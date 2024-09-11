У Раді пропонують скасувати золоті та срібні медалі в школах

У Верховній Раді пропонують скасувати вручення золотих та срібних медалей у школах.

Про це у Facebook повідомила нардепка "Голосу" Наталя Піпа, передає Цензор.НЕТ.

"Комітет Освіти рекомендував відмінити вручення у школах і виготовлення золотих і срібних медалей державного зразка! За останні роки ми мали збільшення кількостей медалей, але водночас освітні розриви і зниження рівня знань випускників шкіл за час ковіду і великої війни", - зазначила парламентарка.

За її словами, цей анахронізм ще існує лиш у пострадянських країнах.

"Таким чином кошти держбюджету будуть зекономлені. Школи можуть відзначати тих, хто найкраще вчиться власними відзнаками", - додала Піпа.

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