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обстрел (25742) Харьковщина (5576) спасатели (200)

Среди раненых в Боровой - трое спасателей: враг применил тактику повторного удара

Наслідки обстрілу Борової Харківської області

В Боровой на Харьковщине среди семи раненых - трое спасателей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, эту информацию подтвердила журналистам пресс-секретарь Харьковской областной военной администрации Елена Шаповал.

"Трое из семерых раненых - спасатели, которые получили ранения в результате повторного удара", - сказала Шаповал.

О состоянии пострадавших информация будет позже.

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Напомним, 12 сентября около 12:40 российские войска по тактике двойного удара обстреляли Боровую на Харьковщине. Погибли два человека, семь человек были ранены.
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Мабуть, через це, і ВРУ Стефанчука не працює з, часу приїзду Блінкена??
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12.09.2024 15:58 Ответить
 
 