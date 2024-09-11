5 людей постраждали внаслідок російських обстрілів Херсону та околиць
11 вересня 5 людей зазнали поранень внаслідок обстрілів російських окупантів Херсону та околиць міста.
Про це у своєму телеграм-каналі написав начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.
Близько 17:00 внаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона у Дніпровському районі 38-річна херсонка отримала мінно-вибухову травму та контузію.
Годиною раніше окупанти з дрона поранили у Кіндійці дитину.
"11-річний хлопець звернувся до медиків по допомогу. Він отримав внаслідок скиду ворогом вибухівки з безпілотника мінно-вибухову травму та уламкові поранення ніг", - зазначив Мрочко.
У Садовому внаслідок ворожого обстрілу отримав вибухову травму та уламкове поранення 67-річний чоловік.
Ввечері в Херсоні жінка 1980 р.н. отримала вибухову травму та уламкове поранення передпліччя.
Також було ушпиталено 31-річного чоловіка з вибуховою та відкритою черепно-мозковою травмами, забоєм головного мозку та уламковими пораненнями.
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