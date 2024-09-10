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беспилотник (3155) Павлюк Александр (191)

ПВО Сухопутных войск за неделю уничтожила 152 российских беспилотника. ИНФОГРАФИКА

За минувшую неделю Силы противовоздушной обороны Сухопутных войск уничтожили более 150 российских беспилотников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram-канале сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.

ПВО Сухопутных войск за неделю уничтожила 152 средства воздушной разведки и нападения противника, среди них:

  • БПЛА Shahed-131/136 - 83 единицы;
  • БПЛА Орлан-10 - 10 единиц;
  • БПЛА Zala - 23 единицы;
  • БПЛА Ланцет - 13 единиц;
  • БПЛА Supercam - 17 единиц;
  • БПЛА Молния - 4 единицы;
  • БПЛА Привет-82 - 2 единицы.

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Інфографіка: скільки безпілотників знищено за тиждень
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А де ж безпілотики на ФРОНТІ, від умерова шмигаля стефанчука, СРАТЬєхаф з ОПУ, там же, одні ефективні сидять, оті «мєньєнджери», але ж, на жаль, заброньовані…
Знову, незламні та потужні, ВОЛОНТЕРИ + ДОНАТИ!!..
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10.09.2024 10:49 Ответить
 
 