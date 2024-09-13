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обстрел (25742) Сумская область (2692) Ахтырка (20)

Оккупанты ударили КАБом по Ахтырке на Сумщине, повреждена многоэтажка

13 вересня росіяни завдали удару по Охтирці

Утром 13 сентября российские захватчики нанесли авиационный удар по Ахтырке Сумской области, применив КАБ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОГА.

"Предварительно, люди не пострадали. В результате обстрела повреждены многоэтажный жилой дом, хозяйственные постройки, автомобили, здания предприятия", - говорится в сообщении.

Аварийно-спасательные службы продолжают работать на месте удара и уточнять последствия вражеской атаки.

Напомним, в ночь на 12 сентября 2024 года российская армия атаковала гражданскую инфраструктуру города Конотоп Сумской области. За медицинской помощью обратились 14 гражданских лиц, повреждены 7 многоквартирных домов, 1 частный жилой дом, медицинское и учебное заведения, 3 автомобиля, гаражный кооператив, магазин, банковское учреждение.

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За прошедшие сутки россияне совершили 57 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 125 взрывов. В Ямпольской громаде в результате удара КАБом погиб человек.
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50 кілометрів до кордону...
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13.09.2024 08:03 Ответить
За неділю це вже другий випадок, про перший чомусь промовчали.
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13.09.2024 10:07 Ответить
 
 