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Новости
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"Интерпайп" передал 1000 дронов военным на Покровское и Торецкое направление

Новости компаний

Інтерпайп передав дрони захисникам

Компания "Интерпайп" передала тысячу дронов защитникам, которые ведут бои против оккупантов на Покровском и Торецком направлениях.

Как сообщается на официальной Фейсбук-странице компании, на донецких направлениях враг продвигается активнее всего, поэтому и потери дронов-разведчиков выше, чем на других участках фронта.

"Враг имеет мощную систему радиоэлектронной борьбы на Донецком направлении, что приводит к постоянным потерям дронов разведчиков. Поэтому острая потребность наших подшефных боевых бригад - именно в ночных и дневных мавиках. Стараемся максимально быстро закупать и передавать технику в Покровск, Константиновку и другие горячие точки", - отмечает Людмила Новак, руководитель направления по помощи военным "Интерпайп".

С начала текущего года "Интерпайп" передал различным подразделениям ВСУ около 2000 fpv-дронов, 1000 дронов Mavic 3 и более 530 ночных дронов Mavic 3Т, а также дроны других типов, комплектующие и запчасти для беспилотников. Под системный патронатом компании - 15 военных бригад на всех участках фронта.

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Автор: 

помощь (7798) Интерпайп (30)


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На скільки мільярдів з початку війни допомоги?
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11.09.2024 16:58 Ответить
Понад 5,77 млрд грн станом на кінець лютого.
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11.09.2024 17:14 Ответить
Це все???!!
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11.09.2024 17:06 Ответить
Гугл у поміч.
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11.09.2024 17:24 Ответить
це здорово...
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11.09.2024 17:21 Ответить
Це дуже добре, молодці, дякуємо! Проте, якщо ви захочете наздогнати Олексійовича, то треба у пару разів пришвидшитись (особливо по дронам). По дронам з початку року я нарахував приблизно 0,25 млрд грн. Можливо по іншим позиціям більше, але вони у новині не вказані (тут тільки дрони).
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11.09.2024 18:05 Ответить
Чудова новина. Інтерпап ще відіграв визначну рольтв укріпленні оборони Дніпра і озброєнні місцевих добробатів.
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11.09.2024 21:07 Ответить
 
 