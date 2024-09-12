В Киеве и 4 областях с 13:00 до 23:00 вводят стабилизационные отключения света
В Киеве, а также в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой области в четверг, 12 сентября, применят стабилизационные отключения света.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба энергетической компании ДТЭК.
"Киев, Киевская, Одесская, Днепропетровская, Донецкая области: переходим к стабилизационным отключениям
По команде "Укрэнерго" с 13:00 до 23:00 в указанных областях будет применена одна очередь отключений", - говорится в сообщении.
Ранее "Укрэнерго" сообщало, что 12 сентября применение мер ограничения электроэнергии не прогнозируется.
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Так що на цей раз к дощу.
Чекайте осінь на повну, а взимку навіть вигадувати не будуть - холодно і п...ь.
Це вже значно комфортніше!
От коли держава усім забезпечить енергонезалежність, тоді й питань до неї не буде. А поки що ці підараси абсолютно нічого не зробили для народа, а кредити дають, на обладнання яким самі барижать (!) і ні на що інше! Досить виправдовувати зелених *********, які вже відкрито геноцидять населення!
12.09 - Ворог обстріляв енергетичну інфраструктуру у шести областях
https://delo.ua/energetics/vorog-obstrilyav-energeticnu-infrastrukturu-u-sesti-oblastyax-436296/
11.09. - Росія атакувала енергетичні об'єкти в чотирьох областях України
https://delo.ua/energetics/rosiya-atakuvala-energeticni-objekti-v-cotiryox-oblastyax-********-436239/
10.09. - -//- у восьми областях
https://delo.ua/energetics/armiya-rf-obstrilyala-energeticni-objekti-u-vosmi-oblastyax-436173/
09.09 - -//- у семи областях
https://delo.ua/energetics/rosiyani-obstrilyali-energeticni-objekti-u-semi-oblastyax-436129/
08.09 - ..... і так щодня
Водою запасайся, світло в банки закатуй..
так як кацапи потрудились , су@ари 😡
А как с топливом для ТЭЦ? Киев и др. ТЭЦ закупили мазут и уголь?
Или Роттердам мешал?
Или в асфальт с развязками зарыли деньгу?