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боеприпасы (2279) Польша (8139) Чехия (1658)

Польша, несмотря на обещания, не финансирует инициативу Чехии по покупке боеприпасов для Украины, - СМИ

Польща попри обіцянки досі не надала коштів на ініціативу Чехії щодо снарядів для України

Польша якобы является единственной из всех стран, которые пообещали поддержать чешскую инициативу по закупке артиллерийских снарядов для Украины по всему миру, но пока Варшава не предоставила на это никаких средств.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом говорится в материале Gazeta Wyborza.

Отмечается, что по состоянию на август к "чешской инициативе" по поиску боеприпасов для Украины за пределами ЕС присоединились 18 стран. Из них самые большие суммы и быстрее всего предоставила Германия.

В то же время Польша якобы оказалась единственной страной, которая так и не предоставила никаких средств, хоть и обещала.

Издание пишет, что при "отсутствии форс-мажоров", в сентябре Чехия сможет передать Украине около 100 тысяч снарядов, приобретенных в рамках инициативы, и еще на шаг приблизится к цели до конца года найти для Украины полмиллиона снарядов различного калибра, преимущественно 155 мм.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украине удалось уменьшить разницу в количестве боеприпасов, которые используют ВСУ и российская армия на фронте, - Сырский

Чешская инициатива по покупке снарядов для Украины

Ранее сообщалось, что Чехия стремится организовать группу стран, которые помогут профинансировать поставки в Украину 800 тыс. боеприпасов.

На Мюнхенской конференции по безопасности чешский президент Петр Павел заявил, что Чехия ищет боеприпасы и вооружение для скорейшей поставки в Украину по всему миру.

По его словам, существует возможность поставки 500 тыс. снарядов калибра 155 мм и 300 тыс. снарядов калибра 122 мм из третьих стран в течение недель в случае получения необходимого финансирования.

Также читайте: Чехия будет закупать боеприпасы для Украины за счет замороженных активов РФ
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Топ комментарии
+25
Ніколи було, то керували фермерами в блокаді кордону, то писали скарги на Україну в Єврокомісію, то ніяк не вгомоняться з "волинською
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13.09.2024 12:18
+21
У Польщі Волинь свербить. Ото нити під час такої шаленої війни про ексгумацію 100-річної давнини - це так, а допомогти відбитися, так Волинь же ж!..
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13.09.2024 12:16
+18
Их летчики и так героически наблюдают за пролетающими ракетами и шахедами.
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13.09.2024 12:20
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Потужно!
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13.09.2024 12:08 Ответить
Зате як потужно пшеки вміють звіздіти.
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13.09.2024 12:37 Ответить
мабуть Польща думала залучити гроші від фонду ЄС, але ***** наклав вето і "большой прівєт"
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13.09.2024 12:08 Ответить
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13.09.2024 12:09 Ответить
А друг то виявляється з гнільцой .
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13.09.2024 12:14 Ответить
У Польщі Волинь свербить. Ото нити під час такої шаленої війни про ексгумацію 100-річної давнини - це так, а допомогти відбитися, так Волинь же ж!..
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13.09.2024 12:16 Ответить
можна за марафонські гроші купити,скоротити держапарат,об*єднати міністерства,красти на митниці,взагалі красти...
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13.09.2024 12:16 Ответить
Я це вже 33 роки читаю. Результатів...
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13.09.2024 12:39 Ответить
Ніколи було, то керували фермерами в блокаді кордону, то писали скарги на Україну в Єврокомісію, то ніяк не вгомоняться з "волинською
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13.09.2024 12:18 Ответить
трагедією
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13.09.2024 12:20 Ответить
Ну подождите ,сначала Польское правительство должно выдать зарплату длбёбам на тракторах за уже сделанную работу и выдать аванс за новую блокировку границы. Так что с деньгами напряг,есть только глубокая озабоченность
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13.09.2024 12:18 Ответить
У Білому домі так само сильно перейнялися погрозами хутина і як завжди обiсралися з Атакамс. 09/13/2024
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14.09.2024 23:10 Ответить
Их летчики и так героически наблюдают за пролетающими ракетами и шахедами.
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13.09.2024 12:20 Ответить
Шакали-спекулянти просто так і злотий не дадуть.
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13.09.2024 12:22 Ответить
https://defence-ua.com/news/virobleno_v_ukrajini_vitchiznjanij_patronnij_zavod_vzhe_postachaje_naboji_zsu-16581.html @ "Розмови про патронний завод в Україні тривали з 2014 року, тепер це нарешті стало реальністю

Українські військові показали вітчизняні патрони, які були вироблені у червні цього року. На світлинах ********** 5,45х39 під АК-74 та похідних із дуже важливими словами на упаковці - "Вироблено в Україні".
Самі https://t.me/prozbroyu/3260?single фото опубліковані Telegram-каналом "Про зброю" з підписом "Отримали, випробували, сподобались, хочемо ще".
Звісно, маркування упаковки не містить назви та адреси потужностей виробництва, але сам факт того, що у Сили оборони України почали надходити вітчизняні патрони більш ніж важливий. Особливо в умовах, коли фрази про будівництво патронного заводу лунали ще з 2014 року.
Щодо самих написів на коробці з патронами, які можуть потребувати розшифровки, то FMJ BT - це full metal jacket boat tail, тобто куля із загальнометалевою оболонкою та конічною формою хвостової частини.
Доволі довгий номер 1305-61-001-7027 - це інвентарний номер НАТО, де перші чотири цифри означають ********** у калібрі до 30 мм, 61 - код України, а решта - код самого предмета.
Серійний номер партії також зроблений латиницею, при цьому з огляду на нього, це далеко не перша партія.
Також слід зазначити, що виробництво набоїв саме радянських калібрів зараз для України може мати значно більший пріоритет, ніж випуск патронів натівського стандарту. Бо радянського стрілецького озброєння у Силах оборони України значно більше західного, а питання де брати до нього патрони доволі відкрите.
Також варто додати, що в Україні запустили https://defence-ua.com/news/v_ukrajini_zapustili_pershe_vitchiznjane_virobnitstvo_granat_f_1_ta_rgd_5_voni_vzhe_u_vijskah-16544.html перше вітчизняне виробництво гранат Ф-1 та РГД-5 , вони також вже у військах.".
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13.09.2024 12:35 Ответить
Україна 30 років "гралася" в "корупцію" і продовжує це робити. Обирали хрен знає кого до влади, а тепер нам всі винні зі всіх сторін "в любом калічєствє". Відчепіться від тієї Польщі. Скільки поляки для України зробили на початку війни? (і продовжують). Жодна з країн того не зробила. Ми маємо бути вдячні їм до скону. У них так само є свої проблеми, та ще й з нами їх "досипалось". Ну не можуть вони зараз фінансувати закупівлю зброї нам, то що обов'язково "хай" піднімати та ображати? На відміну від нас поляки вміють обирати владу, яка турбується за свій народ. "Виключить" своє "бидлятство" і шукайте всі причини в собі!
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13.09.2024 12:53 Ответить
"(і продовжують)"
Не продовжують. Нічим вони вже давно не допомогають, тільки палки у колеса вставляють.
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13.09.2024 13:16 Ответить
.... так може нашого зеленого полудурка спитаєте, чому він розісрався з Польщею? Чи може не знаєте, що воно мололо , коли був там? Після таких викрутасів можна було зовсім послати нахер всіх і все..що стосується підтримки. І поляки не допомогають? А може Жешув... це не Польща? Може там не працює хаб по доставці та вивезенню всього потрібного для ЗСУ? Може не у порти Польщі надходить тяжке озброєння..?... А скільки і чого ніхто і не знає.? То може молдавани ближче...які заборонили навіть приймати гуманітарні рейси у Кишинівський аеропорт.. і не дозволяють простий транзит зброї для ЗСУ? То може полякам..як і молдаванам діяти? І які палки вони в колеса вставляють? Палки... що продовжують допомагати... коли зелена паскуда дійсно все валить на корню?
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13.09.2024 16:10 Ответить
Нічого такого героїчного поляки для України не зробили. Вони використали ситуацію з війною в свою користь - вони модернізували свою армію за рахунок заходу. Тобто позбулись старої радянської техніки, ввіддавши її нам, а за переважно західні гроші закупили собі модернову західну *****. Щось, можливо, відірвали і від себе, але то не з любові до України, а із переляку перед парашею.
А ще не треба забувати що вони не віддали нам батарею Patriot яку нам обіцяли американці і яка нам конче потрібна. Про їхню ганебну поведінку з блокуванням кордону, роздмухуванням різних старих образ в такі тяжкі часи...справжні друзі так себе не ведуть. Просто попутчики які розуміють що саме Україна зараз їх боронить, але не всі це розуміють, і не завжди.
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13.09.2024 19:36 Ответить
..а й..які ж поляки засранці!!! Треба було собі залишити Міг-29..а нам віддати Ф-16...))) Які ж вони підступні!!! Віддали нам свою стару радянську техніку...... От нелюди. То може поляки бачать.. хто керує Україною? Може вони значно розумніші, чим ті..які вибрали зелене лайно?! Так... Вони бояться парашу... А ще більше вони розуміють, що якщо Україна не встоїть... то воювати їм чим прийдеться ? Поляки прекрасно знають, як розвалювали ЗСУ з приходом до влади зеленої гидоти!!! Поляки прекрасно знають, що відбувається в українській владі. І поляки ПОРУЧ..з кацапами..і знають... що крім них самих захищати Польшу не всі будуть. Про зерно Ви згадали? А хто дурив польський уряд... заявляючі транзит зерна..і продавав зерно у самій Польщі?! Невже це монголи робили? Так що ганебне!! ? Нічого героїчного? А що Ви хотіли , щоб нам зробили, якщо ми самі не хотіли і не хочемо нічого робити? Ми хочемо перемоги..і бігаємо від мобілізації... Ми бачимо..що витворяє зелена гидота.. і води у рот набрали. І поляки ТОЧНО розуміють, що саме Україна їх СЬОГОДНІ!!! боронить. Але не впевнені, що буде боронити ЗАВТРА!! Бо те ,що молов наш дурень тією осенью ...нормальна людина..а тим більше президент ..собі не дозволить.
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13.09.2024 21:18 Ответить
А він не розсирався з Польщею. Це польські покидьки протизаконно заблокували кордони України, чим наннсесли Україні збитків чи не більше ніж надали сумарно допомоги. І польська влада не зробила абсолютно нічого для розблокування кордонів.
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13.09.2024 20:15 Ответить
.. ну і Вам!!! Поляки засранці!! Наші розумники транзит заявляють..а збувають зерно зразу за кордоном Україна- Польща... по смішній ціні!! А ситуацією почали керувати антиукраїнські сили... Не треба бути хитрішими... коли видно..що винні.
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13.09.2024 21:21 Ответить
А що саме поляки зробили для України такого, що одночасно і в першу чергу не було зроблено на користь самої Польщі?
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13.09.2024 13:33 Ответить
Якщо у поляків є проблеми, вони не можуть фінансувати купівлю снарядів для нас, то нЄхЄр було трандіти та приєднуватися до "снарядної" коаліції, бо на них розраховували, робили загальні розрахунки, скільки, чого зможуть здибати та передати Україні. Кошти на ексгумацію поховань на Волині вони знайшли, і це під час війни, зачекати вони не можуть, бо у сраці свербить, ще й погрожують питанням Євросоюзу, якщо спірні питання, по тим, давно минулим рокам не вирішуться. Ви не дуже гарно знаєте поляків, бо їхня вся допомога з розрахунком, бо в нас спільний крдон, і на візит від ху@ла з нашої території, якщо, тьху-тьху-тьху, не дай боже програємо, то вони будуть наступні. В цій коаліції, вистачає країн, які знаходяться фіг знає де, але за успіх у цій війні нашої країни, в них болить не показово.
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13.09.2024 14:37 Ответить
Та якось вже насрати на ту польщу. Та Польща тільки за рахунок Євросоюза існує, до речі, на котрий поляк закликав путена напасти. Піттори!

поляки нас бояться, тільки можуть тихесенько насрати під браму нам, та зразу втекти і слухати, як їх нах@р посилають - і радіють від того: ого-гоооооооо, ми поляки бл@дь!!!!!
Ось і все, що вони можуть.

Та і х@р з ними.

Ось і все. Ніяких дружніх стосунків з польщею - тільки ти мені, я тобі.
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13.09.2024 13:41 Ответить
І ще, поляки заздрять Україні.

Заздрять патологічною заздрістю.

Бо ми не злякалися й прийняли бій з кацапам і х@рачим кацапа по його мерзенній кацапцькій харє!

От за це поляки нам і заздрять, і бояться нас, і, може, ненавидять, і будуть срати нам де тільки зможуть.

Ну, нічого, є Німеччина, котра поляка взагалі ні у віщо не ставить.
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13.09.2024 13:46 Ответить
покидьки

опосередковано вони причетні до геноциду українців також

"йдіть воюйте, але допомагати вам не будемо навіть зброєю... ще й торгівлю вашу перекриємо максимально"
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13.09.2024 14:06 Ответить
на початку поляки допомагали дуже непогано, а потім їх підозріла доброта скінчилася і вони знову стали собою - і замість того, щоб стати стратегічними союзниками, стали ледь не ворогами
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13.09.2024 14:40 Ответить
Сша перестало платити їм за так звану допомогу
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13.09.2024 15:57 Ответить
Наберіть в рот гівна - хто, ще не набрав, і плюйте, і плюйте на них ...... Результат обов'язково буде.
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13.09.2024 15:06 Ответить
Поляки и их пенёнзы, это союз заключённый в раю как говорят некоторые американцы. Предполагают что поляки поучились многому у евреев когда там была самая большая популяция в Европе, но я говорю что это поляки кто научил евреев по настоящему и искренне любить деньги
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13.09.2024 16:02 Ответить
Оюійцяти і платити - різні речі. Як поляки поводились з блокуанням кордону, Українським зерном?!
Мабуть поляки хочуть побачити на вулицях Варшави російські танки?!
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13.09.2024 17:03 Ответить
Он, як зашумувало лайно, у вигрібній ямі, зкацаплени активістів!!
Себе падлюки, геть не щадять, гадять «НЕЗЛАМНИМИ» висерами, на шкоду Україні, один поперед другого!!! І усі у вишанках, як і в ОПУ, в касаворотках вишитих….
Дякуємо, Західним Партнерам, за дієву допомогу Українцям, під час московської війни прутіна-матвієнчихи!!!
Слава Україні!!
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13.09.2024 17:05 Ответить
Читаю коментарі(українською),мабуть з території нашої країни пишуть.

Ох уж ці негідники поляки…не хочуть фінансувати закупку ***********…

можливо варто звернути увагу на мільйони євро в багажниках?

або на те що «асфальт» «руліт» …

Це вас не обурює?

Не обурює що ЗРАДННИКИ,ЗДИРНИКИ та ХАБАРНИКИ керують країною???

Що в армії «совок руліт»,що хлопців та дівчат ВИНИЩУЮТЬ ГОРЕКОМАНДИРИ
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13.09.2024 17:20 Ответить
Гиены Европы. Черчиль же не дурак.
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13.09.2024 18:57 Ответить
Без вигоди для себе поляки нічого робити не будуть! Не просто так про них у моєму Львові кажуть - "поляк то не нація то професія"!
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13.09.2024 22:09 Ответить
Вся суть в пшеках брехливі тварини не даром мій прадід герой УПА їх стріляв
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13.09.2024 22:59 Ответить
Курвы.
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14.09.2024 09:14 Ответить
ПОЛЬЩА ПОНАД УСЕ:

ТУСК ВИКЛЮЧИВ ПІДТРИМКУ УКРАЇНИ ЗА БУДЬ-ЯКИХ УМОВ

Допомога Варшави Україні у війні проти Росії не має затьмарювати інтересів Польщі

https://www.dsnews.ua/ukr/world/polsha-prevyshe-vsego-tusk-isklyuchil-podderzhku-ukrainy-pri-******-usloviyah-10092024-507836
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14.09.2024 11:14 Ответить
Та по факту Польща ані одного злотого не витратила власного на будь-яку підтримку України чи українських біженців. ВСЕ тричі переоплачено з бюджету ЄС. Навіть "передані 400 танків" - оплачені з бюджету ЄС та замінені на Абрамси.
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14.09.2024 13:40 Ответить
Все "радости" впереди, как известно гиена подлое и коварное животное, чем слабее Украина, тем больнее будет кусать польская гиена.
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14.09.2024 14:41 Ответить
https://news.pn/ru/money/308064
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15.09.2024 05:47 Ответить
А у України та Польші існує якийсь військово-політичний союз, чи якийсь договір, чи хоть щось. Поляки безкоштовно передавали Україні все шо могли. Це їх право де вони брали фінансування. В Україні он все розкрадається. Чи взагалі поляки Україні вінні були хоть щось поставляти - ні. Зовсім нічого. Але поставляли. Зараз не хочуть - бо думають за свою безпеку, нарешті. А потопельник, як сказав Дуда, хай сам за себе думає.
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15.09.2024 05:53 Ответить
1. Перед тим, як писати нісенітниці про "Польща передала" - поцікавтеся, на чиї гроші оплачене те "передане". І виявиться - що все переоплачене тричі з бюджету ЄС. Я не жартую. Просто КОПНІТЬ глибше заголовка...
2. У нас і з Великобританією немає військово-політичного союзу. Але Великобританія передає СВОЄ, а не оплачене кимось. Просто в Великобританії розуміють, що то такеє "черговий диктатор почав Європу завойовувати", а поляків події 1 та 2 світових воєн НІЧОГО не навчили - як були кінченими мразотами, так і залишились.
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15.09.2024 10:30 Ответить
Яка різниця хто фінансував - змогли дістати фінанси - то їх плюс. І передати ЗСУ зброю. А от міністр оборони резніков перерахував у 22-23 роках сотню міліардів гривнов на зброю та б/к - і досі ні зброї, ні б/к. Так ти і тобі подібні не замічають лісу дерев в своїх очах, зате людям котрі дали ЗСУ безкоштовно зброю - просто сситесь кіпятком. А Польща передала ЗСУ на 9 лярдів доларів зброї.
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15.09.2024 11:27 Ответить
Тобто ніяких аргументів у вас немає, тому ви в дискусію приплели вже рєзнікова. Рівень вашого заглиблення в обговорювану тему вже зрозумілий - читали декілька заголовків і більше нічого по темі сказати не можете. Мабуть легко жити ідіотом? Я-то не знаю, бо кожну новину і цифру стараюсь перевіряти... І можу навіть назви фондів ЄС назвати, з яких:
* оплачувались "програми допомоги" українським біженцям в Польщі;
* оплачувались ремонти та переоснащення танків Т-72 та більш старі, які Польща "передала" Україні;
* могу навіть назвати дату та склад "делегацій", які підписали "угоду" між США, ЄС та Польщею, за якою передача Т-72 відбулась виключно взаємозаліком коштів ЄС за контракт на постачання Абрамсів в Польщу.

Але ви продовжуйте надрочувати на "братських поляків"...
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15.09.2024 12:48 Ответить
Яка с тобою може бути діскусія - просто поверніть все Польщі те шо вона передала ЗСУ та не беріть більше нічого. Гниди зеленокожі. Міліарди вкрав зеленский з резніком у ЗСУ. Верніть тварини полякам все.
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15.09.2024 13:48 Ответить
Я так розумію, що ти голосував за хєрограя та зелену шваль в 2019 році, тому тепер, в будь-якій дискусії в тебе все зводиться до "зелені вкрали все. І з'їли".
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15.09.2024 14:54 Ответить
Я голосував за Порошенко. А отий членограй - так у нього не то шо руки по лікоть у крові українців - він увесь у крові українців. А ти шукаєшь якись цифри у безкоштовній допомозі країн, які взагалі не повинні ні яким домовленностям допомогати. Але вони допомогали та допомогають. А от презедент зеленский кому служить - дерьмак - кращий друг - син генерала фсб, подоляк - брат полковника гру, татаров - мент-адвокат Майдану, портнов - кращий прокурор у відкритті справ проти Порошенко - з'їба...ся у першій день війни, деркач - воладарь плівок - на основі яких гнида та посол у Швейцарії відкрила крім справи проти Байдена-Порошенко - чим виключела двупартійну підтримку Конгресу США. деркач - зараз членатор у рф.
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15.09.2024 15:15 Ответить
Тут головне шо презедент України нічого не обіцяв по цієї цніціативі та жодної копійки і не надав чехам. А ви за поляків переживаєте. Поляки готуються - в протилеж тому що робили українці - весело ржали - а якже - вони обрали наркомана, котрий в наркотичному бреду обіцяв завершення війни за один рік.
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15.09.2024 05:45 Ответить
 
 