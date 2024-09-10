ПВО Сухопутных войск за неделю уничтожила 152 российских беспилотника. ИНФОГРАФИКА
За минувшую неделю Силы противовоздушной обороны Сухопутных войск уничтожили более 150 российских беспилотников.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram-канале сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.
ПВО Сухопутных войск за неделю уничтожила 152 средства воздушной разведки и нападения противника, среди них:
- БПЛА Shahed-131/136 - 83 единицы;
- БПЛА Орлан-10 - 10 единиц;
- БПЛА Zala - 23 единицы;
- БПЛА Ланцет - 13 единиц;
- БПЛА Supercam - 17 единиц;
- БПЛА Молния - 4 единицы;
- БПЛА Привет-82 - 2 единицы.
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