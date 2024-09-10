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ППО Сухопутних військ за тиждень знищила 152 російські безпілотники. ІНФОГРАФІКА

За минулий тиждень сили протиповітряної оборони Сухопутних військ знищили понад 150 російських безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Telegram-каналі повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

ППО Сухопутних військ за тиждень знищила 152 засоби повітряної розвідки та нападу противника, серед них:

  • БпЛА Shahed-131/136 - 83 од.;
  • БпЛА Орлан-10 - 10 од.;
  • БпЛА Zala - 23 од.;
  • БпЛА Ланцет - 13 од.;
  • БпЛА Supercam - 17 од.;
  • БпЛА Блискавка - 4 од.;
  • БпЛА Привіт-82 - 2 од.;

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Інфографіка: скільки безпілотників знищено за тиждень

 

Автор: 

безпілотник (4148) Павлюк Олександр (216)


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А де ж безпілотики на ФРОНТІ, від умерова шмигаля стефанчука, СРАТЬєхаф з ОПУ, там же, одні ефективні сидять, оті «мєньєнджери», але ж, на жаль, заброньовані…
Знову, незламні та потужні, ВОЛОНТЕРИ + ДОНАТИ!!..
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10.09.2024 10:49 Відповісти
 
 