Президент Литвы Науседа прибыл в Киев
Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл с визитом в Киев.
Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Только что приехал в Киев. Приятно вернуться и встретить моего дорогого друга Владимира Зеленского в знак солидарности с Украиной", - отметил он.
Науседа подчеркнул, что военная и экономическая поддержка для Украины имеет решающее значение для защиты ее суверенитета и территориальной целостности.
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Colt
показать весь комментарий11.09.2024 10:00 Ответить Мне нравится 5
Василь Довганенко #589385
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CrossFirenko
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Светлана Круп
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