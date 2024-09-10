В ходе планирования бюджета закладывали прогноз завершения войны летом 2024 года, - Шмыгаль

Нынешний бюджет Украины требует дополнительных 500 миллиардов гривен на армию, потому что при планировании закладывали прогноз завершения войны летом 2024 года.

Об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Когда мы планировали бюджет 2024 года совместно с МВФ, одним из прогнозов партнеров было, что война продлится до лета 2024 года. Соответственно, в бюджете были запланированы военные расходы вот такими, какие они сейчас есть", - отметил глава правительства.

Но сейчас ВСУ требует большего финансирования, поскольку продолжается мобилизация и дозаполнение вакансий в армии.

"Мы знаем, что финансирование каждого нашего военного для бюджета стоит 1,2 миллиона гривен. Соответственно, когда мы подбираем людей, мы должны увеличивать бюджет наших Вооруженных сил. Цифра в 500 миллиардов, которая озвучена и подана, это тот дефицит, который нужен нашим Вооруженным силам до конца этого года для того, чтобы профинансировать", - сказал Шмыгаль.

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"Партнеры не дают средств на Вооруженные силы, мы должны финансировать это самостоятельно. Мы находим ресурсы как в заимствованиях на внутреннем рынке, так и в других финансовых инструментах, но важно, что Украина финансирует украинскую армию самостоятельно. И поэтому одним из источников, мы видим, это увеличение военного сбора", - пояснил премьер.

Соответствующий законопроект Кабмин подал в Верховную Раду. Также в следующем году правительство планирует получить 50 миллиардов от конфискованных российских активов, которые будут использованы "как для финансирования дефицита бюджета, так и для наших военных нужд", отметил глава правительства.