Окупанти вдарили КАБом по Охтирці на Сумщині, пошкоджено багатоповерхівку
Вранці 13 вересня російські загарбники завдали авіаційного удару по Охтирці Сумської області, застосувавши КАБ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.
"Попередньо, люди не постраждали. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, господарчі споруди, автомобілі, будівлі підприємства", - йдеться в повідомленні.
Аварійно-рятувальні служби продовжують працювати на місці удару та уточнювати наслідки ворожої атаки.
Нагадаємо, у ніч на 12 вересня 2024 року російська армія атакувала цивільну інфраструктуру міста Конотоп Сумської області. За медичною допомогою звернулись 14 цивільних осіб, пошкоджено 7 багатоквартирних будинків, 1 приватний житловий будинок, медичний та навчальний заклади, 3 автомобілі, гаражний кооператив, магазин, банківська установа.
Минулої доби росіяни здійснили 57 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 125 вибухів. У Ямпільській громаді внаслідок удару КАБом загинула людина.
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