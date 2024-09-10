В ходе планирования бюджета закладывали прогноз завершения войны летом 2024 года, - Шмыгаль
Нынешний бюджет Украины требует дополнительных 500 миллиардов гривен на армию, потому что при планировании закладывали прогноз завершения войны летом 2024 года.
Об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Когда мы планировали бюджет 2024 года совместно с МВФ, одним из прогнозов партнеров было, что война продлится до лета 2024 года. Соответственно, в бюджете были запланированы военные расходы вот такими, какие они сейчас есть", - отметил глава правительства.
Но сейчас ВСУ требует большего финансирования, поскольку продолжается мобилизация и дозаполнение вакансий в армии.
"Мы знаем, что финансирование каждого нашего военного для бюджета стоит 1,2 миллиона гривен. Соответственно, когда мы подбираем людей, мы должны увеличивать бюджет наших Вооруженных сил. Цифра в 500 миллиардов, которая озвучена и подана, это тот дефицит, который нужен нашим Вооруженным силам до конца этого года для того, чтобы профинансировать", - сказал Шмыгаль.
"Партнеры не дают средств на Вооруженные силы, мы должны финансировать это самостоятельно. Мы находим ресурсы как в заимствованиях на внутреннем рынке, так и в других финансовых инструментах, но важно, что Украина финансирует украинскую армию самостоятельно. И поэтому одним из источников, мы видим, это увеличение военного сбора", - пояснил премьер.
Соответствующий законопроект Кабмин подал в Верховную Раду. Также в следующем году правительство планирует получить 50 миллиардов от конфискованных российских активов, которые будут использованы "как для финансирования дефицита бюджета, так и для наших военных нужд", отметил глава правительства.
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А то, що бюджет робили до літа- то щоб більше вкрасти на існуванні лівих видатків бюджету, яких би небуло при плануванні утримання ЗСУ із усім забезпеченням.
І не відмазую а прямо пишу - планувати "закінчення війни," влітку можна було лише запланувавши поразку. Якщо хтось вважає що ці хлопці дурники і просто "помилилися" то він ще більший дурник...
От і все. Головні макропрогнози в бюджет 2025 прийняті.
прогноз скоріше всього закладався на якійсь формі капітуляції, ніж на деокупації Криму..
Як можна подібне закладати у бюджет? Хіба ЗСУ наприкінці 2023 року переможно підходили до Москви? Чи велись офіційні перемовини щодо завершення війни? Хто видав подібний прогноз і на яких підставах?
Головне, для отих чЛєнав уряду, записи у їх трудовій, кадровиками Секретаріату КМУ!!! Пенсії, вони уже забезпечили собі…., за гроші Українців, яким вони ж,і нагадили!!
бо найшашличніший лідор закінчив війну в своїй голові?..
чи просто "прайібалі" як казала Люся ?
хтось має за це відповідати чи це зайві питання в Клоунарнії ?
яке:
1. перемога над рашистами та відшкодування збитків московськими загарбниками?
2. договорняк з рашистами та відмова від частини своїх територій?
3. перемир'я, при якому окупованні території залишаються за рашистами?
який пункт більше підходить під цей напланований«бюджет»?
завжди нехватало грошей та зброї..
А нахріна вони мобілізацію об'явили, якщо планували влітку закінчення війни?
Ви що не довіряєте Zе?
жОПі....
Яка точна у вихначеннях мова!
ось зЄлЄнскій заклав "кінець" війни ще аж в далекому 2019-ому!!!
ото уміща був....
І правильно сказав, це краще, ніж озвучити інші причини. Бюджет писався в жовтні.
А ви не розумієте, бо не аналізуєте інформацію.
Реагуйте далі на слова в заголовках.
бе-бе-бе
- Профінансувати випуск озброєнь? Ні, ніхто нічого не фінансував. Всі гроші знову пішли на асфальт.
-Розблокувати і профінансувати ракетну програму? Ні , ніхто на ракети не дав ні копійки.
-Профінансувати виробництво БПЛА? Ніхто на БПЛА нічого з бюджету не дав. БПЛА виробляются виключно на приватні пожертви.
-Може у влади було бажання повернути професійних командуючих в Генштаб? Ніхто нікого не повернув.
Звідки була впевненість, що війна скінчится в 2024? Знову хтось х-лу дивився в дупу?
А що стосовно "мудрого наріда" то дурні повинні страждати.
Хехе - 73%, які зробили ..., теж планували.
Головне для країни, це щоб 25% після .... спитали і владу і ті 73%, якого х..? де? і чому?
Тому до речі НІ-ХУ--Я не було зроблено і з ракетних програм і з фортифікацій, бо його найнедолугість мріяла вже святкувати перемогу. Коштовний цирк.
Вони для Путіна ліпше ніж Янукович.
То характеризує всю владу і дає зрозуміти що там відбувається:
https://youtu.be/V-5yhj1f9d4?si=QjJ05gTamXDe5DKS
Дивуюсь - щось багато шмигаль царює... Призвати - щоб бачив що наробив...
Так не зупиняйтеся - бюджет на 2025 рік формуйте виходячи з того, що війна влітку 2024 вже закінчилася. 😁
Ще краще виходити з того, що війна ніколи не починалася, а Сонце обертається навколо ОПЗЄ.
Рецепт успіху точний, як швейцарський годинник.
"Дебіли бл...ть". Сумна Коняка Лавров