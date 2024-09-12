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обстрел (25742) Харьковщина (5576) Синегубов (554)

Россияне обстреляли Боровую на Харьковщине: 2 человека погибли, горит 5 домов (обновлено)

Наслідки обстрілу Борової Харківської області

Российские войска в обед обстреляли пгт Боровая Харьковской области. Погибли два человека, горят жилые дома.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОDА Олег Синегубов.

"Оккупанты в 12:40 ударили по пгт Боровая Изюмского района. Пострадала 64-летняя женщина, госпитализирована в больницу. Также ранения получил гражданский мужчина, данные устанавливаются", - написал он.

Также сообщено о возгорании домов и магазинов.

Смотрите также: Ночью оккупанты ударили по Боровой и Золочеву Харьковской области, за прошлые сутки обстреляли Богодуховский и Купянский районы (обновлено). ФОТОРЕПОРТАЖ

Напомним, в Харьковской области решили расширить зону принудительной эвакуации семей с детьми. Речь идет о громадах Купянского района.

С 10 мая, после активизации войск РФ на севере области, с Волчанского и Липцевского направлений эвакуировали 15 031 человека, из них 1282 детей.

Обновление

Позже Синегубов сообщил, что количество пострадавших возросло до семи. Погибли два человека: из-под завалов деблокировали тело женщины.

Предварительно: враг применил кассетные боеприпасы по жилому кварталу, горит не менее пяти домов.
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Це не армія це здичавіла рашиська орда ,якою кінченою мерзотою треба бути що б свідомо воювати з мирним населенням,здохни **** путін і вся злочина рашиська кліка ,дживує чому немає ударів в відповідь як по рашистану так і терористичних лднр.
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12.09.2024 15:11 Ответить
По окупованій лугандонії взагалі нічого не прилітає, вони зовсім на розслабоні
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12.09.2024 16:10 Ответить
Путлєр вбивця і гнойний виродок ,
щоб ти здох 👹
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12.09.2024 22:55 Ответить
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12.09.2024 23:12 Ответить
 
 