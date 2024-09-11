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Новости Война
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Ночью оккупанты атаковали Киевщину "шахедами": Попадания не допущены

Росіяни атакували Кивїщину шахедами

Ночью российские оккупационные войска атаковали Киевскую область ударными БПЛА "Shahed".

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночью враг в очередной раз атаковал нашу область ударными дронами. В регионе работали силы ПВО. Вражеские цели были уничтожены.

Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не допущено. Пострадавших нет. Падение обломков сбитых целей зафиксировано за пределами населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Киевщине ночью работали силы ПВО.

В Воздушных силах заявили, что удалось уничтожить 20 из 25 "шахедов".

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Автор: 

Киевская область (4129) обстрел (27114)


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