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Новини
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"Інтерпайп" передав 1000 дронів військовим на Покровський та Торецький напрямок

Новини компаній

Інтерпайп передав дрони захисникам

Компанія "Інтерпайп" Віктора Пінчука передала тисячу дронів захисникам, які ведуть бої проти окупантів на Покровському та Торецькому напрямках.

Як повідомляється на офіційній Фейсбук-сторінці компанії, на донецькому напрямку ворог просувається найактивніше, тому і втрати дронів-розвідників вищі, ніж на інших ділянках фронту.

"Ворог має потужну систему радіоелектронної боротьби на Донецькому напрямку, що призводить до постійних втрат дронів розвідників. Тому найгостріша потреба наших підшефних бойових бригад саме у нічних та денних мавіках. Намагаємося максимально швидко закупати та передавати техніку в Покровськ, Костянтинівку та інші гарячі точки", – зазначає Людмила Новак, керівниця напрямку з допомоги військовим ІНТЕРПАЙП.

З початку поточного року ІНТЕРПАЙП передав різним підрозділам ЗСУ близько 2000 fpv-дронів, 1000 дронів Mavic 3 та більше 530 нічних дронів Mavic 3Т, а також дрони інших типів, комплектуючі та запчастини для безпілотників. Під системний патронатом компанії 15 військових бригад на всіх ділянках фронту.

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Автор: 

допомога (8341) Інтерпайп (204)


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На скільки мільярдів з початку війни допомоги?
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11.09.2024 16:58 Відповісти
Понад 5,77 млрд грн станом на кінець лютого.
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11.09.2024 17:14 Відповісти
Це все???!!
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11.09.2024 17:06 Відповісти
Гугл у поміч.
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11.09.2024 17:24 Відповісти
це здорово...
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11.09.2024 17:21 Відповісти
Це дуже добре, молодці, дякуємо! Проте, якщо ви захочете наздогнати Олексійовича, то треба у пару разів пришвидшитись (особливо по дронам). По дронам з початку року я нарахував приблизно 0,25 млрд грн. Можливо по іншим позиціям більше, але вони у новині не вказані (тут тільки дрони).
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11.09.2024 18:05 Відповісти
Чудова новина. Інтерпап ще відіграв визначну рольтв укріпленні оборони Дніпра і озброєнні місцевих добробатів.
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11.09.2024 21:07 Відповісти
 
 