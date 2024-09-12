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Київ (19115) електроенергія (6006) ДТЕК (1946) відключення світла (1021)

У Києві та 4 областях з 13:00 до 23:00 запроваджують стабілізаційні відключення світла

У Києві та ще чотирьох областях повертають відключення світла

У Києві, а також у Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій області у четвер, 12 вересня, застосують стабілізаційні відключення світла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба енергетичної компанії ДТЕК.

"Київ, Київська, Одеська, Дніпропетровська, Донецька області: переходимо до стабілізаційних відключень

За командою "Укренерго" з 13:00 до 23:00 у зазначених областях буде застосована одна черга відключень", - йдеться у повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві та ряді областей введені екстрені відключення світла (оновлено) 

Раніше "Укренерго" повідомляло, що 12 вересня застосування заходів обмеження електроенергії не прогнозується.

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Топ коментарі
+11
а зараз чого? мабудь на дощ.
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12.09.2024 12:07
+11
Схемка проста: поки АЕС продають свою копійчану електроенергію закордон по європейським цінам - Київ і Дніпро отримують її від сонячних електростанцій Ріната по ахметівським тарифам. В підсумку всі задоволені і з грошиками окрім громадян України.
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12.09.2024 12:16
+11
Большие дяди разъехались. Зеленорылое дурнэ поедет в турнэ и в Вашингтон. Можно клацать рубильниками и опять бомбить баллистикой.
А как с топливом для ТЭЦ? Киев и др. ТЭЦ закупили мазут и уголь?
Или Роттердам мешал?
Или в асфальт с развязками зарыли деньгу?
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12.09.2024 12:22
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а зараз чого? мабудь на дощ.
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12.09.2024 12:07 Відповісти
Може, Конотоп. По енергооб'єктах б'ють щодня. Це звичайна необхідність перерозподілу
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12.09.2024 12:12 Відповісти
в Конотопе на севере отключили потребителей, поэтому на юге в Одессе отключим потребителей. Ну зедебил без остатков мозгов такое выкинет.
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12.09.2024 12:32 Відповісти
енергетик?
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12.09.2024 12:33 Відповісти
Тобто інженери "Укренерго" без мізків, а мізки є тільки у коментаторів на форумі?
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12.09.2024 12:34 Відповісти
які мізки у них вони дають єлектрику для бені феросплав та рінат арбайт все
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12.09.2024 13:52 Відповісти
невгадав - сонечка нема, тому генерації замало, а те що є на всіх не вистачає - майже дослівно написав позицію укренерго.
Так що на цей раз к дощу.
Чекайте осінь на повну, а взимку навіть вигадувати не будуть - холодно і п...ь.
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12.09.2024 13:19 Відповісти
Не просто відлючення світла, а стабілізаційні!
Це вже значно комфортніше!
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12.09.2024 12:13 Відповісти
Якщо вимикають навіть при температурі +23 і ніхто не вмикає кондицвонери ,так зимою взагалі будемо тажнями сидіти без світла ,бо буде мінусова температура ?
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12.09.2024 12:56 Відповісти
Энергетики говорят что зимой не будет света по 16-20 часов в сутки, а в случае масовых обстрелов вообще возможны Блэкауты полные!
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12.09.2024 13:27 Відповісти
Тут просто треба мати розум, інтелект, щоб це розуміти. Влада, яка б вона не була, для населення спростила підключення розподільчої генерації, а також зняли мито на ввезення для власного користування на генератори тощо. Але хто ж цим цікавиться. Всі, хто хотів, вже подбали про енергонезалежність. Ці будуть тут зраду писати до останнього. Хтось скаже грошей немає на зарядну станцію та сонячні панелі. Воно не дешеве, але всі мої знайомі мають автомобілі. автомобіль теж не 5 000 гривень коштує. В країні війна і за 2 роки, коли почалася атака на енергетику, давно можна було подбати про це питання. Навіть б/в старетрні батареї взяти і бодай який інвертор тощо - якщо є мізкі і прямі руки - можна мінімально себе забезпечити електрикою, навіть в квартирі. Але - ні: будуть писати, що Ахмєтов продає електрику з зруйнованої генерації на Місяць
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12.09.2024 14:02 Відповісти
Бабця в селі має можливість купити ваші панелі? Простий робітник має можливітсь купити панелі? Ви хоч думайте, що несете - не усі, такі зажраті маджори, як ви та ваші знайомі, які можуть викинути 500 тис грн на автономний будинок (а саме стільки коштує енергозабезпечення з СЕС на 5-6 квт).
От коли держава усім забезпечить енергонезалежність, тоді й питань до неї не буде. А поки що ці підараси абсолютно нічого не зробили для народа, а кредити дають, на обладнання яким самі барижать (!) і ні на що інше! Досить виправдовувати зелених *********, які вже відкрито геноцидять населення!
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12.09.2024 14:21 Відповісти
Я, простий роботяга, придбав собі дві панелі сонячні і невеличку зарядну станцію. Держава фізично всіх не забезпечить. Я нікого не виправдовую, бо у вас, крім бездоказових звинувачень, нічого немає
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12.09.2024 15:23 Відповісти
падло ти писдливе,розмова була про те що вчора бидлокерівник розказував що дефіциту нема а сьогодні раптом з,явився,а ти гівно качаєшь тут свої еротичні фантазії,шкарпетки сьогодні без діров вдів??
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12.09.2024 21:10 Відповісти
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12.09.2024 22:39 Відповісти
По всій Україні запровадили! зелені пляді!хай вже вкажуть істинну причини відключень- довбоїбізм влади!
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12.09.2024 12:14 Відповісти
Подивіться delo.ua розділ Енергетика

12.09 - Ворог обстріляв енергетичну інфраструктуру у шести областях
https://delo.ua/energetics/vorog-obstrilyav-energeticnu-infrastrukturu-u-sesti-oblastyax-436296/

11.09. - Росія атакувала енергетичні об'єкти в чотирьох областях України
https://delo.ua/energetics/rosiya-atakuvala-energeticni-objekti-v-cotiryox-oblastyax-********-436239/

10.09. - -//- у восьми областях
https://delo.ua/energetics/armiya-rf-obstrilyala-energeticni-objekti-u-vosmi-oblastyax-436173/

09.09 - -//- у семи областях
https://delo.ua/energetics/rosiyani-obstrilyali-energeticni-objekti-u-semi-oblastyax-436129/

08.09 - ..... і так щодня
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12.09.2024 12:24 Відповісти
Не довго музика та грала, не довго фраєр танцював...

Водою запасайся, світло в банки закатуй..
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12.09.2024 12:15 Відповісти
Схемка проста: поки АЕС продають свою копійчану електроенергію закордон по європейським цінам - Київ і Дніпро отримують її від сонячних електростанцій Ріната по ахметівським тарифам. В підсумку всі задоволені і з грошиками окрім громадян України.
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12.09.2024 12:16 Відповісти
Місто Конотоп залишилось без світла і води ,
так як кацапи потрудились , су@ари 😡
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12.09.2024 12:19 Відповісти
А де ж обіцяна Зєлєю і Сирником "зона безпеки для Сумської області в Курській області ".
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12.09.2024 12:38 Відповісти
у тих дешевих роликах де ця романтична пара розповідає свої еротичні фантазії враховуючи що гроші спижжені хвости підтерті а доля населення турбує тільки саме населення,на прикладі Глухова победобєсіє викидає людей примусово з домівок відправляючи бомжувати
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12.09.2024 21:14 Відповісти
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12.09.2024 21:17 Відповісти
Большие дяди разъехались. Зеленорылое дурнэ поедет в турнэ и в Вашингтон. Можно клацать рубильниками и опять бомбить баллистикой.
А как с топливом для ТЭЦ? Киев и др. ТЭЦ закупили мазут и уголь?
Или Роттердам мешал?
Или в асфальт с развязками зарыли деньгу?
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12.09.2024 12:22 Відповісти
Тобто енергетику України обстрілюють ЗСУ?
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12.09.2024 13:30 Відповісти
"Гігават Зеленського": наразі побудовано близько 60 МВт, - Кудрицький Джерело:
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12.09.2024 12:26 Відповісти
Ні спека, ні мороз, а ''**********'' бракує. Напевне не в енергії справа, а в шести ОПівських ''мєнєжерах''
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12.09.2024 12:29 Відповісти
Ночером дощ з грозою був..теж поважна причина
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12.09.2024 12:36 Відповісти
Усьо - виправдання звільнення Кудрицького закінчилось: гад такий, при ньому аж по 4-и черги відключень було. Ну, почнемо з 1-ї черги
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12.09.2024 13:05 Відповісти
И у нас новояз.Обычного потребителя мало волнует "стабилизационные". Свет либо есть либо нет.
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12.09.2024 13:07 Відповісти
У Київський області не було ніяких влучань в енергетичні об'єкти вночі, так ви відзвітували, так якого чорта ви знов відключаєте світло ? Треба продати юлтне вистачає на кокс ? Брехуни вже задовбали
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12.09.2024 13:14 Відповісти
До чого тут влучання в області?
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12.09.2024 13:29 Відповісти
А в Україні не єдина енергосистема ? Де вас тільки таких мамкиних енергетиків вирощують..
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12.09.2024 14:04 Відповісти
Це дуже складно для них
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12.09.2024 15:24 Відповісти
Если начинают выключать свет сейчас, то представьте какой Адовый Трэш начнется зимой! Тогда света по 16-20 часов в сутки не будет!
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12.09.2024 13:26 Відповісти
Ти це вище вже накидував. То що-йти топитися вже зараз ?
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12.09.2024 14:09 Відповісти
У статті - неправда. У Вінниці сьогодні теж відключають електроенергію (згідно графіків). Погода: періодично дощ, +21
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12.09.2024 13:27 Відповісти
Останні п'ять діб поспіль буди щоденні ураження енергетики
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12.09.2024 13:32 Відповісти
Куди не кинеш оком стомленим, кругом одна х'''йня..сказав класик.
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12.09.2024 13:30 Відповісти
мене більше бентежить не те, що вимикають, а те, стабільно вимикають в цих чотирьох областях. Може якось в більш справедливий спосіб вимикати?? Я все розумію, але ж ці 4 області не можуть віддуватися за всю країну((.
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12.09.2024 13:58 Відповісти
я з Чернівецької, у нас сьогодня теж є відключення
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12.09.2024 14:00 Відповісти
я як не подивлюсь перелік областей завжди бачу свою)), може загострена увага в мене. А взагалі то, навіть міністр енергетики здається на початку літа заявляв про несправедливе відключення. Дніпропетровська область була першою в переліку. В нас тоді люди без світла сиділи по 8-12 годин. Не за добу, а одноразово відключали на 8, 10, 12 годин. А в той самий час колеги були у відрядженні в Полтаві, то там місцеві казали, що взагалі не вимикаюь.
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12.09.2024 14:08 Відповісти
Так, у вас триваліші відключення, тримайтеся.
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12.09.2024 15:04 Відповісти
Дякую. І Ви також!
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12.09.2024 15:14 Відповісти
Так новина написана на основі повідомлення від ДТЕК - тому й згадуються лише ті області, де вони займаються доставкою електроенергії до споживачів.
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12.09.2024 15:21 Відповісти
Що хоче ЗЕбанда те витворяє і нема на то ради!
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12.09.2024 14:03 Відповісти
Схоже, перетворення країни на Афганістан та Сирію йде повним ходом. При такій підготовці до зими, коли хмари на небі вже відрубають від е/е усю країну, життя тут буде можливим тільки на рівні середньовічча. І вони ще щось ******* про "міністерство повернення"? Та хто в таке повернеться, ви, дебіли? Це ж не життя, це існування!
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12.09.2024 14:04 Відповісти
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12.09.2024 15:25 Відповісти
 
 