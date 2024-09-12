В Киеве и 4 областях с 13:00 до 23:00 вводят стабилизационные отключения света

В Киеве, а также в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой области в четверг, 12 сентября, применят стабилизационные отключения света.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба энергетической компании ДТЭК.

"Киев, Киевская, Одесская, Днепропетровская, Донецкая области: переходим к стабилизационным отключениям

По команде "Укрэнерго" с 13:00 до 23:00 в указанных областях будет применена одна очередь отключений", - говорится в сообщении.

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Ранее "Укрэнерго" сообщало, что 12 сентября применение мер ограничения электроэнергии не прогнозируется.