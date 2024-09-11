Президент Литвы Науседа прибыл в Киев

Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл с визитом в Киев.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Только что приехал в Киев. Приятно вернуться и встретить моего дорогого друга Владимира Зеленского в знак солидарности с Украиной", - отметил он.

Науседа подчеркнул, что военная и экономическая поддержка для Украины имеет решающее значение для защиты ее суверенитета и территориальной целостности.

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