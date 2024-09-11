Президент Литви Науседа прибув до Києва

Президент Литви Гітанас Науседа прибув із візитом до Києва.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно приїхав до Києва. Приємно повернутися і зустріти мого дорогого друга Володимира Зеленського на знак солідарності з Україною", - зазначив він.

Науседа наголосив, що військова та економічна підтримка для України має вирішальне значення для захисту її суверенітету та територіальної цілісності.

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