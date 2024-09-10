В Раде могут пересмотреть закон для борьбы с "теневым флотом" РФ, - нардеп "Батькивщины" Николаенко

Верховная Рада может пересмотреть закон для борьбы с "теневым флотом" РФ, поскольку не может вводить санкции против отдельных судов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські новини, об этом заявил нардеп "Батькивщины" Андрей Николаенко.

"Наш закон о санкциях, нужно пересмотреть. Потому что мы можем санкционировать юридические и физические лица, но Украина, в отличие от той же Великобритании, не может санкционировать суда. Наша юрисдикция и возможности, в том числе - ограничение на их передвижение, гораздо меньше, чем у тех же британцев, где находится главное перестраховочное морское агентство "Lloyd's". Но надо однозначно иметь такую возможность", - отметил парламентарий.

Николаенко пояснил, что ядром "теневого флота" являются 3-4 компании, которые размещены преимущественно в Арабских Эмиратах.

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"У них интересные основатели, азербайджанцы, связанные с Виктором Медведчуком, которые оставили свой след в Украине", - добавил нардеп.

Он отметил, что санкции будут эффективными, если их будут накладывать на отдельные суда, а не только на их владельцев. Именно так делает Великобритания.

Во введении санкции, по словам Николаенко, должна быть прежде всего заинтересована Украина, поскольку доходы от нефти дают возможность РФ финансировать войну.

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"Поэтому мы должны подать пример. Белый Дом не хочет (вводить санкции. - Ред.), пусть не вводит. Украина введет санкции, а дальше пусть они объясняют, почему они не вводят санкции и помогают России с Ираном таким образом играть на мировом рынке", - добавил нардеп, отметив, что новые санкции не приведут к подорожанию бензина накануне президентских выборов в США.

Руководитель направления минимизации коррупционных рисков в санкционной политике Агия Загребельская также считает, что теневой флот - это проблема не только Украины, но и стран, имеющих выход к морю.

"Потому что это действительно очень устаревшие суда, которые во время своей работы нарушают много международных правил и осуществляют перевалки ship-to-ship (с судна на судна). При таких условиях риск разлива нефти очень большой. Для того, чтобы потом все убрать, нужно, чтобы эти услуги оплатила страховая компания. Но теневой флот в основном либо не застрахован нигде, либо застрахован в российских страховых компаниях, которые, скорее всего, это не выплатят. На самом деле это будет большая проблема тех государств, которые имеют выход к морю", - пояснила она.

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Эксперт отметила, что почти 90% перевозок российской нефти осуществляется через теневой флот, что мешает работе введенного "прайс-кэпа" (предельной цены на нефть), и, соответственно, позволяет России продолжать зарабатывать на экспорте нефти для финансирования войны против Украины.

"Фактически, в около 90% случаев прайс-кэп из-за "теневого флота" не работает. Наши партнеры имеют инструменты для этого. С другой стороны, мы видели уже, как США, Соединенное Королевство, Европейский Союз санкционируют не компании, которые этими судами управляют, а именно суда. Потому что раньше Россия могла менять компании, управляющие судами, каждую неделю. Когда мы и партнеры санкционируем судно, оно уже имеет проблемы с тем, чтобы ходить. Да, есть часть судов из "теневого флота", которые после санкционирования все еще движутся. Но это незначительная часть и мы здесь также призываем партнеров действовать. И действительно, у нас есть много союзников, которые разделяют нашу точку зрения на международной арене", - рассказала она.

В части "теневого флота" Россия сотрудничает с Ираном, подытожила Загребельская.

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