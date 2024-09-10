ППО Сухопутних військ за тиждень знищила 152 російські безпілотники. ІНФОГРАФІКА

За минулий тиждень сили протиповітряної оборони Сухопутних військ знищили понад 150 російських безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Telegram-каналі повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

ППО Сухопутних військ за тиждень знищила 152 засоби повітряної розвідки та нападу противника, серед них:

БпЛА Shahed-131/136 - 83 од.;

БпЛА Орлан-10 - 10 од.;

БпЛА Zala - 23 од.;

БпЛА Ланцет - 13 од.;

БпЛА Supercam - 17 од.;

БпЛА Блискавка - 4 од.;

БпЛА Привіт-82 - 2 од.;

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