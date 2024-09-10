ГСЧС спасла от пожара целое село на Киевщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Спасатели потушили пожар в Вышгородском района, спасая целое село.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
Вблизи с. Марьяновка вчера, 9 сентября, загорелась сухая растительность на открытой территории.
"Из-за сильных порывов ветра огонь за считанные минуты прошел сотни метров поля, кустарников и огородов. Под угрозой возгорания оказались частные жилые дома, ферма с животными и здание школы", - говорится в сообщении.
Спасатели из трех областей ликвидировали пожар площадью 2,8 га.
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+2 растуди
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+1 Олександр ВАЛОВИЙ
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+1 Олена Сидоренко #593119
показать весь комментарий10.09.2024 10:03
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Безкарніст ЖДУНІВ, породжує
Кто не дитё асфальта. Шо это за огороды, по которым огонь продвигается?
Там сухой только только бодылья картошки может быть если еще не выкопали.
Косите бурьян возле двора, и не будет опасности.
Клоун трактор не пришлет шоб пропахать вокруг леса. Всем, что за моим двором похер, а жителям Марьяновки что огород в сухой траве похер.
Школа работает?
Они в сухой траве живут? Школа в бурьянах? Не надо поля пахать. В жару пропахать на ширину плуга. Это уже защита от распространения пожара.
Я сам в таком элитном поселке живу. Раз в месяц 10 метров вокруг двора косить надо шоб если пожар - не прошло. Кошу элитные участки, где сотка две штуки стоит. Все на продажу выставлено. У нас владелец за бурьян не отвечает. У нас только курильщик в ответе.
Трактор обпахивает посаду в другую сторону, чтоб огонь со степи не распространился в лесу. Пожарная безопасность на практике. А не ходить, сбивать бабло с любителей шашлыков.
Перед уборкой обпахивается поле, привозится прицеп водовоз, тока тогда приходит комбайн.
Чому не заборонити взагалі відвідувати ліс?! Кого патрулі застають в лісі - на допит з пристрасттю!
1) чітке і тривале, не менше 4 діб, фокусування сонячних променів на поверхню легкозаймистих матеріалів з леткими речовинами які створюють запалювальну суміш;
2) наявність температури розігріву горючого матеріалу не нижче 170-250 градусів по Цельсію чого не дає пляшкове скло, бо воно не має увігнутих оптичних поверхонь;
3) постійний фактор накопичення, акумуляції температури і тривалого підтримування горіння, і то, якщо горюча речовина легко сама ******** і проводить воготнь, що в перші 3-5 хвилин не характерно для лісових горючих матеріалів. Для того, щоб старі згарища і суха трава біля них загорілись, їх вибачте, треба просто прямо підпалити з використанням легких займистих рідин!!
А з пириводу закритості Зони відчудження, так з Києва і Чернігова їздять екскурсійні групи. Ціна еккурсії (сталкерства) 450 грн/особи.