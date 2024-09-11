Вночі окупанти атакували Київщину "шахедами": Влучань не допущено
Вночі російські окупаційні війська атакували Київську область ударними БПЛА "Shahed".
Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Вночі ворог вкотре атакував нашу область ударними дронами. В регіоні працювали сили ППО. Ворожі цілі було знищено.
Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих немає. Падіння уламків збитих цілей зафіксовано поза межами населених пунктів", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що на Київщині вночі працювали сили ППО.
У Повітряних силах заявили, що вдалося знищити 20 із 25 "шахедів".
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