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обстріл (27070) Сумська область (3240) Охтирка (25)

Окупанти вдарили КАБом по Охтирці на Сумщині, пошкоджено багатоповерхівку

13 вересня росіяни завдали удару по Охтирці

Вранці 13 вересня російські загарбники завдали авіаційного удару по Охтирці Сумської області, застосувавши КАБ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.

"Попередньо, люди не постраждали. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, господарчі споруди, автомобілі, будівлі підприємства", - йдеться в повідомленні.

Аварійно-рятувальні служби продовжують працювати на місці удару та уточнювати наслідки ворожої атаки.

Нагадаємо, у ніч на 12 вересня 2024 року російська армія атакувала цивільну інфраструктуру міста Конотоп Сумської області. За медичною допомогою звернулись 14 цивільних осіб, пошкоджено 7 багатоквартирних будинків, 1 приватний житловий будинок, медичний та навчальний заклади, 3 автомобілі, гаражний кооператив, магазин, банківська установа.

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Минулої доби росіяни здійснили 57 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 125 вибухів. У Ямпільській громаді внаслідок удару КАБом загинула людина.

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13.09.2024 08:03 Відповісти
За неділю це вже другий випадок, про перший чомусь промовчали.
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13.09.2024 10:07 Відповісти
 
 