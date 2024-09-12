У Києві та 4 областях з 13:00 до 23:00 запроваджують стабілізаційні відключення світла
У Києві, а також у Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій області у четвер, 12 вересня, застосують стабілізаційні відключення світла.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба енергетичної компанії ДТЕК.
"Київ, Київська, Одеська, Дніпропетровська, Донецька області: переходимо до стабілізаційних відключень
За командою "Укренерго" з 13:00 до 23:00 у зазначених областях буде застосована одна черга відключень", - йдеться у повідомленні.
Раніше "Укренерго" повідомляло, що 12 вересня застосування заходів обмеження електроенергії не прогнозується.
Топ коментарі
+11 Tui Yii
показати весь коментар12.09.2024 12:07
+11 Дефіцит Потужності
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+11 Vi Wa
показати весь коментар12.09.2024 12:22
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Будь ласка, зачекайте...
Так що на цей раз к дощу.
Чекайте осінь на повну, а взимку навіть вигадувати не будуть - холодно і п...ь.
Це вже значно комфортніше!
От коли держава усім забезпечить енергонезалежність, тоді й питань до неї не буде. А поки що ці підараси абсолютно нічого не зробили для народа, а кредити дають, на обладнання яким самі барижать (!) і ні на що інше! Досить виправдовувати зелених *********, які вже відкрито геноцидять населення!
12.09 - Ворог обстріляв енергетичну інфраструктуру у шести областях
https://delo.ua/energetics/vorog-obstrilyav-energeticnu-infrastrukturu-u-sesti-oblastyax-436296/
11.09. - Росія атакувала енергетичні об'єкти в чотирьох областях України
https://delo.ua/energetics/rosiya-atakuvala-energeticni-objekti-v-cotiryox-oblastyax-********-436239/
10.09. - -//- у восьми областях
https://delo.ua/energetics/armiya-rf-obstrilyala-energeticni-objekti-u-vosmi-oblastyax-436173/
09.09 - -//- у семи областях
https://delo.ua/energetics/rosiyani-obstrilyali-energeticni-objekti-u-semi-oblastyax-436129/
08.09 - ..... і так щодня
Водою запасайся, світло в банки закатуй..
так як кацапи потрудились , су@ари 😡
А как с топливом для ТЭЦ? Киев и др. ТЭЦ закупили мазут и уголь?
Или Роттердам мешал?
Или в асфальт с развязками зарыли деньгу?