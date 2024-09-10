ГСЧС спасла от пожара целое село на Киевщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Спасатели потушили пожар в Вышгородском района, спасая целое село.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Вблизи с. Марьяновка вчера, 9 сентября, загорелась сухая растительность на открытой территории.

"Из-за сильных порывов ветра огонь за считанные минуты прошел сотни метров поля, кустарников и огородов. Под угрозой возгорания оказались частные жилые дома, ферма с животными и здание школы", - говорится в сообщении.

Спасатели из трех областей ликвидировали пожар площадью 2,8 га.

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