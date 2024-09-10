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ГСЧС спасла от пожара целое село на Киевщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Спасатели потушили пожар в Вышгородском района, спасая целое село.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Вблизи с. Марьяновка вчера, 9 сентября, загорелась сухая растительность на открытой территории.

"Из-за сильных порывов ветра огонь за считанные минуты прошел сотни метров поля, кустарников и огородов. Под угрозой возгорания оказались частные жилые дома, ферма с животными и здание школы", - говорится в сообщении.

Спасатели из трех областей ликвидировали пожар площадью 2,8 га.

Также смотрите: Пожар возник в Чернобыльской зоне: 400 спасателей тушат его уже вторые сутки. ВИДЕО+ФОТО

На Київщині ДСНС врятувала ціле село від пожежі
На Київщині ДСНС врятувала ціле село від пожежі
На Київщині ДСНС врятувала ціле село від пожежі
На Київщині ДСНС врятувала ціле село від пожежі
На Київщині ДСНС врятувала ціле село від пожежі
На Київщині ДСНС врятувала ціле село від пожежі
На Київщині ДСНС врятувала ціле село від пожежі

Автор: 

Киевская область (4155) пожар (5961) ГСЧС (4988)


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Топ комментарии
+2
Зараз спека триває вже більше 2-х тижнів. Тут навіть скло від розбитої пляшки в траві може її підпалити. Але ти правий - не треба викидати пляшки аби куди, бо випив, кайфонув і по#єр, куди та пляшка полетіла. Тепер от підгорає.
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10.09.2024 09:59
+1
Підпалила ліс, ота сволота місцева, із ЖДУНІВ!!
Безкарніст ЖДУНІВ, породжує
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10.09.2024 09:45
+1
Так, ждуни рулять, але не лише вони! В лісах прикордоння з бульбашією діють деверсійні групи, що створюють ці пожежі з метою випалення лісу, і відкриття території для можливості наступу техніки.
Чому не заборонити взагалі відвідувати ліс?! Кого патрулі застають в лісі - на допит з пристрасттю!
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10.09.2024 10:03
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Підпалила ліс, ота сволота місцева, із ЖДУНІВ!!
Безкарніст ЖДУНІВ, породжує
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10.09.2024 09:45 Ответить
Зараз спека триває вже більше 2-х тижнів. Тут навіть скло від розбитої пляшки в траві може її підпалити. Але ти правий - не треба викидати пляшки аби куди, бо випив, кайфонув і по#єр, куди та пляшка полетіла. Тепер от підгорає.
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10.09.2024 09:59 Ответить
А я тащусь с жителей Марьяновки, у которых огонь за считанные минуты прошел сотни метров поля, кустарников и огородов. Под угрозой возгорания оказались частные жилые дома Источник:
Кто не дитё асфальта. Шо это за огороды, по которым огонь продвигается?
Там сухой только только бодылья картошки может быть если еще не выкопали.
Косите бурьян возле двора, и не будет опасности.
Клоун трактор не пришлет шоб пропахать вокруг леса. Всем, что за моим двором похер, а жителям Марьяновки что огород в сухой траве похер.
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10.09.2024 10:26 Ответить
О який розумний . А ти знаєш де та Мар'янівка? Це село Поліського району, там зона відчуження ЧАЕС за городами проходить . Там і пахать то особо нікому . Деякі поля не пахані з 86 року . Ото що вигорає погано та піднімає отой радіоактивний бруд
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10.09.2024 12:14 Ответить
Там люди живут?
Школа работает?
Они в сухой траве живут? Школа в бурьянах? Не надо поля пахать. В жару пропахать на ширину плуга. Это уже защита от распространения пожара.
Я сам в таком элитном поселке живу. Раз в месяц 10 метров вокруг двора косить надо шоб если пожар - не прошло. Кошу элитные участки, где сотка две штуки стоит. Все на продажу выставлено. У нас владелец за бурьян не отвечает. У нас только курильщик в ответе.
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10.09.2024 15:15 Ответить
Ви лісовий пожар бачили? Яка ширина плуга які 10 метрів?
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10.09.2024 17:12 Ответить
Нет. Я жил там где нет лесов. Но заросли камыша и бурьян тушил каждый год.
Трактор обпахивает посаду в другую сторону, чтоб огонь со степи не распространился в лесу. Пожарная безопасность на практике. А не ходить, сбивать бабло с любителей шашлыков.
Перед уборкой обпахивается поле, привозится прицеп водовоз, тока тогда приходит комбайн.
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11.09.2024 07:01 Ответить
А там з 86 року вже ліси повиростали . Молоді повиїзжали по переселенню , робота тільки в лісхозі або на пилорамі . Там і пахати , косити не особо є кому . А є села які в лісі розташовані . Вийшов з лісу - село , з села зразу в ліс . Там дуже гарно . Я звідти .
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11.09.2024 11:51 Ответить
Дякую
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11.09.2024 17:32 Ответить
Так, ждуни рулять, але не лише вони! В лісах прикордоння з бульбашією діють деверсійні групи, що створюють ці пожежі з метою випалення лісу, і відкриття території для можливості наступу техніки.
Чому не заборонити взагалі відвідувати ліс?! Кого патрулі застають в лісі - на допит з пристрасттю!
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10.09.2024 10:03 Ответить
Та сторона геть вся під контролем ЗСУ . І вже далі ніж 10 км від того села ніхто вже без спец пропуска не проїде . Зона відчуження закрита повністю
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10.09.2024 12:16 Ответить
Повністю?! Тоді звідки в Зоні відчудження взявся вогонь! При чому зазначаю, що горить практично там само, де були пожежі 2020 року. Сам по собі вогонь матеріалізуватись з повітря не здатен. Тут де-які "висококваліфіковані" фахвці розписували, що займається суха трава від битого скла і скляної кинутої пляшки. В теорії і гуманоїди існують, але не бачили їх! Так ось, для особливо обдарованих. Для виненкнення пожежі від фокусного розігріву яерез розбите пляшечне скло, повинно бути хоча б три складові:
1) чітке і тривале, не менше 4 діб, фокусування сонячних променів на поверхню легкозаймистих матеріалів з леткими речовинами які створюють запалювальну суміш;
2) наявність температури розігріву горючого матеріалу не нижче 170-250 градусів по Цельсію чого не дає пляшкове скло, бо воно не має увігнутих оптичних поверхонь;
3) постійний фактор накопичення, акумуляції температури і тривалого підтримування горіння, і то, якщо горюча речовина легко сама ******** і проводить воготнь, що в перші 3-5 хвилин не характерно для лісових горючих матеріалів. Для того, щоб старі згарища і суха трава біля них загорілись, їх вибачте, треба просто прямо підпалити з використанням легких займистих рідин!!
А з пириводу закритості Зони відчудження, так з Києва і Чернігова їздять екскурсійні групи. Ціна еккурсії (сталкерства) 450 грн/особи.
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10.09.2024 16:25 Ответить
У Поліське їздять туристи ?
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10.09.2024 17:11 Ответить
А Ви тільки дізнались?! Та й до Припяті і в Янов! Ціна коливається від 300-500 грн/людини, залежно від керівниука сталкерської групи.
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11.09.2024 17:10 Ответить
 
 