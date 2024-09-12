Россияне обстреляли Боровую на Харьковщине: 2 человека погибли, горит 5 домов (обновлено)

Российские войска в обед обстреляли пгт Боровая Харьковской области. Погибли два человека, горят жилые дома.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОDА Олег Синегубов.

"Оккупанты в 12:40 ударили по пгт Боровая Изюмского района. Пострадала 64-летняя женщина, госпитализирована в больницу. Также ранения получил гражданский мужчина, данные устанавливаются", - написал он.

Также сообщено о возгорании домов и магазинов.

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Напомним, в Харьковской области решили расширить зону принудительной эвакуации семей с детьми. Речь идет о громадах Купянского района.

С 10 мая, после активизации войск РФ на севере области, с Волчанского и Липцевского направлений эвакуировали 15 031 человека, из них 1282 детей.

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Позже Синегубов сообщил, что количество пострадавших возросло до семи. Погибли два человека: из-под завалов деблокировали тело женщины.

Предварительно: враг применил кассетные боеприпасы по жилому кварталу, горит не менее пяти домов.