За неделю Силы обороны ликвидировали 8960 оккупантов и уничтожили 1136 единиц вооружения и военной техники россиян. ИНФОГРАФИКА
В течение недели с 1 по 8 сентября 2024 года потери армии РФ составляют около 8960 человек личного состава.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.
Как отмечается, существенные потери понесли и вооружение / военная техника российских войск:
- 44 танка;
- 137 боевых бронированных машин;
- 168 артиллерийских систем;
- 4 РСЗО;
- 2 установки ППО;
- 337 единиц автотехники;
- 56 единиц спецтехники.
Кроме этого, украинские защитники уничтожили 31 ракету и 357 БпЛА.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 625 260 российских захватчиков.
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вражає , але цієї мразоти не меншає , а тільки більшає ,
а секрет в тому , що їм дають наркоту і водяру 🙁
тільки найпотужніший зе!гундос, повідомляє статистику.
1. Военная цензура/пропаганда. (Думаю никто не будет спорить, что она у нас есть). Это сразу -20% (что, кстати, намного меньше Канашенковской). Остается 7 168.
2. Погрешность. Очевидно что в условиях боя, из-за погодных условий, других факторов неопределенности, невозможно определить точную цифру. Погрешность составляет 10%. Понятно, что погрешность может работать как в минут, так и в плюс. Но учитывая "совковость" нашей армии, скорее будут приписывать, чем уменьшать потери врага. Остается 6 451.
3. Соотношение убитых-раенных 1:3. Получаем 1 612 - убитых и 4 838 - раненных.
4. Возврат в строй. По сведениям наших медиков, в строй возвращается около 70% раненных. Будем считать что у москалей так же, т.е. из 4 838 в строй не вернуться 30% - 1 451
5. Итого: везвозвратные потери составили 1 612+1 451=3 063.
"Ликвидировали" - 8 960, из них безвозвратные потери составили - 3 063. Что составляет 34% от "ликвидированных".
И если брать общую статистику с начала войны, то получим 625 260 * 34% = 212 588 чел. - безвозвратных потерь армии РФ. Что, кстати, почти полностью совпадает с оценками потерь западных экспертов. Они говорят о цифре в 200 000 - 250 000 чел.