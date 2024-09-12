РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11495 посетителей онлайн
Новости
7 472 51

В Киеве и 4 областях с 13:00 до 23:00 вводят стабилизационные отключения света

У Києві та ще чотирьох областях повертають відключення світла

В Киеве, а также в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой области в четверг, 12 сентября, применят стабилизационные отключения света.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба энергетической компании ДТЭК.

"Киев, Киевская, Одесская, Днепропетровская, Донецкая области: переходим к стабилизационным отключениям

По команде "Укрэнерго" с 13:00 до 23:00 в указанных областях будет применена одна очередь отключений", - говорится в сообщении.

Читайте также: Без отключений света можно обойтись до середины октября, если не будет новых атак и аномальной жары, - ДТЭК

Ранее "Укрэнерго" сообщало, что 12 сентября применение мер ограничения электроэнергии не прогнозируется.

Автор: 

Киев (25518) Тарифы на электроэнергию (2165) ДТЭК (520) отключение света (423)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+11
а зараз чого? мабудь на дощ.
показать весь комментарий
12.09.2024 12:07
+11
Схемка проста: поки АЕС продають свою копійчану електроенергію закордон по європейським цінам - Київ і Дніпро отримують її від сонячних електростанцій Ріната по ахметівським тарифам. В підсумку всі задоволені і з грошиками окрім громадян України.
показать весь комментарий
12.09.2024 12:16
+11
Большие дяди разъехались. Зеленорылое дурнэ поедет в турнэ и в Вашингтон. Можно клацать рубильниками и опять бомбить баллистикой.
А как с топливом для ТЭЦ? Киев и др. ТЭЦ закупили мазут и уголь?
Или Роттердам мешал?
Или в асфальт с развязками зарыли деньгу?
показать весь комментарий
12.09.2024 12:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а зараз чого? мабудь на дощ.
показать весь комментарий
12.09.2024 12:07 Ответить
Може, Конотоп. По енергооб'єктах б'ють щодня. Це звичайна необхідність перерозподілу
показать весь комментарий
12.09.2024 12:12 Ответить
в Конотопе на севере отключили потребителей, поэтому на юге в Одессе отключим потребителей. Ну зедебил без остатков мозгов такое выкинет.
показать весь комментарий
12.09.2024 12:32 Ответить
енергетик?
показать весь комментарий
12.09.2024 12:33 Ответить
Тобто інженери "Укренерго" без мізків, а мізки є тільки у коментаторів на форумі?
показать весь комментарий
12.09.2024 12:34 Ответить
які мізки у них вони дають єлектрику для бені феросплав та рінат арбайт все
показать весь комментарий
12.09.2024 13:52 Ответить
невгадав - сонечка нема, тому генерації замало, а те що є на всіх не вистачає - майже дослівно написав позицію укренерго.
Так що на цей раз к дощу.
Чекайте осінь на повну, а взимку навіть вигадувати не будуть - холодно і п...ь.
показать весь комментарий
12.09.2024 13:19 Ответить
Не просто відлючення світла, а стабілізаційні!
Це вже значно комфортніше!
показать весь комментарий
12.09.2024 12:13 Ответить
Якщо вимикають навіть при температурі +23 і ніхто не вмикає кондицвонери ,так зимою взагалі будемо тажнями сидіти без світла ,бо буде мінусова температура ?
показать весь комментарий
12.09.2024 12:56 Ответить
Энергетики говорят что зимой не будет света по 16-20 часов в сутки, а в случае масовых обстрелов вообще возможны Блэкауты полные!
показать весь комментарий
12.09.2024 13:27 Ответить
Тут просто треба мати розум, інтелект, щоб це розуміти. Влада, яка б вона не була, для населення спростила підключення розподільчої генерації, а також зняли мито на ввезення для власного користування на генератори тощо. Але хто ж цим цікавиться. Всі, хто хотів, вже подбали про енергонезалежність. Ці будуть тут зраду писати до останнього. Хтось скаже грошей немає на зарядну станцію та сонячні панелі. Воно не дешеве, але всі мої знайомі мають автомобілі. автомобіль теж не 5 000 гривень коштує. В країні війна і за 2 роки, коли почалася атака на енергетику, давно можна було подбати про це питання. Навіть б/в старетрні батареї взяти і бодай який інвертор тощо - якщо є мізкі і прямі руки - можна мінімально себе забезпечити електрикою, навіть в квартирі. Але - ні: будуть писати, що Ахмєтов продає електрику з зруйнованої генерації на Місяць
показать весь комментарий
12.09.2024 14:02 Ответить
Бабця в селі має можливість купити ваші панелі? Простий робітник має можливітсь купити панелі? Ви хоч думайте, що несете - не усі, такі зажраті маджори, як ви та ваші знайомі, які можуть викинути 500 тис грн на автономний будинок (а саме стільки коштує енергозабезпечення з СЕС на 5-6 квт).
От коли держава усім забезпечить енергонезалежність, тоді й питань до неї не буде. А поки що ці підараси абсолютно нічого не зробили для народа, а кредити дають, на обладнання яким самі барижать (!) і ні на що інше! Досить виправдовувати зелених *********, які вже відкрито геноцидять населення!
показать весь комментарий
12.09.2024 14:21 Ответить
Я, простий роботяга, придбав собі дві панелі сонячні і невеличку зарядну станцію. Держава фізично всіх не забезпечить. Я нікого не виправдовую, бо у вас, крім бездоказових звинувачень, нічого немає
показать весь комментарий
12.09.2024 15:23 Ответить
падло ти писдливе,розмова була про те що вчора бидлокерівник розказував що дефіциту нема а сьогодні раптом з,явився,а ти гівно качаєшь тут свої еротичні фантазії,шкарпетки сьогодні без діров вдів??
показать весь комментарий
12.09.2024 21:10 Ответить
показать весь комментарий
12.09.2024 22:39 Ответить
По всій Україні запровадили! зелені пляді!хай вже вкажуть істинну причини відключень- довбоїбізм влади!
показать весь комментарий
12.09.2024 12:14 Ответить
Подивіться delo.ua розділ Енергетика

12.09 - Ворог обстріляв енергетичну інфраструктуру у шести областях
https://delo.ua/energetics/vorog-obstrilyav-energeticnu-infrastrukturu-u-sesti-oblastyax-436296/

11.09. - Росія атакувала енергетичні об'єкти в чотирьох областях України
https://delo.ua/energetics/rosiya-atakuvala-energeticni-objekti-v-cotiryox-oblastyax-********-436239/

10.09. - -//- у восьми областях
https://delo.ua/energetics/armiya-rf-obstrilyala-energeticni-objekti-u-vosmi-oblastyax-436173/

09.09 - -//- у семи областях
https://delo.ua/energetics/rosiyani-obstrilyali-energeticni-objekti-u-semi-oblastyax-436129/

08.09 - ..... і так щодня
показать весь комментарий
12.09.2024 12:24 Ответить
Не довго музика та грала, не довго фраєр танцював...

Водою запасайся, світло в банки закатуй..
показать весь комментарий
12.09.2024 12:15 Ответить
Схемка проста: поки АЕС продають свою копійчану електроенергію закордон по європейським цінам - Київ і Дніпро отримують її від сонячних електростанцій Ріната по ахметівським тарифам. В підсумку всі задоволені і з грошиками окрім громадян України.
показать весь комментарий
12.09.2024 12:16 Ответить
Місто Конотоп залишилось без світла і води ,
так як кацапи потрудились , су@ари 😡
показать весь комментарий
12.09.2024 12:19 Ответить
А де ж обіцяна Зєлєю і Сирником "зона безпеки для Сумської області в Курській області ".
показать весь комментарий
12.09.2024 12:38 Ответить
у тих дешевих роликах де ця романтична пара розповідає свої еротичні фантазії враховуючи що гроші спижжені хвости підтерті а доля населення турбує тільки саме населення,на прикладі Глухова победобєсіє викидає людей примусово з домівок відправляючи бомжувати
показать весь комментарий
12.09.2024 21:14 Ответить
показать весь комментарий
12.09.2024 21:17 Ответить
Большие дяди разъехались. Зеленорылое дурнэ поедет в турнэ и в Вашингтон. Можно клацать рубильниками и опять бомбить баллистикой.
А как с топливом для ТЭЦ? Киев и др. ТЭЦ закупили мазут и уголь?
Или Роттердам мешал?
Или в асфальт с развязками зарыли деньгу?
показать весь комментарий
12.09.2024 12:22 Ответить
Тобто енергетику України обстрілюють ЗСУ?
показать весь комментарий
12.09.2024 13:30 Ответить
"Гігават Зеленського": наразі побудовано близько 60 МВт, - Кудрицький Джерело:
показать весь комментарий
12.09.2024 12:26 Ответить
Ні спека, ні мороз, а ''**********'' бракує. Напевне не в енергії справа, а в шести ОПівських ''мєнєжерах''
показать весь комментарий
12.09.2024 12:29 Ответить
Ночером дощ з грозою був..теж поважна причина
показать весь комментарий
12.09.2024 12:36 Ответить
Усьо - виправдання звільнення Кудрицького закінчилось: гад такий, при ньому аж по 4-и черги відключень було. Ну, почнемо з 1-ї черги
показать весь комментарий
12.09.2024 13:05 Ответить
И у нас новояз.Обычного потребителя мало волнует "стабилизационные". Свет либо есть либо нет.
показать весь комментарий
12.09.2024 13:07 Ответить
У Київський області не було ніяких влучань в енергетичні об'єкти вночі, так ви відзвітували, так якого чорта ви знов відключаєте світло ? Треба продати юлтне вистачає на кокс ? Брехуни вже задовбали
показать весь комментарий
12.09.2024 13:14 Ответить
До чого тут влучання в області?
показать весь комментарий
12.09.2024 13:29 Ответить
А в Україні не єдина енергосистема ? Де вас тільки таких мамкиних енергетиків вирощують..
показать весь комментарий
12.09.2024 14:04 Ответить
Це дуже складно для них
показать весь комментарий
12.09.2024 15:24 Ответить
Если начинают выключать свет сейчас, то представьте какой Адовый Трэш начнется зимой! Тогда света по 16-20 часов в сутки не будет!
показать весь комментарий
12.09.2024 13:26 Ответить
Ти це вище вже накидував. То що-йти топитися вже зараз ?
показать весь комментарий
12.09.2024 14:09 Ответить
У статті - неправда. У Вінниці сьогодні теж відключають електроенергію (згідно графіків). Погода: періодично дощ, +21
показать весь комментарий
12.09.2024 13:27 Ответить
Останні п'ять діб поспіль буди щоденні ураження енергетики
показать весь комментарий
12.09.2024 13:32 Ответить
Куди не кинеш оком стомленим, кругом одна х'''йня..сказав класик.
показать весь комментарий
12.09.2024 13:30 Ответить
мене більше бентежить не те, що вимикають, а те, стабільно вимикають в цих чотирьох областях. Може якось в більш справедливий спосіб вимикати?? Я все розумію, але ж ці 4 області не можуть віддуватися за всю країну((.
показать весь комментарий
12.09.2024 13:58 Ответить
я з Чернівецької, у нас сьогодня теж є відключення
показать весь комментарий
12.09.2024 14:00 Ответить
я як не подивлюсь перелік областей завжди бачу свою)), може загострена увага в мене. А взагалі то, навіть міністр енергетики здається на початку літа заявляв про несправедливе відключення. Дніпропетровська область була першою в переліку. В нас тоді люди без світла сиділи по 8-12 годин. Не за добу, а одноразово відключали на 8, 10, 12 годин. А в той самий час колеги були у відрядженні в Полтаві, то там місцеві казали, що взагалі не вимикаюь.
показать весь комментарий
12.09.2024 14:08 Ответить
Так, у вас триваліші відключення, тримайтеся.
показать весь комментарий
12.09.2024 15:04 Ответить
Дякую. І Ви також!
показать весь комментарий
12.09.2024 15:14 Ответить
Так новина написана на основі повідомлення від ДТЕК - тому й згадуються лише ті області, де вони займаються доставкою електроенергії до споживачів.
показать весь комментарий
12.09.2024 15:21 Ответить
Що хоче ЗЕбанда те витворяє і нема на то ради!
показать весь комментарий
12.09.2024 14:03 Ответить
Схоже, перетворення країни на Афганістан та Сирію йде повним ходом. При такій підготовці до зими, коли хмари на небі вже відрубають від е/е усю країну, життя тут буде можливим тільки на рівні середньовічча. І вони ще щось ******* про "міністерство повернення"? Та хто в таке повернеться, ви, дебіли? Це ж не життя, це існування!
показать весь комментарий
12.09.2024 14:04 Ответить
показать весь комментарий
12.09.2024 15:25 Ответить
 
 