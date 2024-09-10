ДСНС врятувала від пожежі ціле село на Київщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рятувальники загасили пожежу у Вишгородському району, врятувавши ціле село.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Поблизу с. Мар'янівка вчора, 9 вересня, загорілась суха рослинність на відкритій території

"Через сильні пориви вітру вогонь за лічені хвилин пройшов сотні метрів поля, чагарників і городів. Під загрозою загорання опинилися приватні житлові будинки, ферма з тваринами та будівля школи", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники з трьох областей ліквідували пожежу площею 2,8 га.

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