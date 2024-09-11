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Президент Литвы Науседа прибыл в Киев

Гітанас Науседа прибув із візитом до Києва

Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл с визитом в Киев.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Только что приехал в Киев. Приятно вернуться и встретить моего дорогого друга Владимира Зеленского в знак солидарности с Украиной", - отметил он.

Науседа подчеркнул, что военная и экономическая поддержка для Украины имеет решающее значение для защиты ее суверенитета и территориальной целостности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В НАТО продолжается дискуссия относительно сбивания ракет над Украиной, - Науседа и Дуда

Гітанас Науседа прибув із візитом до Києва

Автор: 

Литва (2460) Науседа Гитанас (263)


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11.09.2024 10:00 Ответить
Золото він наше. Була б Литва по міці як ФРН.
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11.09.2024 10:00 Ответить
Всі плюнули на Зелю, і воліли не зустрічатись. Але тут Зеля галопом побіг до Кацапії. Помітили, яка активність приїзду Західних лідерів? І це після того, як спливла інфа, що Зеля умовляв Шольца включитися в переговори з кацапами, стверджуючи, що Україна готова поступитися територіями в обмін на мир.
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11.09.2024 11:39 Ответить
Так Шольц вже тільки за, теж за переговори.
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11.09.2024 13:37 Ответить
 
 