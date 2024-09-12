У Києві та 4 областях з 13:00 до 23:00 запроваджують стабілізаційні відключення світла

У Києві, а також у Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій області у четвер, 12 вересня, застосують стабілізаційні відключення світла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба енергетичної компанії ДТЕК.

"Київ, Київська, Одеська, Дніпропетровська, Донецька області: переходимо до стабілізаційних відключень

За командою "Укренерго" з 13:00 до 23:00 у зазначених областях буде застосована одна черга відключень", - йдеться у повідомленні.

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Раніше "Укренерго" повідомляло, що 12 вересня застосування заходів обмеження електроенергії не прогнозується.