Президент Литви Науседа прибув до Києва
Президент Литви Гітанас Науседа прибув із візитом до Києва.
Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Щойно приїхав до Києва. Приємно повернутися і зустріти мого дорогого друга Володимира Зеленського на знак солідарності з Україною", - зазначив він.
Науседа наголосив, що військова та економічна підтримка для України має вирішальне значення для захисту її суверенітету та територіальної цілісності.
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Colt
показати весь коментар11.09.2024 10:00 Відповісти Мені подобається 5
Василь Довганенко #589385
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CrossFirenko
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Светлана Круп
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