5 людей постраждали внаслідок російських обстрілів Херсону та околиць

11 вересня 5 людей зазнали поранень внаслідок обстрілів російських окупантів Херсону та околиць міста.

Про це у своєму телеграм-каналі написав начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.

Близько 17:00 внаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона у Дніпровському районі 38-річна херсонка отримала мінно-вибухову травму та контузію.

Годиною раніше окупанти з дрона поранили у Кіндійці дитину.

"11-річний хлопець звернувся до медиків по допомогу. Він отримав внаслідок скиду ворогом вибухівки з безпілотника мінно-вибухову травму та уламкові поранення ніг", - зазначив Мрочко.

У Садовому внаслідок ворожого обстрілу отримав вибухову травму та уламкове поранення 67-річний чоловік.

Ввечері в Херсоні жінка 1980 р.н. отримала вибухову травму та уламкове поранення передпліччя.

Також було ушпиталено 31-річного чоловіка з вибуховою та відкритою черепно-мозковою травмами, забоєм головного мозку та уламковими пораненнями.

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