За тиждень Сили оборони ліквідували 8960 окупантів та знищили 1136 одиниць озброєння й військової техніки росіян. ІНФОГРАФІКА
Упродовж тижня з 1 по 8 вересня 2024 року втрати армії РФ становлять близько 8960 осіб особового складу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
Як зазначається, суттєвих втрат зазнали й озброєння / військова техніка російських військ:
- 44 танки;
- 137 бойових броньованих машин;
- 168 артилерійських систем;
- 4 РСЗВ;
- 2 установки ППО;
- 337 одиниць автотехніки;
- 56 одиниць спецтехніки.
Окрім цього, українські захисники знищили 31 ракету та 357 БпЛА.
Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 625 260 російських загарбників.
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вражає , але цієї мразоти не меншає , а тільки більшає ,
а секрет в тому , що їм дають наркоту і водяру 🙁
тільки найпотужніший зе!гундос, повідомляє статистику.
1. Военная цензура/пропаганда. (Думаю никто не будет спорить, что она у нас есть). Это сразу -20% (что, кстати, намного меньше Канашенковской). Остается 7 168.
2. Погрешность. Очевидно что в условиях боя, из-за погодных условий, других факторов неопределенности, невозможно определить точную цифру. Погрешность составляет 10%. Понятно, что погрешность может работать как в минут, так и в плюс. Но учитывая "совковость" нашей армии, скорее будут приписывать, чем уменьшать потери врага. Остается 6 451.
3. Соотношение убитых-раенных 1:3. Получаем 1 612 - убитых и 4 838 - раненных.
4. Возврат в строй. По сведениям наших медиков, в строй возвращается около 70% раненных. Будем считать что у москалей так же, т.е. из 4 838 в строй не вернуться 30% - 1 451
5. Итого: везвозвратные потери составили 1 612+1 451=3 063.
"Ликвидировали" - 8 960, из них безвозвратные потери составили - 3 063. Что составляет 34% от "ликвидированных".
И если брать общую статистику с начала войны, то получим 625 260 * 34% = 212 588 чел. - безвозвратных потерь армии РФ. Что, кстати, почти полностью совпадает с оценками потерь западных экспертов. Они говорят о цифре в 200 000 - 250 000 чел.