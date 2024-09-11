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Новини Війна
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Вночі окупанти атакували Київщину "шахедами": Влучань не допущено

Росіяни атакували Кивїщину шахедами

Вночі російські окупаційні війська атакували Київську область ударними БПЛА "Shahed".

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі ворог вкотре атакував нашу область ударними дронами. В регіоні працювали сили ППО. Ворожі цілі було знищено.

Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих немає. Падіння уламків збитих цілей зафіксовано поза межами населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що на Київщині вночі працювали сили ППО.

У Повітряних силах заявили, що вдалося знищити 20 із 25 "шахедів".

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Київська область (4018) обстріл (28435)


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