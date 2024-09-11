5 человек пострадали в результате российских обстрелов Херсона и окрестностей

11 сентября 5 человек получили ранения в результате обстрелов российских оккупантов Херсона и окрестностей города.

Об этом в своем телеграм-канале написал начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

Около 17:00 в результате сброса врагом взрывчатки с дрона в Днепровском районе 38-летняя херсонка получила минно-взрывную травму и контузию.

Часом ранее оккупанты с дрона ранили в Киндейке ребенка.

"11-летний парень обратился к медикам за помощью. Он получил в результате сброса врагом взрывчатки с беспилотника минно-взрывную травму и осколочные ранения ног", - отметил Мрочко.

В Садовом в результате вражеского обстрела получил взрывную травму и осколочное ранение 67-летний мужчина.

Вечером в Херсоне женщина 1980 г.р. получила взрывную травму и осколочное ранение предплечья.

Также был госпитализирован 31-летний мужчина с взрывной и открытой черепно-мозговой травмами, ушибом головного мозга и осколочными ранениями.

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