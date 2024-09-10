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Новости Война
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В ходе планирования бюджета закладывали прогноз завершения войны летом 2024 года, - Шмыгаль

шмигаль

Нынешний бюджет Украины требует дополнительных 500 миллиардов гривен на армию, потому что при планировании закладывали прогноз завершения войны летом 2024 года.

Об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Когда мы планировали бюджет 2024 года совместно с МВФ, одним из прогнозов партнеров было, что война продлится до лета 2024 года. Соответственно, в бюджете были запланированы военные расходы вот такими, какие они сейчас есть", - отметил глава правительства.

Но сейчас ВСУ требует большего финансирования, поскольку продолжается мобилизация и дозаполнение вакансий в армии.

"Мы знаем, что финансирование каждого нашего военного для бюджета стоит 1,2 миллиона гривен. Соответственно, когда мы подбираем людей, мы должны увеличивать бюджет наших Вооруженных сил. Цифра в 500 миллиардов, которая озвучена и подана, это тот дефицит, который нужен нашим Вооруженным силам до конца этого года для того, чтобы профинансировать", - сказал Шмыгаль.

Также читайте: Курская операция финансируется из оборонного бюджета страны. Средств достаточно, - Шмыгаль

"Партнеры не дают средств на Вооруженные силы, мы должны финансировать это самостоятельно. Мы находим ресурсы как в заимствованиях на внутреннем рынке, так и в других финансовых инструментах, но важно, что Украина финансирует украинскую армию самостоятельно. И поэтому одним из источников, мы видим, это увеличение военного сбора", - пояснил премьер.

Соответствующий законопроект Кабмин подал в Верховную Раду. Также в следующем году правительство планирует получить 50 миллиардов от конфискованных российских активов, которые будут использованы "как для финансирования дефицита бюджета, так и для наших военных нужд", отметил глава правительства.

Автор: 

бюджет (4837) мобилизация (2761) ВСУ (6584) Шмыгаль Денис (2683)


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Топ комментарии
+56
Недоумки?
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10.09.2024 17:17
+29
На чому грунтувався прогноз закінчення війни влітку 24 року?
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10.09.2024 17:20
+28
"бо при плануванні закладали прогноз завершення війни влітку 2024 року"

Як можна подібне закладати у бюджет? Хіба ЗСУ наприкінці 2023 року переможно підходили до Москви? Чи велись офіційні перемовини щодо завершення війни? Хто видав подібний прогноз і на яких підставах?
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10.09.2024 17:23
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Недоумки?
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10.09.2024 17:17 Ответить
Треба згадати коли приймався бюджет. В кінці минулого року штати заблокували допомогу, орки оточували Авдіївку, зелені пі.дори в ВР провалили закон про мобілізацію - тобто готували країну до капітуляції. Якщо все співставити то вони явно не "недоумки"....
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10.09.2024 17:32 Ответить
Не думаю. При усьому вродженому ідиотізмі, Зеленьський ніколи і ні під яким приводом не захоче йти із влади. Капітуляція-ознчає таки для нього кінець сидінні у кріслах.
А то, що бюджет робили до літа- то щоб більше вкрасти на існуванні лівих видатків бюджету, яких би небуло при плануванні утримання ЗСУ із усім забезпеченням.
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10.09.2024 17:49 Ответить
" ... не захоче йти із влади ..." - це хіба що переоберуть ще на 5 років, чи війна буде продовжуватись. І те і інше під питанням.
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10.09.2024 18:00 Ответить
в нього завдання від московитів - капітуляція України, а кацапи можуть і когось іншого посадити .
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11.09.2024 10:18 Ответить
зеленський -це лялька ,а не якась там політична фігура
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11.09.2024 10:20 Ответить
Так і ти нетривіальний дописувач
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11.09.2024 11:56 Ответить
Не придумуй їм відмазку, він не розуміє, що вийшов і всім прямо сказав я ідіот. Це неможливо виправдати тільки сам в гівно вимажешся.
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10.09.2024 18:10 Ответить
Я всьо забуваю що маю справу з мудрим нарідом.
І не відмазую а прямо пишу - планувати "закінчення війни," влітку можна було лише запланувавши поразку. Якщо хтось вважає що ці хлопці дурники і просто "помилилися" то він ще більший дурник...
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10.09.2024 18:17 Ответить
А чому не заклали влітку 2022-го?
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10.09.2024 17:33 Ответить
Закладок не було!
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10.09.2024 21:48 Ответить
а майські шашлики ?
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10.09.2024 18:01 Ответить
Ворье.
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10.09.2024 18:22 Ответить
Хто це такии прогнозист? - Буданов?
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10.09.2024 17:19 Ответить
Якшо віина мала закінчитись літом - то чому не заклали гроші на шашлики?
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10.09.2024 17:32 Ответить
Арахамія раніше пропонував
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10.09.2024 17:34 Ответить
бАданга - наВангував наперед ....
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10.09.2024 17:34 Ответить
Абдристович
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10.09.2024 17:39 Ответить
Це по стамбульським домовленостям.
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10.09.2024 18:03 Ответить
Буданов нашепотів. А потім Арестович підтвердив.
От і все. Головні макропрогнози в бюджет 2025 прийняті.
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10.09.2024 19:27 Ответить
На чому грунтувався прогноз закінчення війни влітку 24 року?
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10.09.2024 17:20 Ответить
Хтось, десь і з кимось домовився,а ле не склалося
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10.09.2024 17:23 Ответить
Мівіна закінчувалася - от і вирішили закінчувати війну....
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10.09.2024 17:35 Ответить
А Діма Гордон про це ще з весни говорить. От вони й дослухались...
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10.09.2024 17:43 Ответить
чомусь в бюджет не були зараховані контрибуції, відшкодування збитків рабсією Україні..
прогноз скоріше всього закладався на якійсь формі капітуляції, ніж на деокупації Криму..
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10.09.2024 17:45 Ответить
Прогноз від штатного https://bukvy.org/stefanchuk-nagorodyv-tarologa-i-demonologa-veliara-vidznakoyu-gordist-i-slava-********/ таролога з ОП . За це медаль і отримав від Стефанчука.
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10.09.2024 18:42 Ответить
На вечірніх гундосиках з суфлеру.
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10.09.2024 18:50 Ответить
Індійський хлопчик-астролог і пророк Абіг'я Ананд, який передбачив пандемію та атаку ХАМАС, заявив, що війна в Україні триватиме до листопада 2023 року. Бюджет закладали з запасом.
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10.09.2024 23:35 Ответить
ще ті метеорологи, які роблять помилки кожен день, на відміну від саперів, які помиляються тільки раз в житті.
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10.09.2024 17:23 Ответить
"бо при плануванні закладали прогноз завершення війни влітку 2024 року"

Як можна подібне закладати у бюджет? Хіба ЗСУ наприкінці 2023 року переможно підходили до Москви? Чи велись офіційні перемовини щодо завершення війни? Хто видав подібний прогноз і на яких підставах?
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10.09.2024 17:23 Ответить
Якщо планувався злив, - наприклад замінити головкома, притомних генералів, провалити мобілізацію, то прогноз був не такий вже й дивний. Тільки є нюанс...
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10.09.2024 17:41 Ответить
Який склад Уряду, такі й КРИВАВІ наслідки, їх мудрих рішень з моноЗбродом, під патронатом ПОТУЖНИХ мєнєнжераф з ОПУ єрмака!
Головне, для отих чЛєнав уряду, записи у їх трудовій, кадровиками Секретаріату КМУ!!! Пенсії, вони уже забезпечили собі…., за гроші Українців, яким вони ж,і нагадили!!
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10.09.2024 17:25 Ответить
Тобто Зєрмаки готували Стамбульські угоди на кінець літа, но што-та пашло нє так.
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10.09.2024 17:26 Ответить
"бо при плануванні закладали прогноз завершення війни влітку 2024 року"

бо найшашличніший лідор закінчив війну в своїй голові?..
чи просто "прайібалі" як казала Люся ?

хтось має за це відповідати чи це зайві питання в Клоунарнії ?
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10.09.2024 17:26 Ответить
та ну, це якими недоумками треба бути?
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10.09.2024 17:28 Ответить
Шоооо!?! Та війна закінчиться в на осінь 2022 року, та в"" мене в голові війна вже скінчилася", та курва жвашу мать, грошей немає, а ви виплати підіймали собі, коли?, а може треба вас сук вже перестріляти як Китай горобців, знизити до моєї пенсіїї виплати 2700гр. Тварі,щоб вам тих мільйонів на ліки не старчило. Через вас падлюк війну в Україну запросили. У вас саміх конфіскувати все,то можна Америку і "Е"вропу, купити разом з росією. Паскуди кончені,щоб ви вдавились тими грішми,ні дна вам ні покришки !!!!
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10.09.2024 17:31 Ответить
завершення війни?
яке:
1. перемога над рашистами та відшкодування збитків московськими загарбниками?
2. договорняк з рашистами та відмова від частини своїх територій?
3. перемир'я, при якому окупованні території залишаються за рашистами?

який пункт більше підходить під цей напланований«бюджет»?
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10.09.2024 17:31 Ответить
Так то воно так, тільки от охочих воювати все менше і менше...
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10.09.2024 17:34 Ответить
як так?
завжди нехватало грошей та зброї..
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10.09.2024 17:38 Ответить
Аптімісти зелені млять...
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10.09.2024 17:32 Ответить
Наступний етап - бюджет на 2025 рік спланують що війна вже закінчилась ))))

А нахріна вони мобілізацію об'явили, якщо планували влітку закінчення війни?
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10.09.2024 17:32 Ответить
Т.е. в конце лета 2024-го они опять планировали сократить армию и усилить асфальт?
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10.09.2024 17:35 Ответить
.... раз так в 10
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10.09.2024 17:37 Ответить
це тих 500 млрд про які говорив Залужний?
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10.09.2024 17:35 Ответить
Війна закінчиться а СВО ні
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10.09.2024 17:36 Ответить
Що ви таке кажете? Зе вже сказав що війна закінчиться цієї осені.
Ви що не довіряєте Zе?
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10.09.2024 17:37 Ответить
як можна не довіряти "шашличніку главному"?
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10.09.2024 17:38 Ответить
« поподробней, пожалуйста» дуже цікаво
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10.09.2024 17:37 Ответить
не на часі...
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10.09.2024 17:39 Ответить
Оце просто феєричний дебілізм. Я коли прочитав в телеграмі думав що фейк
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10.09.2024 17:39 Ответить
я думаю, що незабаром шмигаль скаже, що зламали його акаунт....
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10.09.2024 17:40 Ответить
а що, звісно, що може таке сказати: сервера телеграму знаходяться в рабсії..
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10.09.2024 17:48 Ответить
воно сьогодні стільки наговорило, що складається враження про заміну пішаків на шаховій дошці в жОПі....
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10.09.2024 17:50 Ответить
Так його Дєрьмак давно хоче прибрати.
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10.09.2024 19:04 Ответить
Знаєте, що буває з найманими менеджерами, які планують бюджет і не враховують мажорний ризик? Їх нафг звільняють як проф-непридатних. Якщо у цих ідіотів не було Плану Б на випадок, якщо війна НЕ закінчиться - то вони мають вже бути звільнені без права займати державні позиції.
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10.09.2024 17:43 Ответить
План Б - клянчить у Запада. Это их тема
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10.09.2024 17:55 Ответить
Їбонуті просто.
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10.09.2024 17:46 Ответить
Польською "шмігло"- несучий/ходовий гвинт або брехло, у якого язик, що пропелер.
Яка точна у вихначеннях мова!
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10.09.2024 17:48 Ответить
та що там якийсь 2024-ий?
ось зЄлЄнскій заклав "кінець" війни ще аж в далекому 2019-ому!!!
ото уміща був....
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10.09.2024 17:55 Ответить
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10.09.2024 17:56 Ответить
Зелені специ не стомлюються пробивати дно. Тупішої відмазки ще не було.
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10.09.2024 17:57 Ответить
А я розумію, чого він так сказав.
І правильно сказав, це краще, ніж озвучити інші причини. Бюджет писався в жовтні.
А ви не розумієте, бо не аналізуєте інформацію.
Реагуйте далі на слова в заголовках.
бе-бе-бе
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10.09.2024 18:02 Ответить
Що самі вони некомпетентні нездари, без сумніву, але в державі має бути інститут аналітиків. Таке відчуття що вони розігнали аналітиків та платять гадалкам, чи екстрасенсам.
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10.09.2024 18:03 Ответить
Козли ви чим думали?? Ступінь ідіотизму зашкалює!!
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10.09.2024 18:11 Ответить
Бєзумний шмигаль розказує про те, який кончений зелений картель. Списує свою некомпетентність на те що якоби партнери щось сказали. І тому вони так розрахували. На кого цей брєд розрахований? Стару корумповану схему хоче видати за нову. На 20 і 21 роки оці брехуни для ЗСУ також закладали зменшення витрати солярки і БК. Як так? А тому що вже проходили розміновування, режими " тиші", просто перестати стріляти, відведення позицій. Тому логічно знадобиться менше БК і солярки. Для чого це закладати у бюджет? Буде ж менше переміщень і менше боєзіткнень. На 25 рік теж закладуть без війни? А вона бац і не закінчиться. І вся дебільна верховна рада знову буде голосувати бо хтось щось десь сказав? Ха ха ха.
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10.09.2024 18:14 Ответить
І от таких їб....ів захищають та вмирають українці.
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10.09.2024 18:15 Ответить
Як можна бути такими тупими. Такі масштабні війни починають не для того, щоб закінчити під якусь дату. Їх починають щоб досягти якоїсь мети.
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10.09.2024 18:17 Ответить
Цей шмигаль сьогодні багато триндів про відповідальність. Прийшов час спитати - які дебіли відповідальні за таке "планування" бюджету? ПІБ.
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10.09.2024 18:20 Ответить
Ну пости угадали, до ноября и выборов в США два месяца осталось. Продержатся можно.
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10.09.2024 18:25 Ответить
просто нагадаю - у Бєлгороді три ТЕЦ.
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10.09.2024 18:30 Ответить
Цього зовсім профнепридатного чиновника, за суттю гвинтика квартально-візантійскої системи, який спирається на прогнози таких ясновидців, як люся абдристович чи подібні до нього безвідповіддальні особи з банкової, треба гнати в шию, разом із кабміном.
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10.09.2024 18:31 Ответить
"Есть ли жизнь на Марсе?" (с) Есть! Там живет существо Кабмин!
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10.09.2024 18:53 Ответить
Ой, як цікаво! А на чому ж базувався прогноз щодо закінчення війни влітку 24 року? З зеленню все зрозуміло - вони ідіоти , але як партнери прораховували час кінця війни? І що буде, якщо грошей на війну ви взагалі більше від партнерів не отримаєте, бо вилізли за дедлайн?
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10.09.2024 18:54 Ответить
Шановна. Це звичайна корупційна схема. Але щоб її якось замаскувати вигадують про слова партнерів наприклад. Ну хто такі партнери? Є ж імена, прізвища, назви інститутів, організацій, країн, урядів і т.д. В нас наприклад Укрзалізниця наприклад колись вносила у бюджет закупівлю вінків для померлих пенсіонерів в кількості 50 штук. А як вони знали скільки в наступному році помре їхніх пенсіонерів 45 чи 75? Звідки питається цифри? Так на це питання фінансист і не відповів. Просто що захотіли , те і поставили. Так і тут. Просто розікрали на 500 млрд. більше. І поставили оце лайно щоб щось там вигадало сказати. То він і ляпнув аби що. Ха ха ха.
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10.09.2024 19:28 Ответить
Що було зроблено, що би закінчити війну в 2024?
- Профінансувати випуск озброєнь? Ні, ніхто нічого не фінансував. Всі гроші знову пішли на асфальт.
-Розблокувати і профінансувати ракетну програму? Ні , ніхто на ракети не дав ні копійки.
-Профінансувати виробництво БПЛА? Ніхто на БПЛА нічого з бюджету не дав. БПЛА виробляются виключно на приватні пожертви.
-Може у влади було бажання повернути професійних командуючих в Генштаб? Ніхто нікого не повернув.
Звідки була впевненість, що війна скінчится в 2024? Знову хтось х-лу дивився в дупу?
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10.09.2024 19:04 Ответить
Вони там як на підбір ,що не клептоман то дебіл ,хоть якась аналітіка ,експертна думка -сплошне дерьмо зелене
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10.09.2024 19:06 Ответить
потужні прогнозери
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10.09.2024 19:25 Ответить
Взагалі, у цієї влади є - притомні???
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10.09.2024 19:36 Ответить
Імєют права на ашібку !

А що стосовно "мудрого наріда" то дурні повинні страждати.
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11.09.2024 08:44 Ответить
Якщо вивернути кишені "зелених закладальщикі",то фінансування армії (по 40 лярдів на рік) вистарчить мабуть років на чотири???
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10.09.2024 19:38 Ответить
Очередное недумали-незнали. Зелибоба не знал о нападении России, теперь не знали что война не закончилась. Постоянно не знают.
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10.09.2024 19:46 Ответить
"Під час планування бюджету закладали прогноз завершення війни влітку 2024 року"
Хехе - 73%, які зробили ..., теж планували.

Головне для країни, це щоб 25% після .... спитали і владу і ті 73%, якого х..? де? і чому?
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10.09.2024 19:47 Ответить
Вони справді живуть в іншій реальності. Інакше чому б у 2022-му поперлися в Стамбул підписувати капітуляцію?! І це напомаджене чмо очей у Сірка не позичає, коли чеше таку маячню.
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10.09.2024 20:18 Ответить
Тепер кабмін,депутатів ВР позбавити зарплат, премій інших нарахувань а всі виручені кошти на зсу.Треба відповідати за такі промахи.
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10.09.2024 20:35 Ответить
Це означає, що пора провести аудит та з"ясувати куди поділись мільярди
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10.09.2024 21:02 Ответить
От дурне, і кава в Криму! ))))))
Тому до речі НІ-ХУ--Я не було зроблено і з ракетних програм і з фортифікацій, бо його найнедолугість мріяла вже святкувати перемогу. Коштовний цирк.
Вони для Путіна ліпше ніж Янукович.
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10.09.2024 21:13 Ответить
Раджу послухати
То характеризує всю владу і дає зрозуміти що там відбувається:
https://youtu.be/V-5yhj1f9d4?si=QjJ05gTamXDe5DKS
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10.09.2024 21:20 Ответить
Клінічний ідіот...
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10.09.2024 21:34 Ответить
Как такое можно говорить? И премьер-министру во время войны! Та промолчи в данном случае.
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10.09.2024 21:38 Ответить
''закладали прогноз завершення війни влітку 2024 року..." Так і хочеться запитати - дядя, ти дурак???
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10.09.2024 21:53 Ответить
з такими керманичами той ворогів не треба
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10.09.2024 22:25 Ответить
люсю слухали?
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10.09.2024 22:27 Ответить
Ще один длбп! Потужний лідор триздонув і понеслось вилизування...
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10.09.2024 23:23 Ответить
Ще більше коштів на ремонти і квіти?
Дивуюсь - щось багато шмигаль царює... Призвати - щоб бачив що наробив...
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11.09.2024 00:35 Ответить
Тю.
Так не зупиняйтеся - бюджет на 2025 рік формуйте виходячи з того, що війна влітку 2024 вже закінчилася. 😁
Ще краще виходити з того, що війна ніколи не починалася, а Сонце обертається навколо ОПЗЄ.
Рецепт успіху точний, як швейцарський годинник.

"Дебіли бл...ть". Сумна Коняка Лавров
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11.09.2024 01:08 Ответить
Так отож
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11.09.2024 08:47 Ответить
Киздун!
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11.09.2024 07:53 Ответить
 
 