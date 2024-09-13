Оккупанты ударили КАБом по Ахтырке на Сумщине, повреждена многоэтажка

Утром 13 сентября российские захватчики нанесли авиационный удар по Ахтырке Сумской области, применив КАБ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОГА.

"Предварительно, люди не пострадали. В результате обстрела повреждены многоэтажный жилой дом, хозяйственные постройки, автомобили, здания предприятия", - говорится в сообщении.

Аварийно-спасательные службы продолжают работать на месте удара и уточнять последствия вражеской атаки.

Напомним, в ночь на 12 сентября 2024 года российская армия атаковала гражданскую инфраструктуру города Конотоп Сумской области. За медицинской помощью обратились 14 гражданских лиц, повреждены 7 многоквартирных домов, 1 частный жилой дом, медицинское и учебное заведения, 3 автомобиля, гаражный кооператив, магазин, банковское учреждение.

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За прошедшие сутки россияне совершили 57 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 125 взрывов. В Ямпольской громаде в результате удара КАБом погиб человек.