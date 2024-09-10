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Під час планування бюджету закладали прогноз завершення війни влітку 2024 року, - Шмигаль

шмигаль

Цьогорічний бюджет України потребує додаткових 500 мільярдів гривень на армію, бо при плануванні закладали прогноз завершення війни влітку 2024 року.

Про це під час пресконференції заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Коли ми планували бюджет 2024 року спільно з МВФ, одним із прогнозів партнерів було, що війна триватиме до літа 2024 року. Відповідно, в бюджеті були заплановані військові витрати ось такими, які вони зараз є", – зазначив голова уряду.

Але нині ЗСУ потребує більшого фінансування, оскільки триває мобілізація та дозаповнення вакансій у війську.

"Ми знаємо, що фінансування кожного нашого військового для бюджету вартує 1,2 мільйона гривень. Відповідно, коли ми добираємо людей, ми маємо збільшувати бюджет наших Збройних сил. Цифра в 500 мільярдів, яка озвучена і подана, це той дефіцит, який потрібен нашим Збройним силам до кінця цього року для того, щоб профінансувати", – сказав Шмигаль.

Також читайте: Курська операція фінансується із оборонного бюджету країни. Коштів достатньо, - Шмигаль

"Партнери не дають коштів на Збройні сили, ми маємо фінансувати це самостійно. Ми знаходимо ресурси як у запозиченнях на внутрішньому ринку, так і в інших фінансових інструментах, але важливо, що Україна фінансує українську армію самостійно. І тому одним з джерел, ми бачимо, це збільшення військового збору", – пояснив прем'єр.

Відповідний законопроект Кабмін подав до Верховної Ради. Також в наступному році уряд планує отримати 50 мільярдів від конфіскованих російських активів, які будуть використані "як для фінансування дефіциту бюджету, так і для наших військових потреб", зазначив очільник уряду.

Автор: 

бюджет (2990) мобілізація (3053) ЗСУ (7540) Шмигаль Денис (4572)


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Топ коментарі
+56
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10.09.2024 17:17
+29
На чому грунтувався прогноз закінчення війни влітку 24 року?
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10.09.2024 17:20
+28
"бо при плануванні закладали прогноз завершення війни влітку 2024 року"

Як можна подібне закладати у бюджет? Хіба ЗСУ наприкінці 2023 року переможно підходили до Москви? Чи велись офіційні перемовини щодо завершення війни? Хто видав подібний прогноз і на яких підставах?
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10.09.2024 17:23
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10.09.2024 17:17 Відповісти
Треба згадати коли приймався бюджет. В кінці минулого року штати заблокували допомогу, орки оточували Авдіївку, зелені пі.дори в ВР провалили закон про мобілізацію - тобто готували країну до капітуляції. Якщо все співставити то вони явно не "недоумки"....
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10.09.2024 17:32 Відповісти
Не думаю. При усьому вродженому ідиотізмі, Зеленьський ніколи і ні під яким приводом не захоче йти із влади. Капітуляція-ознчає таки для нього кінець сидінні у кріслах.
А то, що бюджет робили до літа- то щоб більше вкрасти на існуванні лівих видатків бюджету, яких би небуло при плануванні утримання ЗСУ із усім забезпеченням.
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10.09.2024 17:49 Відповісти
" ... не захоче йти із влади ..." - це хіба що переоберуть ще на 5 років, чи війна буде продовжуватись. І те і інше під питанням.
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10.09.2024 18:00 Відповісти
в нього завдання від московитів - капітуляція України, а кацапи можуть і когось іншого посадити .
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11.09.2024 10:18 Відповісти
зеленський -це лялька ,а не якась там політична фігура
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11.09.2024 10:20 Відповісти
Так і ти нетривіальний дописувач
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11.09.2024 11:56 Відповісти
Не придумуй їм відмазку, він не розуміє, що вийшов і всім прямо сказав я ідіот. Це неможливо виправдати тільки сам в гівно вимажешся.
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10.09.2024 18:10 Відповісти
Я всьо забуваю що маю справу з мудрим нарідом.
І не відмазую а прямо пишу - планувати "закінчення війни," влітку можна було лише запланувавши поразку. Якщо хтось вважає що ці хлопці дурники і просто "помилилися" то він ще більший дурник...
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10.09.2024 18:17 Відповісти
А чому не заклали влітку 2022-го?
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10.09.2024 17:33 Відповісти
Закладок не було!
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10.09.2024 21:48 Відповісти
а майські шашлики ?
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10.09.2024 18:01 Відповісти
Ворье.
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10.09.2024 18:22 Відповісти
Хто це такии прогнозист? - Буданов?
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10.09.2024 17:19 Відповісти
Якшо віина мала закінчитись літом - то чому не заклали гроші на шашлики?
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10.09.2024 17:32 Відповісти
Арахамія раніше пропонував
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10.09.2024 17:34 Відповісти
бАданга - наВангував наперед ....
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10.09.2024 17:34 Відповісти
Абдристович
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10.09.2024 17:39 Відповісти
Це по стамбульським домовленостям.
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10.09.2024 18:03 Відповісти
Буданов нашепотів. А потім Арестович підтвердив.
От і все. Головні макропрогнози в бюджет 2025 прийняті.
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10.09.2024 19:27 Відповісти
На чому грунтувався прогноз закінчення війни влітку 24 року?
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10.09.2024 17:20 Відповісти
Хтось, десь і з кимось домовився,а ле не склалося
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10.09.2024 17:23 Відповісти
Мівіна закінчувалася - от і вирішили закінчувати війну....
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10.09.2024 17:35 Відповісти
А Діма Гордон про це ще з весни говорить. От вони й дослухались...
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10.09.2024 17:43 Відповісти
чомусь в бюджет не були зараховані контрибуції, відшкодування збитків рабсією Україні..
прогноз скоріше всього закладався на якійсь формі капітуляції, ніж на деокупації Криму..
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10.09.2024 17:45 Відповісти
Прогноз від штатного https://bukvy.org/stefanchuk-nagorodyv-tarologa-i-demonologa-veliara-vidznakoyu-gordist-i-slava-********/ таролога з ОП . За це медаль і отримав від Стефанчука.
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10.09.2024 18:42 Відповісти
На вечірніх гундосиках з суфлеру.
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10.09.2024 18:50 Відповісти
Індійський хлопчик-астролог і пророк Абіг'я Ананд, який передбачив пандемію та атаку ХАМАС, заявив, що війна в Україні триватиме до листопада 2023 року. Бюджет закладали з запасом.
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10.09.2024 23:35 Відповісти
ще ті метеорологи, які роблять помилки кожен день, на відміну від саперів, які помиляються тільки раз в житті.
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10.09.2024 17:23 Відповісти
"бо при плануванні закладали прогноз завершення війни влітку 2024 року"

Як можна подібне закладати у бюджет? Хіба ЗСУ наприкінці 2023 року переможно підходили до Москви? Чи велись офіційні перемовини щодо завершення війни? Хто видав подібний прогноз і на яких підставах?
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10.09.2024 17:23 Відповісти
Якщо планувався злив, - наприклад замінити головкома, притомних генералів, провалити мобілізацію, то прогноз був не такий вже й дивний. Тільки є нюанс...
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10.09.2024 17:41 Відповісти
Який склад Уряду, такі й КРИВАВІ наслідки, їх мудрих рішень з моноЗбродом, під патронатом ПОТУЖНИХ мєнєнжераф з ОПУ єрмака!
Головне, для отих чЛєнав уряду, записи у їх трудовій, кадровиками Секретаріату КМУ!!! Пенсії, вони уже забезпечили собі…., за гроші Українців, яким вони ж,і нагадили!!
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10.09.2024 17:25 Відповісти
Тобто Зєрмаки готували Стамбульські угоди на кінець літа, но што-та пашло нє так.
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10.09.2024 17:26 Відповісти
"бо при плануванні закладали прогноз завершення війни влітку 2024 року"

бо найшашличніший лідор закінчив війну в своїй голові?..
чи просто "прайібалі" як казала Люся ?

хтось має за це відповідати чи це зайві питання в Клоунарнії ?
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10.09.2024 17:26 Відповісти
та ну, це якими недоумками треба бути?
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10.09.2024 17:28 Відповісти
Шоооо!?! Та війна закінчиться в на осінь 2022 року, та в"" мене в голові війна вже скінчилася", та курва жвашу мать, грошей немає, а ви виплати підіймали собі, коли?, а може треба вас сук вже перестріляти як Китай горобців, знизити до моєї пенсіїї виплати 2700гр. Тварі,щоб вам тих мільйонів на ліки не старчило. Через вас падлюк війну в Україну запросили. У вас саміх конфіскувати все,то можна Америку і "Е"вропу, купити разом з росією. Паскуди кончені,щоб ви вдавились тими грішми,ні дна вам ні покришки !!!!
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10.09.2024 17:31 Відповісти
завершення війни?
яке:
1. перемога над рашистами та відшкодування збитків московськими загарбниками?
2. договорняк з рашистами та відмова від частини своїх територій?
3. перемир'я, при якому окупованні території залишаються за рашистами?

який пункт більше підходить під цей напланований«бюджет»?
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10.09.2024 17:31 Відповісти
Так то воно так, тільки от охочих воювати все менше і менше...
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10.09.2024 17:34 Відповісти
як так?
завжди нехватало грошей та зброї..
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10.09.2024 17:38 Відповісти
Аптімісти зелені млять...
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10.09.2024 17:32 Відповісти
Наступний етап - бюджет на 2025 рік спланують що війна вже закінчилась ))))

А нахріна вони мобілізацію об'явили, якщо планували влітку закінчення війни?
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10.09.2024 17:32 Відповісти
Т.е. в конце лета 2024-го они опять планировали сократить армию и усилить асфальт?
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10.09.2024 17:35 Відповісти
.... раз так в 10
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10.09.2024 17:37 Відповісти
це тих 500 млрд про які говорив Залужний?
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10.09.2024 17:35 Відповісти
Війна закінчиться а СВО ні
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10.09.2024 17:36 Відповісти
Що ви таке кажете? Зе вже сказав що війна закінчиться цієї осені.
Ви що не довіряєте Zе?
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10.09.2024 17:37 Відповісти
як можна не довіряти "шашличніку главному"?
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10.09.2024 17:38 Відповісти
« поподробней, пожалуйста» дуже цікаво
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10.09.2024 17:37 Відповісти
не на часі...
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10.09.2024 17:39 Відповісти
Оце просто феєричний дебілізм. Я коли прочитав в телеграмі думав що фейк
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10.09.2024 17:39 Відповісти
я думаю, що незабаром шмигаль скаже, що зламали його акаунт....
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10.09.2024 17:40 Відповісти
а що, звісно, що може таке сказати: сервера телеграму знаходяться в рабсії..
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10.09.2024 17:48 Відповісти
воно сьогодні стільки наговорило, що складається враження про заміну пішаків на шаховій дошці в жОПі....
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10.09.2024 17:50 Відповісти
Так його Дєрьмак давно хоче прибрати.
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10.09.2024 19:04 Відповісти
Знаєте, що буває з найманими менеджерами, які планують бюджет і не враховують мажорний ризик? Їх нафг звільняють як проф-непридатних. Якщо у цих ідіотів не було Плану Б на випадок, якщо війна НЕ закінчиться - то вони мають вже бути звільнені без права займати державні позиції.
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10.09.2024 17:43 Відповісти
План Б - клянчить у Запада. Это их тема
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10.09.2024 17:55 Відповісти
Їбонуті просто.
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10.09.2024 17:46 Відповісти
Польською "шмігло"- несучий/ходовий гвинт або брехло, у якого язик, що пропелер.
Яка точна у вихначеннях мова!
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10.09.2024 17:48 Відповісти
та що там якийсь 2024-ий?
ось зЄлЄнскій заклав "кінець" війни ще аж в далекому 2019-ому!!!
ото уміща був....
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10.09.2024 17:55 Відповісти
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10.09.2024 17:56 Відповісти
Зелені специ не стомлюються пробивати дно. Тупішої відмазки ще не було.
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10.09.2024 17:57 Відповісти
А я розумію, чого він так сказав.
І правильно сказав, це краще, ніж озвучити інші причини. Бюджет писався в жовтні.
А ви не розумієте, бо не аналізуєте інформацію.
Реагуйте далі на слова в заголовках.
бе-бе-бе
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10.09.2024 18:02 Відповісти
Що самі вони некомпетентні нездари, без сумніву, але в державі має бути інститут аналітиків. Таке відчуття що вони розігнали аналітиків та платять гадалкам, чи екстрасенсам.
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10.09.2024 18:03 Відповісти
Козли ви чим думали?? Ступінь ідіотизму зашкалює!!
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10.09.2024 18:11 Відповісти
Бєзумний шмигаль розказує про те, який кончений зелений картель. Списує свою некомпетентність на те що якоби партнери щось сказали. І тому вони так розрахували. На кого цей брєд розрахований? Стару корумповану схему хоче видати за нову. На 20 і 21 роки оці брехуни для ЗСУ також закладали зменшення витрати солярки і БК. Як так? А тому що вже проходили розміновування, режими " тиші", просто перестати стріляти, відведення позицій. Тому логічно знадобиться менше БК і солярки. Для чого це закладати у бюджет? Буде ж менше переміщень і менше боєзіткнень. На 25 рік теж закладуть без війни? А вона бац і не закінчиться. І вся дебільна верховна рада знову буде голосувати бо хтось щось десь сказав? Ха ха ха.
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10.09.2024 18:14 Відповісти
І от таких їб....ів захищають та вмирають українці.
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10.09.2024 18:15 Відповісти
Як можна бути такими тупими. Такі масштабні війни починають не для того, щоб закінчити під якусь дату. Їх починають щоб досягти якоїсь мети.
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10.09.2024 18:17 Відповісти
Цей шмигаль сьогодні багато триндів про відповідальність. Прийшов час спитати - які дебіли відповідальні за таке "планування" бюджету? ПІБ.
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10.09.2024 18:20 Відповісти
Ну пости угадали, до ноября и выборов в США два месяца осталось. Продержатся можно.
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10.09.2024 18:25 Відповісти
просто нагадаю - у Бєлгороді три ТЕЦ.
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10.09.2024 18:30 Відповісти
Цього зовсім профнепридатного чиновника, за суттю гвинтика квартально-візантійскої системи, який спирається на прогнози таких ясновидців, як люся абдристович чи подібні до нього безвідповіддальні особи з банкової, треба гнати в шию, разом із кабміном.
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10.09.2024 18:31 Відповісти
"Есть ли жизнь на Марсе?" (с) Есть! Там живет существо Кабмин!
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10.09.2024 18:53 Відповісти
Ой, як цікаво! А на чому ж базувався прогноз щодо закінчення війни влітку 24 року? З зеленню все зрозуміло - вони ідіоти , але як партнери прораховували час кінця війни? І що буде, якщо грошей на війну ви взагалі більше від партнерів не отримаєте, бо вилізли за дедлайн?
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10.09.2024 18:54 Відповісти
Шановна. Це звичайна корупційна схема. Але щоб її якось замаскувати вигадують про слова партнерів наприклад. Ну хто такі партнери? Є ж імена, прізвища, назви інститутів, організацій, країн, урядів і т.д. В нас наприклад Укрзалізниця наприклад колись вносила у бюджет закупівлю вінків для померлих пенсіонерів в кількості 50 штук. А як вони знали скільки в наступному році помре їхніх пенсіонерів 45 чи 75? Звідки питається цифри? Так на це питання фінансист і не відповів. Просто що захотіли , те і поставили. Так і тут. Просто розікрали на 500 млрд. більше. І поставили оце лайно щоб щось там вигадало сказати. То він і ляпнув аби що. Ха ха ха.
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10.09.2024 19:28 Відповісти
Що було зроблено, що би закінчити війну в 2024?
- Профінансувати випуск озброєнь? Ні, ніхто нічого не фінансував. Всі гроші знову пішли на асфальт.
-Розблокувати і профінансувати ракетну програму? Ні , ніхто на ракети не дав ні копійки.
-Профінансувати виробництво БПЛА? Ніхто на БПЛА нічого з бюджету не дав. БПЛА виробляются виключно на приватні пожертви.
-Може у влади було бажання повернути професійних командуючих в Генштаб? Ніхто нікого не повернув.
Звідки була впевненість, що війна скінчится в 2024? Знову хтось х-лу дивився в дупу?
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10.09.2024 19:04 Відповісти
Вони там як на підбір ,що не клептоман то дебіл ,хоть якась аналітіка ,експертна думка -сплошне дерьмо зелене
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10.09.2024 19:06 Відповісти
потужні прогнозери
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10.09.2024 19:25 Відповісти
Взагалі, у цієї влади є - притомні???
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10.09.2024 19:36 Відповісти
Імєют права на ашібку !

А що стосовно "мудрого наріда" то дурні повинні страждати.
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11.09.2024 08:44 Відповісти
Якщо вивернути кишені "зелених закладальщикі",то фінансування армії (по 40 лярдів на рік) вистарчить мабуть років на чотири???
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10.09.2024 19:38 Відповісти
Очередное недумали-незнали. Зелибоба не знал о нападении России, теперь не знали что война не закончилась. Постоянно не знают.
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10.09.2024 19:46 Відповісти
"Під час планування бюджету закладали прогноз завершення війни влітку 2024 року"
Хехе - 73%, які зробили ..., теж планували.

Головне для країни, це щоб 25% після .... спитали і владу і ті 73%, якого х..? де? і чому?
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10.09.2024 19:47 Відповісти
Вони справді живуть в іншій реальності. Інакше чому б у 2022-му поперлися в Стамбул підписувати капітуляцію?! І це напомаджене чмо очей у Сірка не позичає, коли чеше таку маячню.
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10.09.2024 20:18 Відповісти
Тепер кабмін,депутатів ВР позбавити зарплат, премій інших нарахувань а всі виручені кошти на зсу.Треба відповідати за такі промахи.
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10.09.2024 20:35 Відповісти
Це означає, що пора провести аудит та з"ясувати куди поділись мільярди
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10.09.2024 21:02 Відповісти
От дурне, і кава в Криму! ))))))
Тому до речі НІ-ХУ--Я не було зроблено і з ракетних програм і з фортифікацій, бо його найнедолугість мріяла вже святкувати перемогу. Коштовний цирк.
Вони для Путіна ліпше ніж Янукович.
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10.09.2024 21:13 Відповісти
Раджу послухати
То характеризує всю владу і дає зрозуміти що там відбувається:
https://youtu.be/V-5yhj1f9d4?si=QjJ05gTamXDe5DKS
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10.09.2024 21:20 Відповісти
Клінічний ідіот...
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10.09.2024 21:34 Відповісти
Как такое можно говорить? И премьер-министру во время войны! Та промолчи в данном случае.
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10.09.2024 21:38 Відповісти
''закладали прогноз завершення війни влітку 2024 року..." Так і хочеться запитати - дядя, ти дурак???
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10.09.2024 21:53 Відповісти
з такими керманичами той ворогів не треба
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10.09.2024 22:25 Відповісти
люсю слухали?
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10.09.2024 22:27 Відповісти
Ще один длбп! Потужний лідор триздонув і понеслось вилизування...
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10.09.2024 23:23 Відповісти
Ще більше коштів на ремонти і квіти?
Дивуюсь - щось багато шмигаль царює... Призвати - щоб бачив що наробив...
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11.09.2024 00:35 Відповісти
Тю.
Так не зупиняйтеся - бюджет на 2025 рік формуйте виходячи з того, що війна влітку 2024 вже закінчилася. 😁
Ще краще виходити з того, що війна ніколи не починалася, а Сонце обертається навколо ОПЗЄ.
Рецепт успіху точний, як швейцарський годинник.

"Дебіли бл...ть". Сумна Коняка Лавров
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11.09.2024 01:08 Відповісти
Так отож
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11.09.2024 08:47 Відповісти
Киздун!
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11.09.2024 07:53 Відповісти
 
 