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У Раді пропонують скасувати золоті та срібні медалі в школах

У Раді пропонують скасувати золоті та срібні медалі в школах

У Верховній Раді пропонують скасувати вручення золотих та срібних медалей у школах.

Про це у Facebook повідомила нардепка "Голосу" Наталя Піпа, передає Цензор.НЕТ.

"Комітет Освіти рекомендував відмінити вручення у школах і виготовлення золотих і срібних медалей державного зразка! За останні роки ми мали збільшення кількостей медалей, але водночас освітні розриви і зниження рівня знань випускників шкіл за час ковіду і великої війни", - зазначила парламентарка.

За її словами, цей анахронізм ще існує лиш у пострадянських країнах.

"Таким чином кошти держбюджету будуть зекономлені. Школи можуть відзначати тих, хто найкраще вчиться власними відзнаками", - додала Піпа.

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У Раді пропонують скасувати золоті та срібні медалі в школах

Автор: 

ВР (14971) школа (2208) Піпа Наталя (11)


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Топ коментарі
+26
Согласен, дешевле давать просто грамоту
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11.09.2024 15:20
+13
Ну правильно. Все одно виходять як не кловани,так юзіки в обнімку зі шмигалями.
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11.09.2024 15:21
+12
Собакою можна розрахуватись за газ. Слугонароди давно про це говорили.
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11.09.2024 15:31
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Согласен, дешевле давать просто грамоту
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11.09.2024 15:20 Відповісти
Наскільки я стикався з цією темою-оце все цього і варте. Просто "Маладєц". А потім по універам балів і близько не добирають. IQ не дозволяє.
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11.09.2024 15:24 Відповісти
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11.09.2024 15:30 Відповісти
Дуже самокритично з твого боку!
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11.09.2024 15:34 Відповісти
Ну я і не сумнівався що не обійдеться без подібного висера довбой@ба,типу тебе. А що таке? Зачепило за живе? Скільки кілограмів сала ввідав за медаль?
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11.09.2024 15:42 Відповісти
ні дура, я в школі був інтелігентний роспіздяй) косив укори, бо там часто було нудно, а коли потрібно було їхати на олімпіаду по багатьом предметам, їхав я! бо знав, а не зубрив! історію, наприклад, що в школі, що в універі ставили автоматом екзамен, бо викладачі іноді менше знали... жодного граму сала не давав, дивлячись на дебелів, які зубрили, сало носили, але в них нічого не виходило, накшталт тебе))
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11.09.2024 17:11 Відповісти
лох, я періодично бачу твої недолугі дописи тут, краще помовч, не ганьбись
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11.09.2024 17:13 Відповісти
Обгрунтуй свій висер,падло. Не зможеш . Що ти там бачиш? Ти бачиш лише мій хер за власною щокою,мерзота.
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11.09.2024 17:23 Відповісти
ось зараз бачу що ти пі_дор бо уявляєш хер за щокою чоловіка! ти дебіл сам зізнався
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11.09.2024 17:25 Відповісти
Ти міг косити скільки завгодно укорів ,але причепився ти до мене,слизняк а не навпаки. Так що підор натуральний -це ти. Змиритися.
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11.09.2024 17:28 Відповісти
лох, тут звичайна механічна помилка (стосовно слова "уроки"), але й тут ти себе виявило, нікчемне чмо, яке більше не знайшло до чого докопатися я змирився що ти просто лох-пі_дор
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11.09.2024 17:45 Відповісти
Олімпійські медалі це
повний дрєвнє-гречєський совковий анахронізм

до того ж вони оскорбляють чувсва лузерів, а в школі такі медалі то булінг нещасних троєчників, бо за нездалих двоєчників взагалі не йдеться.
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11.09.2024 15:35 Відповісти
В кінці 70-х поступав в університет. Вступало на мій профіль десь біля 15 золотих медалістів. Із цих 15 підтвердило золоту медаль, тобто здали перший екзамен на 5 лише 2 чоловіки, інші пролетіли акі фанєра над городом Паріжом😁 Вгадайте з трьох раз хто були оті 15 золотих медалістів... не мучтесь, 90% з цих умніків були як не дочура чи синуля директора школи, завуча чи парторга, то синок голови колгоспу-радгоспу, парторга з тієї ж контори, або голови чи секретаря сільради, савпадєніє... нє думаю😝😝😝😝😝😜🤪 А вгадайте хто з медалістів підтвердив медаль, підказую - 1 абітурієнт з обласного центра причому однієї з кращих в місті шкіл з поглибленим вивченням англійської мови та одна дівчина з райцентру, щоправда донька керівника районного рівня, але не партійного діяча і дійсно талановите дівча.
То це було за часів СРСР, де кожного медаліста "з лупою перевіряли" і то проскакували далеко не поодинокі такі клоуни, а що говорити про теперішню продажну систему, де все продається і має свій прейскурант ,- від посади директора чи зауча школи, закінчуючи посадою рядового учителя. От і маєте, панове педагоги та нешановне суспільство те що маєте,- на виході неуків, які іноді нігтя не варті випускника-трійочника середини 70-х років😁 Можете ржати далі, особливо буде весело, коли попадете на операційний стіл до такого неука-випускника медінституту, він вам, ******, пришиє пряму кишку до трахеї, - будете срати і пердіти ротом, дибіли... ***😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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11.09.2024 16:03 Відповісти
Бувають різні випадки. Я от поступав ще до ЗНО, причому за співбесідою. Не як медаліст (хоча медаль є), а як призер олімпіади. Медалісти - так, здавали екзамен, але в часи Кучми їх нещадно валили, якщо блату не було. Найрозумніша студентка на курсі (яка отримала червоний диплом із найвищим середнім балом) була медалісткою і ...контрактницею! Бо її завалили при вступі!
Ще одна однокурсниця паралельно поступала до нас на істфак КНУ і в "КІМО" (міжнародні відносини КНУ, хто не знає). До нас пройшла, а в "КІМО" її завалили - тупо заганяли додатковими питаннями по всьому курсу. Хоча мажорикам, які разом із нею здавали, взагалі додаткових питань не задавали - просто відповідь по білету і все!
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11.09.2024 16:12 Відповісти
Ну правильно. Все одно виходять як не кловани,так юзіки в обнімку зі шмигалями.
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11.09.2024 15:21 Відповісти
хтось добре підлизує неучу ЗЄлі, який

замість навчання грав в квн
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11.09.2024 15:37 Відповісти
і грав членом на роялі, а ще Україну порівнював з німецькою порноактрисою ...

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11.09.2024 16:23 Відповісти
Отож-бо й воно, що там він також "грав роль". Всі репліки, конкурси капітанів були заздалегідь прописані. Зараз він без суфлера навіть два-три слова не може зв'язати до купи, щоб не ляпнути якусь дурницю. Залишався б він краще у своєму КВК, не псував би людям життя.
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11.09.2024 16:46 Відповісти
Зато собак в Дию заносить
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11.09.2024 15:22 Відповісти
Ну это кстати толковая идея. У моего кота есть паспорт, со всеми прививками. Кстати у кота моего сейчас прав больше чем у обычного мужика
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11.09.2024 15:24 Відповісти
смотрю на своего песеля и грю - ты то выехать можешь, а я зась.
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11.09.2024 15:25 Відповісти
Собакою можна розрахуватись за газ. Слугонароди давно про це говорили.
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11.09.2024 15:31 Відповісти
Ага, зі своїм може за кордон їздити))
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11.09.2024 16:02 Відповісти
да, мій кіт теж виїздний)))
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11.09.2024 16:06 Відповісти
Таким чином кошти держбюджету будуть зекономлені. Школи можуть відзначати тих, хто найкраще вчиться власними відзнаками", - додала Піпа.

пЕпа насправді віре що вони з золота?
У 2023 році держава витратила 1,8 млн грн для закупівлі 21,3 тис. медалей,
84,50 - 1 штука. Дешевше ніж шаурма.
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11.09.2024 15:22 Відповісти
У мене теж висить таке брязкальце "срібне" - толку ноль. В КІСІ загуляв у спустився до низу, диплом леть захистив
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11.09.2024 15:27 Відповісти
але ж колись були часи, коли Ви важили як срібло !
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11.09.2024 15:40 Відповісти
Токо не говорите ей что деда Мороза не существует. Это ж у человека весь мир рухнет водносчасье
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11.09.2024 15:27 Відповісти
Ишов на медаль і в кінці піпка
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11.09.2024 15:22 Відповісти
Давно пора відмовитися від усього совкового.
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11.09.2024 15:25 Відповісти
в ЗЄліной державі всі президенти !

ще з 2019 року.... 😕
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11.09.2024 15:41 Відповісти
Совки це теж не самі придумали. Здерли ідею з практики нагородження в гімназіях російської імперії. Там же гімназичну форму для дівчат здерли, яка тепер як символ радянської освіти.
А по суті ці медалі таке собі. В 80ті ще можна було мати якісь бенефіти при вступі до вузів, зараз наче ні, тільки результати зно мають значення.
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11.09.2024 16:13 Відповісти
Яка різниця, совок або кривава рос. імперія. Загарбники-колонізатори.
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11.09.2024 16:17 Відповісти
Згоден. Просто штрих до портрета ворья
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11.09.2024 16:23 Відповісти
"Да аснаванья, а затєм..."?
Десь я це вже чув.
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11.09.2024 17:25 Відповісти
Відмовитися-то треба, але якісь бонуси для відмінників навчання все ж мають бути. Щоб був стимул вчитися...
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11.09.2024 20:00 Відповісти
Економія має бути економною. Тут колосальні кошти крутяться. Це ж не Кабмін якийсь скорочувати і компенсації депутатам з помічниками.
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11.09.2024 15:25 Відповісти
Давно пора -- без корупційної складової тут не обходиться .
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11.09.2024 15:25 Відповісти
Краще офшори скасуйте-ще більше бюджет грошей зекономить І корупціонерам, крадіям бюджету руки повідрубуйте
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11.09.2024 15:27 Відповісти
офшори скасувати неможливо, бо вони не підпадають під юрисликцію України. а от операції з ними вивести з пільгового оподаткування таки да, треба
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11.09.2024 17:12 Відповісти
Дуже правильне рішення, все совкове треба знищити і забути!!! Тим більше дуже багато цих " золотих" відзнак було куплено для проходу без екзаменів в виши!!!
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11.09.2024 15:29 Відповісти
І як було обидно тим, хто чесно ці медалі отримав...
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11.09.2024 15:34 Відповісти
Я на таких свого часу на початку 90х заробляла)) на однокурсниках))) реферати, домашки, лабораторки, переклади..
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11.09.2024 16:06 Відповісти
Так з моменту введення ЗНО (а це при Ющі ще) ці медалі мають суто естетичне значення...
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11.09.2024 16:14 Відповісти
Можна наордени замінити...
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11.09.2024 17:01 Відповісти
Перше пілотне ЗНО було у 1994 році
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11.09.2024 17:30 Відповісти
Ну в Могилянці своє ЗНО було замість вступних іспитів із 90-х... Пілотне проводили час від часу, але обов'язковим його зробив лише Вакарчук-старший.
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11.09.2024 17:53 Відповісти
І це добре, особливо з огляду на реальну штучність цих "оцінок" якості навчання. Диплома достатньо а реальну якість освіти оцінять або у вишах або роботодавці!
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11.09.2024 15:29 Відповісти
Ну начнем с того, что сначала нашу систему образования подкосило так называемое ковидобесие. Потом война. Чо с этих детей вырастет страшно предстваить. А их потом еще считают геноцидом генофондом нацЫи, берегут и отправляют на фронт дидов 50 летних, а не 18-25, от последних толку как от козла молока по факту
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11.09.2024 15:33 Відповісти
Хто за зелю голосував, той хай і воює. По суті в 2019 році голосували 2000 року народження і старше. Нагоолосували - розхльобуйте. А 18 річні це не вибирали.
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11.09.2024 16:16 Відповісти
Я за Пороха голосував. мені можна не воювати?)
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11.09.2024 17:31 Відповісти
Да. У нас моральная бронь!
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12.09.2024 08:51 Відповісти
Ну хоть щось нормальне. І до цього було б доречно зняти бронь з чоловіків вчителів загальноосвітніх шкіл бо кількість їх рекордно зростає. Без педагогічної освіти, без досвіду викладацької роботи і "не доценти з кандидатами", а так "потрібні" Державі у тилу.
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11.09.2024 15:31 Відповісти
Ще більше "покращань" зробить. Тоді ще більше молоді повернеться в Україну( Ніт)
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11.09.2024 15:32 Відповісти
Що вже гроші взяли за медаль?
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11.09.2024 15:43 Відповісти
Я б взяв, та ніхто не дає)
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11.09.2024 17:29 Відповісти
Ти директор? Бери з уклоністів за 0,75 ставки.
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11.09.2024 17:32 Відповісти
А сенс зараз платити за медаль, як від неї при вступі ні жарко, ні холодно?
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11.09.2024 17:54 Відповісти
а понти?
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11.09.2024 17:55 Відповісти
Вчителі знову турбо лохи
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11.09.2024 15:33 Відповісти
зате зе-банда в шоколаді ...
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11.09.2024 16:38 Відповісти
Странно выглядит идея, как всегда на полпути... . В Германии нет золотых медалей, здесь евро ребенку дают и в ВУЗ по оценкам берут.
А медальки им не дают - это правда.
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11.09.2024 15:33 Відповісти
А у нас у ВНЗ беруть за гроші.
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11.09.2024 17:27 Відповісти
а через пару лет снова ввести...
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11.09.2024 15:34 Відповісти
усі ці "цяцьки" - якось по-буй.. але невже цЕ! - найнагальніші проблеми в Україні окрім дебілів-ідіотів-зеленських-дермаків-безумних-татарових-гнидьманцевих-***********.. при ідіотській владі какаразніц-хохлів-малоросів-криворожених...?
ідіоти 74%ві - ті, що невиправні, та й досі закохані у піаніста, що ви понаобирали на нашу голову?
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11.09.2024 15:35 Відповісти
Не ну чо вы в самом деле? Эта женщина в комитете образования сидит. На елдаков с татарарами она повлиять никак не может. Вот и сидит на своем месте и что-то придумывает. Или пусть бы лучше сидела тихо на зарплате без каких либо инициатив?
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11.09.2024 15:38 Відповісти
А ті, що видали раніше, не будуть забирати ?
П.С.
Нардепам муляє, що вони тупі невігласи...
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11.09.2024 15:40 Відповісти
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11.09.2024 15:41 Відповісти
Той випадок, коли наслідки переплутали з причинами. Просто треба підняти планку вимог при отриманні медалей. Так, воно зараз все нівельоване. Це почалося ще при совку часів Брежнєва. В 50-х, 60-х роках совка на халяву медалі не давали. Та хіба здатні зелені шлепері щось покращити, звісно, що ні. Куплені дипломи в переходах знань не добавляють, зараз державників в керівництві країни нема, одне зелене лушпиння.
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11.09.2024 15:42 Відповісти
Планка там одна мамка у сільраді і викладає у доньки, а брат пересижує вчителем лихі часи. Куди ще вище?
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11.09.2024 15:45 Відповісти
У Раді що, більше нема чим зайнятися?
Хоча як для дебілів, тема важлива, вони ж до школи не ходили.
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11.09.2024 15:42 Відповісти
Просто Ваш випадок - скоріше виняток, ніж правило
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11.09.2024 16:10 Відповісти
Одержати золоту медаль у школі дуже трудно
Небагато людей мають такі широкі здібності по всіх науках
Сам математику приклади вирішував в умі
А написати твір без стилістичних помилок не міг
Так кожен труд повинен одержувати винагороду школярі теж
Гроші потрібно економити там де потрібно
Розігнати половину держслужбовців зиску з них немає
Не совками це введено
Медаль це приклад для дітей,,пішов у тата чи маму,,
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11.09.2024 15:50 Відповісти
Ну в мене норм було з фізикою і математикою, хоча я гуманітарій. Хоча в гуманітарному класі у нас була програма математична все ж полегшена. Єдиний предмет, з яким мав проблеми для медалі - як не дивно, фізкультура. Бо маю серйозну хворобу опорно-рухового апарату і постійно звільнення отримував, а фізрук-алкаш *********...
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11.09.2024 16:16 Відповісти
"Одержати золоту медаль у школі дуже трудно": (важко) - нема нічого простішого, якщо мати директор школи.
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11.09.2024 16:16 Відповісти
Дивлячись де. За досвідом спілкування з людьми. В місті дійсно, отримати медаль важко. У маленькому містечкі легше. А у селі легше за все. Там вчителі витягують своїх.
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11.09.2024 17:32 Відповісти
смт. але директор школи у свій час закінчив школу з золотою медаллю, а інститут - з червоним дипломом. ХЗ як там воно зараз, але раніше медалями не надто розкидалися...
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11.09.2024 18:33 Відповісти
Щоб такого не було, треба одна проста річ - медаль ЛИШЕ у випадку відмінних балів із ЗНО (як раніше - медаль при відмінно складених випускних екзаменах).
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11.09.2024 19:58 Відповісти
А щоб припинити красти то вони не подумали ?
Знайшли мізерну статтю розходів, яку хочуть скоротити. Все тягнуть з зебілля і людей, яким не пощастило жити в одній країні з бовдурами. А собі вони зарплати підвищують і на то кошти є. Платять за все мізер, майже безкоштовно отримують.
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11.09.2024 15:51 Відповісти
копійки "зекономлять" *****...
це типу 1-2 річні зп якогось підора обласного.
хоча може то і на краще, бо якість тих "медалей"..
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11.09.2024 16:02 Відповісти
за часів СРСР буди заклади освіти, куди приймали без іспитів за наявністю золотої медалі. Так були такі "медалісти" що наіть таблицу множення не знали. Але мама в Районо керувала
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11.09.2024 16:11 Відповісти
У цих зелених мух-депутатів шкільні знання були на рівні "3" й вони страшенно заздрили відмінникам. Звідси ініціатива, з комплекса меншовартості.
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11.09.2024 16:15 Відповісти
З одного боку медаль-це відзнака та стимул до знань, а також преференції для вступу в Вищі навчальні заклади. Але…якщо вона дійсно отримана по заслугам! Вже при совку почалися купівлі -продажі цих медалей, шантаж у школах, щоб дитина могла отримати цю нагороду. Сплата за репетитора того ж вчителя, який навіть не бачив учня, побори для класу та ін. Схожа система в ВНЗ. Іноді батьки оплачують все навчання дитини у ВНЗ за всі роки на бюджет, щоб усім розповідати яка в них розумна дитина, сама поступила з медаллю! Тому в медалі 2 сторони! Я особисто за те, щоб відмінити ці медалі в несприятливих на даний час умовах! Спочатку треба прибрати корупцію у Вишах, а тоді дивиться на розумних учнів даючи їм преференції та плату замість цих нагород! Коротко: потрібно змінювати систему навчань,а не займатися популізмом.
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11.09.2024 16:15 Відповісти
Проблеми в освіті є. То є факт. тут і десятиліття, перепрошую, "гамнізації" освіти, і ковід, і війна..., і жебрацтво вчителів... Але ж яким чином то можна виправити відміною отих символічних медалей? Справа в тому, що ніхто ж їх зі золота, чи навіть позолоти не робить. То є чисто символічна відзнака. Є проблема з тим, що їх вручають наліво-направо? То може справа в не медалях, а саме в тих, хто вручає? Адже навіть після їх відміни ну ніхрена рівень освіти не покращиться від слова зовсім! Бо ж не в медалях проблема, а в тих, хто керує тою освітою, хто складає програми, ідіотські тести, навантажує вчителів всілякою хернею... Сьогодні тих, хто вчить вчителів вчити, напевно. більше ніж самих вчителів. Ну то може звідти розпочати економити?
Наприклад, проблема в тих, скажімо, хто хоче дітей вчити OffLine, тобто без будь-якого зв`язку, коли лінія розірвана. Не в класі, не при очному контакті вчитель-учень, а коли дроти обірвані.
Як кажуть вчителів, що сьогодні освітою керують далеко не найкращі їхні учні, простіше кажучи, просто дебіли, які дорвались до влади і грошей.
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11.09.2024 16:16 Відповісти
Не розумію, в чому проблема? Зараз при вступі медалі ролі не грають, це просто винагорода за навчання. Ну не хочете совка і хочете зекономить - замініть медалі грамотами, вони копійчані.

Ну і зробіть так, щоб медалі отримували учні з високим балом за ЗНО, бо зараз медаль дають чомусь ДО ЗНО! Раніше ж медаль давали у випадку відмінного складання випускних іспитів, а зараз замість іспитів ЗНО/НМТ...
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11.09.2024 16:20 Відповісти
Предлог взяточничества в школе. Чтобы ученики уже в школе знали, что взяточничество в Украине обыденно
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11.09.2024 16:23 Відповісти
Ще трошки і лісовий скасує школи.

Справа ж не в медалях, а в заохоченні вчитися і бути розумним аби продовжити навчання далі і при всиупі мати привілеї.

Це є в кожній країні цивілізованій яка націлена передавати владу з рук в руку від старшого покоління розумних людей до наступного покоління людей ще розумніших. І заохочення це не медальки, а це гранти і стипендії!

То відмініть медалі, а запровадте гранти і стипендії, аби розумна дитина мала можливість вчитися в закладі вищої освіти в незалежності віт соціального статусу!

Але це не для лісного міністерства лісового, єдина ціль якого знищення освіти і демотивація до навчання.
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11.09.2024 16:25 Відповісти
Розумна дитина здасть тести на високий бал і зможе поступити в універ без грантів! Вступних іспитів ж немає! Єдине, що ці ідіоти замість кількох окремих тестів ЗНО в різні дні чомусь вирішили зробити один великий тест і тепер всі предмети треба одночасно готувати... Навіщо так нервувати дітей?
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11.09.2024 19:57 Відповісти
Справа ж не в тому, що розумна дитина вступить до ЗВО, а в тому чи є в нього кошти аби навчатися. Отут як раз стипендія і грант для тих хто здав тести на високі бали дуже доречні. І це мотивація всім вчитися краще.

Щодо тестів про все і одразу, це ще один крок для знищення освіти і еічого іншого.
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11.09.2024 20:22 Відповісти
А яким тільки страшним анахронізмом є депутатська недоторканість!
То чому ж пані Піпа нею вже шостий рік користується?
Не муляє їй?
Німці вже всрались на побудові високо толерантного та мультикультурного суспільства.
Хочєм пафтаріть?
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11.09.2024 16:41 Відповісти
У Верховній Раді пропонують скасувати вручення золотих та срібних медалей у школах. Джерело:

Якось фіолетово - будуть ті медалі , чи ні ...
Як і на багато інших ВАЖЛИВИХ РІШЕНЬ Верховної Ради
Але я за то - щоб у Верховній Раді приймалися дійсно важливі для країни рішення !
А то усяку фігню гонять скоренько , а на важливі для України рішення - проходять роки і кворум на напіврішення вимучують
Приклад - питання Москальського Патріархату
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11.09.2024 16:43 Відповісти
Симуляція бурної діяльності.
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11.09.2024 17:34 Відповісти
а що може бути важливіше за шкільні медалі? хіба-що перейменування копійок...
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11.09.2024 18:38 Відповісти
кінець мотивації
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11.09.2024 20:07 Відповісти
Дебіли млять.... Собаці нічого робити то х..й лиже як та піпа
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11.09.2024 20:22 Відповісти
не знають на чому зекономити?!в місяць:державні витрати на 1 депутата:транспорт-7.500гр!!!телефонний зв"язок 500гр., житло на добу-650гр!!!і ще купа доплат,до речі,навіть на харчування (((і це зараз,під час війни
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11.09.2024 21:13 Відповісти
 
 