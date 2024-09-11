"Інтерпайп" передав 1000 дронів військовим на Покровський та Торецький напрямок

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Компанія "Інтерпайп" Віктора Пінчука передала тисячу дронів захисникам, які ведуть бої проти окупантів на Покровському та Торецькому напрямках.

Як повідомляється на офіційній Фейсбук-сторінці компанії, на донецькому напрямку ворог просувається найактивніше, тому і втрати дронів-розвідників вищі, ніж на інших ділянках фронту.

"Ворог має потужну систему радіоелектронної боротьби на Донецькому напрямку, що призводить до постійних втрат дронів розвідників. Тому найгостріша потреба наших підшефних бойових бригад саме у нічних та денних мавіках. Намагаємося максимально швидко закупати та передавати техніку в Покровськ, Костянтинівку та інші гарячі точки", – зазначає Людмила Новак, керівниця напрямку з допомоги військовим ІНТЕРПАЙП.

З початку поточного року ІНТЕРПАЙП передав різним підрозділам ЗСУ близько 2000 fpv-дронів, 1000 дронів Mavic 3 та більше 530 нічних дронів Mavic 3Т, а також дрони інших типів, комплектуючі та запчастини для безпілотників. Під системний патронатом компанії 15 військових бригад на всіх ділянках фронту.

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