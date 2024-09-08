РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10869 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
849 6
армия РФ (18042) ликвидация (3138) уничтожение (6249) Павлюк Александр (191)

За неделю Силы обороны ликвидировали 8960 оккупантов и уничтожили 1136 единиц вооружения и военной техники россиян. ИНФОГРАФИКА

знищення техніки РФ

В течение недели с 1 по 8 сентября 2024 года потери армии РФ составляют около 8960 человек личного состава.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Как отмечается, существенные потери понесли и вооружение / военная техника российских войск:

  • 44 танка;
  • 137 боевых бронированных машин;
  • 168 артиллерийских систем;
  • 4 РСЗО;
  • 2 установки ППО;
  • 337 единиц автотехники;
  • 56 единиц спецтехники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На юге за сутки уничтожены 77 оккупантов и 32 единицы вооружения и военной техники россиян

Втрати армії РФ за тиждень

Кроме этого, украинские защитники уничтожили 31 ракету и 357 БпЛА.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 625 260 российских захватчиков.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские дроны-камикадзе уничтожили "буханку" и укрытие российских захватчиков. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кількість вбитих кацапів і знищеноі техніки ,
вражає , але цієї мразоти не меншає , а тільки більшає ,
а секрет в тому , що їм дають наркоту і водяру 🙁
показать весь комментарий
08.09.2024 12:25 Ответить
яка така, інфографіка?
тільки найпотужніший зе!гундос, повідомляє статистику.
показать весь комментарий
08.09.2024 12:38 Ответить
Реквієм по рашистській батареї / сповідь російського загарбника, що залишився живим:

показать весь комментарий
08.09.2024 12:38 Ответить
показать весь комментарий
08.09.2024 12:42 Ответить
Ох уж эта статистика ... Ох уж эти хитрожопые формулировки - "ликвидировали".
1. Военная цензура/пропаганда. (Думаю никто не будет спорить, что она у нас есть). Это сразу -20% (что, кстати, намного меньше Канашенковской). Остается 7 168.
2. Погрешность. Очевидно что в условиях боя, из-за погодных условий, других факторов неопределенности, невозможно определить точную цифру. Погрешность составляет 10%. Понятно, что погрешность может работать как в минут, так и в плюс. Но учитывая "совковость" нашей армии, скорее будут приписывать, чем уменьшать потери врага. Остается 6 451.
3. Соотношение убитых-раенных 1:3. Получаем 1 612 - убитых и 4 838 - раненных.
4. Возврат в строй. По сведениям наших медиков, в строй возвращается около 70% раненных. Будем считать что у москалей так же, т.е. из 4 838 в строй не вернуться 30% - 1 451
5. Итого: везвозвратные потери составили 1 612+1 451=3 063.

"Ликвидировали" - 8 960, из них безвозвратные потери составили - 3 063. Что составляет 34% от "ликвидированных".
И если брать общую статистику с начала войны, то получим 625 260 * 34% = 212 588 чел. - безвозвратных потерь армии РФ. Что, кстати, почти полностью совпадает с оценками потерь западных экспертов. Они говорят о цифре в 200 000 - 250 000 чел.
показать весь комментарий
08.09.2024 13:00 Ответить
Думаю, 50% від заявленої статистики - неповернуті втрати орків ( більше 150000 вбитих і стільки ж калік ).
показать весь комментарий
08.09.2024 13:24 Ответить
 
 