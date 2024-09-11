Ночью оккупанты атаковали Киевщину "шахедами": Попадания не допущены
Ночью российские оккупационные войска атаковали Киевскую область ударными БПЛА "Shahed".
Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"Ночью враг в очередной раз атаковал нашу область ударными дронами. В регионе работали силы ПВО. Вражеские цели были уничтожены.
Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не допущено. Пострадавших нет. Падение обломков сбитых целей зафиксировано за пределами населенных пунктов", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на Киевщине ночью работали силы ПВО.
В Воздушных силах заявили, что удалось уничтожить 20 из 25 "шахедов".
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