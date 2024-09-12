Украина перебросила дополнительные подразделения для защиты Покровска, - New York Times

Потеря Покровска приведет к увеличению стратегических возможностей армии РФ и полному захвату ею Донецкой области. Для защиты Покровского направления Украина направила дополнительные силы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.

"Потенциальная потеря Покровска является большой проблемой для Украины, но сейчас между линией фронта и городом сохраняются две плотные линии укреплений для защиты пехотных и минометных подразделений", - говорится в материале.

В последние дни Украина направила на сложное и важное Покровское направление дополнительные подразделения Сил обороны. В то же время россияне усилили штурмовые действия к югу от города, чтобы расширить фронт и попытаться создать "котел" для украинских защитников между Покровском и городом Курахово.

"Продвижение на Покровском направлении стало самой успешной частью наступления России на Донбассе этим летом. В других местах она атаковала вдоль большей части восточной линии фронта, но после месяцев ожесточенных боев достигла лишь скромных успехов", - пишет издание.

Между тем Курская операция, которую ВСУ неожиданно начали в августе, имеет целью оттянуть с Донетчины часть российской оккупационной армии, чтобы облегчить ситуацию на востоке Украины.

"Однако эта быстро развивающаяся фаза войны может завершиться с началом осенних дождей, которые ограничат любые наступательные действия, поскольку все дороги, кроме асфальтированных, превратятся в грязь, практически непроходимую для тяжелой техники", - отметили авторы статьи.

Напомним, на днях представитель Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что россияне не оставляют попыток пробиться в Покровск.

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