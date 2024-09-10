У Раді можуть переглянути закон для боротьби із "тіньовим флотом" РФ, - нардеп "Батьківщини" Ніколаєнко

Верховна Рада може переглянути закон для боротьби із "тіньовим флотом" РФ, оскільки не може запроваджувати санкції проти окремих суден.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини, про це заявив нардеп "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко.

"Наш закон про санкції, потрібно переглянути. Тому що ми можемо санкціонувати юридичні та фізичні особи, але Україна, на відміну від тієї ж Великобританії, не може санкціонувати судна. Наша юрисдикція і можливості, в тому числі обмеження на їх пересування, набагато менші, ніж у тих же британців, де знаходиться головне перестрахувальне морське агентство "Lloyd's". Але треба однозначно мати таку можливість", - зазначив парламентар.

Ніколаєнко пояснив, що ядром "тіньового флоту" є 3-4 компанії, які розмішено переважно в Арабських Еміратах.

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"У них цікаві засновники, азербайджанці, пов'язані з Віктором Медведчуком, які залишили свій слід в Україні", - додав нардеп.

Він зазначив, що санкції будуть ефективними, якщо їх накладатимуть на окремі судна, а не лише на їхніх власників. Саме так робить Велика Британія.

У запровадженні санкції, за словами Ніколаєнка, має бути насамперед зацікавлена Україна, оскільки доходи від нафти дають можливість РФ фінансувати війну.

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"Тому ми маємо подати приклад. Білий Дім не хоче (запроваджувати санкції. - Ред.), хай не вводить. Україна введе санкції, а далі нехай вони пояснюють, чому вони не вводять санкції і допомагають Росії з Іраном таким чином грати на світовому ринку", - додав нардеп, зазначивши, що нові санкції не призведуть до подорожчання бензину напередодні президентських виборів у США.

Очільниця напряму мінімізації корупційних ризиків в санкційній політиці Агія Загребельська також вважає, що тіньовий флот - це проблема не лише України, але й країн, що мають вихід до моря.

"Тому що це дійсно дуже застарілі судна, які під час своєї роботи порушують багато міжнародних правил і здійснюють перевалки ship-to-ship (з судна на судна). При таких умовах ризик розливу нафти дуже великий. Для того, щоб потім все прибрати, потрібно, щоб ці послуги оплатила страхова компанія. Але тіньовий флот здебільшого або не застрахований ніде, або застрахований в російських страхових компаніях, які, скоріше за все, це не виплатять. Насправді це буде велика проблема тих держав, які мають вихід до моря", - пояснила вона.

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Експертка зазначила, що майже 90% перевезень російської нафти здійснюється через тіньовий флот, що заважає роботі введеного "прайс-кепу" (граничної ціни на нафту), і, відповідно, дозволяє Росії продовжувати заробляти на експорті нафти для фінансування війни проти України.

"Фактично, в близько 90% випадків прайс-кеп через "тіньовий флот" не працює. Наші партнери мають інструменти для цього. З іншого боку, ми бачили вже, як США, Сполучене Королівство, Європейський Союз санкціонують не компанії, які цими суднами управляють, а саме судна. Тому що раніше Росія могла змінювати компанії, що управляють суднами, щотижня. Коли ми і партнери санкціонуємо судно, воно вже має проблеми з тим, щоб ходити. Так, є частина суден з "тіньового флоту", які після санкціонування все ще рухаються. Але це незначна частина і ми тут також закликаємо партнерів діяти. І дійсно, у нас є багато союзників, які поділяють нашу точку зору на міжнародній арені", - розповіла вона.

В частині "тіньового флоту" Росія співпрацює з Іраном, підсумувала Загребельська.

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