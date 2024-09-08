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армія рф (16200) ліквідація (3523) знищення (6565) Павлюк Олександр (216)

За тиждень Сили оборони ліквідували 8960 окупантів та знищили 1136 одиниць озброєння й військової техніки росіян. ІНФОГРАФІКА

знищення техніки РФ

Упродовж тижня з 1 по 8 вересня 2024 року втрати армії РФ становлять близько 8960 осіб особового складу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Як зазначається, суттєвих втрат зазнали й озброєння / військова техніка російських військ:

  • 44 танки;
  • 137 бойових броньованих машин;
  • 168 артилерійських систем;
  • 4 РСЗВ;
  • 2 установки ППО;
  • 337 одиниць автотехніки;
  • 56 одиниць спецтехніки.

Також читайте: На півдні за добу знищено 77 окупантів та 32 одиниці озброєння й військової техніки росіян

Втрати армії РФ за тиждень

Окрім цього, українські захисники знищили 31 ракету та 357 БпЛА.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 625 260 російських загарбників.

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Кількість вбитих кацапів і знищеноі техніки ,
вражає , але цієї мразоти не меншає , а тільки більшає ,
а секрет в тому , що їм дають наркоту і водяру 🙁
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08.09.2024 12:25 Відповісти
яка така, інфографіка?
тільки найпотужніший зе!гундос, повідомляє статистику.
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08.09.2024 12:38 Відповісти
Реквієм по рашистській батареї / сповідь російського загарбника, що залишився живим:

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08.09.2024 12:38 Відповісти
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08.09.2024 12:42 Відповісти
Ох уж эта статистика ... Ох уж эти хитрожопые формулировки - "ликвидировали".
1. Военная цензура/пропаганда. (Думаю никто не будет спорить, что она у нас есть). Это сразу -20% (что, кстати, намного меньше Канашенковской). Остается 7 168.
2. Погрешность. Очевидно что в условиях боя, из-за погодных условий, других факторов неопределенности, невозможно определить точную цифру. Погрешность составляет 10%. Понятно, что погрешность может работать как в минут, так и в плюс. Но учитывая "совковость" нашей армии, скорее будут приписывать, чем уменьшать потери врага. Остается 6 451.
3. Соотношение убитых-раенных 1:3. Получаем 1 612 - убитых и 4 838 - раненных.
4. Возврат в строй. По сведениям наших медиков, в строй возвращается около 70% раненных. Будем считать что у москалей так же, т.е. из 4 838 в строй не вернуться 30% - 1 451
5. Итого: везвозвратные потери составили 1 612+1 451=3 063.

"Ликвидировали" - 8 960, из них безвозвратные потери составили - 3 063. Что составляет 34% от "ликвидированных".
И если брать общую статистику с начала войны, то получим 625 260 * 34% = 212 588 чел. - безвозвратных потерь армии РФ. Что, кстати, почти полностью совпадает с оценками потерь западных экспертов. Они говорят о цифре в 200 000 - 250 000 чел.
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08.09.2024 13:00 Відповісти
Думаю, 50% від заявленої статистики - неповернуті втрати орків ( більше 150000 вбитих і стільки ж калік ).
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08.09.2024 13:24 Відповісти
 
 