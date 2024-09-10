Під час планування бюджету закладали прогноз завершення війни влітку 2024 року, - Шмигаль

Цьогорічний бюджет України потребує додаткових 500 мільярдів гривень на армію, бо при плануванні закладали прогноз завершення війни влітку 2024 року.

Про це під час пресконференції заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Коли ми планували бюджет 2024 року спільно з МВФ, одним із прогнозів партнерів було, що війна триватиме до літа 2024 року. Відповідно, в бюджеті були заплановані військові витрати ось такими, які вони зараз є", – зазначив голова уряду.

Але нині ЗСУ потребує більшого фінансування, оскільки триває мобілізація та дозаповнення вакансій у війську.

"Ми знаємо, що фінансування кожного нашого військового для бюджету вартує 1,2 мільйона гривень. Відповідно, коли ми добираємо людей, ми маємо збільшувати бюджет наших Збройних сил. Цифра в 500 мільярдів, яка озвучена і подана, це той дефіцит, який потрібен нашим Збройним силам до кінця цього року для того, щоб профінансувати", – сказав Шмигаль.

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"Партнери не дають коштів на Збройні сили, ми маємо фінансувати це самостійно. Ми знаходимо ресурси як у запозиченнях на внутрішньому ринку, так і в інших фінансових інструментах, але важливо, що Україна фінансує українську армію самостійно. І тому одним з джерел, ми бачимо, це збільшення військового збору", – пояснив прем'єр.

Відповідний законопроект Кабмін подав до Верховної Ради. Також в наступному році уряд планує отримати 50 мільярдів від конфіскованих російських активів, які будуть використані "як для фінансування дефіциту бюджету, так і для наших військових потреб", зазначив очільник уряду.