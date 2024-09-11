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Президент Литви Науседа прибув до Києва

Гітанас Науседа прибув із візитом до Києва

Президент Литви Гітанас Науседа прибув із візитом до Києва.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно приїхав до Києва. Приємно повернутися і зустріти мого дорогого друга Володимира Зеленського на знак солідарності з Україною", - зазначив він.

Науседа наголосив, що військова та економічна підтримка для України має вирішальне значення для захисту її суверенітету та територіальної цілісності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У НАТО триває дискусія щодо збиття ракет над Україною, - Науседа та Дуда

Гітанас Науседа прибув із візитом до Києва

Автор: 

Литва (2397) Науседа Гітанас (334)


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11.09.2024 10:00 Відповісти
Золото він наше. Була б Литва по міці як ФРН.
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11.09.2024 10:00 Відповісти
Всі плюнули на Зелю, і воліли не зустрічатись. Але тут Зеля галопом побіг до Кацапії. Помітили, яка активність приїзду Західних лідерів? І це після того, як спливла інфа, що Зеля умовляв Шольца включитися в переговори з кацапами, стверджуючи, що Україна готова поступитися територіями в обмін на мир.
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11.09.2024 11:39 Відповісти
Так Шольц вже тільки за, теж за переговори.
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11.09.2024 13:37 Відповісти
 
 