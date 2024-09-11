В Раде предлагают отменить золотые и серебряные медали в школах

В Верховной Раде предлагают отменить вручение золотых и серебряных медалей в школах.

Об этом в Facebook сообщила нардеп "Голоса" Наталья Пипа, передает Цензор.НЕТ.

"Комитет Образования рекомендовал отменить вручение в школах и изготовление золотых и серебряных медалей государственного образца! За последние годы мы имели увеличение количества медалей, но одновременно образовательные разрывы и снижение уровня знаний выпускников школ за время ковида и большой войны", - отметила парламентарий.

По ее словам, этот анахронизм еще существует лишь в постсоветских странах.

"Таким образом средства госбюджета будут сэкономлены. Школы могут отмечать тех, кто лучше всего учится собственными отличиями", - добавила Пипа.

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