У Раді пропонують скасувати золоті та срібні медалі в школах
У Верховній Раді пропонують скасувати вручення золотих та срібних медалей у школах.
Про це у Facebook повідомила нардепка "Голосу" Наталя Піпа, передає Цензор.НЕТ.
"Комітет Освіти рекомендував відмінити вручення у школах і виготовлення золотих і срібних медалей державного зразка! За останні роки ми мали збільшення кількостей медалей, але водночас освітні розриви і зниження рівня знань випускників шкіл за час ковіду і великої війни", - зазначила парламентарка.
За її словами, цей анахронізм ще існує лиш у пострадянських країнах.
"Таким чином кошти держбюджету будуть зекономлені. Школи можуть відзначати тих, хто найкраще вчиться власними відзнаками", - додала Піпа.
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повний дрєвнє-гречєський совковий анахронізм
до того ж вони оскорбляють чувсва лузерів, а в школі такі медалі то булінг нещасних троєчників, бо за нездалих двоєчників взагалі не йдеться.
То це було за часів СРСР, де кожного медаліста "з лупою перевіряли" і то проскакували далеко не поодинокі такі клоуни, а що говорити про теперішню продажну систему, де все продається і має свій прейскурант ,- від посади директора чи зауча школи, закінчуючи посадою рядового учителя. От і маєте, панове педагоги та нешановне суспільство те що маєте,- на виході неуків, які іноді нігтя не варті випускника-трійочника середини 70-х років😁 Можете ржати далі, особливо буде весело, коли попадете на операційний стіл до такого неука-випускника медінституту, він вам, ******, пришиє пряму кишку до трахеї, - будете срати і пердіти ротом, дибіли... ***😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
Ще одна однокурсниця паралельно поступала до нас на істфак КНУ і в "КІМО" (міжнародні відносини КНУ, хто не знає). До нас пройшла, а в "КІМО" її завалили - тупо заганяли додатковими питаннями по всьому курсу. Хоча мажорикам, які разом із нею здавали, взагалі додаткових питань не задавали - просто відповідь по білету і все!
замість навчання грав в квн
пЕпа насправді віре що вони з золота?
У 2023 році держава витратила 1,8 млн грн для закупівлі 21,3 тис. медалей,
84,50 - 1 штука. Дешевше ніж шаурма.
ще з 2019 року.... 😕
А по суті ці медалі таке собі. В 80ті ще можна було мати якісь бенефіти при вступі до вузів, зараз наче ні, тільки результати зно мають значення.
Десь я це вже чув.
генофондомнацЫи, берегут и отправляют на фронт дидов 50 летних, а не 18-25, от последних толку как от козла молока по факту
А медальки им не дают - это правда.
ідіоти 74%ві - ті, що невиправні, та й досі закохані у піаніста, що ви понаобирали на нашу голову?
П.С.
Нардепам муляє, що вони тупі невігласи...
Хоча як для дебілів, тема важлива, вони ж до школи не ходили.
Небагато людей мають такі широкі здібності по всіх науках
Сам математику приклади вирішував в умі
А написати твір без стилістичних помилок не міг
Так кожен труд повинен одержувати винагороду школярі теж
Гроші потрібно економити там де потрібно
Розігнати половину держслужбовців зиску з них немає
Не совками це введено
Медаль це приклад для дітей,,пішов у тата чи маму,,
Знайшли мізерну статтю розходів, яку хочуть скоротити. Все тягнуть з зебілля і людей, яким не пощастило жити в одній країні з бовдурами. А собі вони зарплати підвищують і на то кошти є. Платять за все мізер, майже безкоштовно отримують.
це типу 1-2 річні зп якогось підора обласного.
хоча може то і на краще, бо якість тих "медалей"..
Наприклад, проблема в тих, скажімо, хто хоче дітей вчити OffLine, тобто без будь-якого зв`язку, коли лінія розірвана. Не в класі, не при очному контакті вчитель-учень, а коли дроти обірвані.
Як кажуть вчителів, що сьогодні освітою керують далеко не найкращі їхні учні, простіше кажучи, просто дебіли, які дорвались до влади і грошей.
Ну і зробіть так, щоб медалі отримували учні з високим балом за ЗНО, бо зараз медаль дають чомусь ДО ЗНО! Раніше ж медаль давали у випадку відмінного складання випускних іспитів, а зараз замість іспитів ЗНО/НМТ...
Справа ж не в медалях, а в заохоченні вчитися і бути розумним аби продовжити навчання далі і при всиупі мати привілеї.
Це є в кожній країні цивілізованій яка націлена передавати владу з рук в руку від старшого покоління розумних людей до наступного покоління людей ще розумніших. І заохочення це не медальки, а це гранти і стипендії!
То відмініть медалі, а запровадте гранти і стипендії, аби розумна дитина мала можливість вчитися в закладі вищої освіти в незалежності віт соціального статусу!
Але це не для лісного міністерства лісового, єдина ціль якого знищення освіти і демотивація до навчання.
Щодо тестів про все і одразу, це ще один крок для знищення освіти і еічого іншого.
То чому ж пані Піпа нею вже шостий рік користується?
Не муляє їй?
Німці вже всрались на побудові високо толерантного та мультикультурного суспільства.
Хочєм пафтаріть?
Якось фіолетово - будуть ті медалі , чи ні ...
Як і на багато інших ВАЖЛИВИХ РІШЕНЬ Верховної Ради
Але я за то - щоб у Верховній Раді приймалися дійсно важливі для країни рішення !
А то усяку фігню гонять скоренько , а на важливі для України рішення - проходять роки і кворум на напіврішення вимучують
Приклад - питання Москальського Патріархату