5 человек пострадали в результате российских обстрелов Херсона и окрестностей
11 сентября 5 человек получили ранения в результате обстрелов российских оккупантов Херсона и окрестностей города.
Об этом в своем телеграм-канале написал начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.
Около 17:00 в результате сброса врагом взрывчатки с дрона в Днепровском районе 38-летняя херсонка получила минно-взрывную травму и контузию.
Часом ранее оккупанты с дрона ранили в Киндейке ребенка.
"11-летний парень обратился к медикам за помощью. Он получил в результате сброса врагом взрывчатки с беспилотника минно-взрывную травму и осколочные ранения ног", - отметил Мрочко.
В Садовом в результате вражеского обстрела получил взрывную травму и осколочное ранение 67-летний мужчина.
Вечером в Херсоне женщина 1980 г.р. получила взрывную травму и осколочное ранение предплечья.
Также был госпитализирован 31-летний мужчина с взрывной и открытой черепно-мозговой травмами, ушибом головного мозга и осколочными ранениями.
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