро поставит ра4ком руссню ,приветствую из Ичкерии.
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10.09.2024 10:18 Відповісти
Потом и Иран тоже если понадобится,Слава Украине.
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10.09.2024 10:19 Відповісти
А імпотенти і виродки з США на хочуть нам передати балістичні і крилаті ракети?
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10.09.2024 10:43 Відповісти
США за квартальниий цирк не голосували.
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10.09.2024 12:49 Відповісти
Так вже передали, іранці вже заявили. І деж драматургія
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10.09.2024 11:21 Відповісти
США готові відповісти "значними наслідками" - відсмоктати, чи що?
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10.09.2024 12:17 Відповісти
Наша аналогічна ракета має назву ОТРК ВІЛЬХА. Вона при попередниках вироблялась серійно. Нажаль клоуни проект закрили в серпні 2019.
Треба терміново розблокувати виробництво ОТРК ВІЛЬХА і також розблокувати всі інші ракетні програми. Ворожі ракети треба бити на землі, а не тоді, коли вони вже полетіли.
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10.09.2024 12:22 Відповісти
Американським спічрайтерам з кождним днем все важче писати промови, бо вже закінчуються прикметники до слів 'занепокоєння' і 'ескалація'.
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10.09.2024 13:59 Відповісти
Витирати черевики об штати це вже такий тренд. Світові поліцейські мляха
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10.09.2024 15:56 Відповісти
 
 