Польща попри обіцянки не фінансує ініціативу Чехії щодо купівлі боєприпасів для України, - ЗМІ
Польща нібито є єдиною з усіх країн, які пообіцяли підтримати чеську ініціативу щодо закупівлі артилерійських снарядів для України по всьому світу, але поки що Варшава не надала на це жодних коштів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це йдеться у матеріалі Gazeta Wyborza.
Зазначається, що станом на серпень до "чеської ініціативи" з пошуку боєприпасів для України за межами ЄС долучилися 18 країн. З них найбільші суми й найшвидше надала Німеччина.
Водночас Польща нібито виявилася єдиною країною, яка так і не надала ніяких коштів, хоч і обіцяла.
Видання пише, що за "відсутності форс-мажорів", у вересні Чехія зможе передати Україні близько 100 тисяч снарядів, придбаних у межах ініціативи, і ще на крок наблизиться до мети до кінця року знайти для України пів мільйона снарядів різного калібру, переважно 155 мм.
Чеська ініціатива щодо купівлі снарядів для України
Раніше повідомлялося, що Чехія прагне організувати групу країн, які допоможуть профінансувати поставки в Україну 800 тис. боєприпасів.
На Мюнхенській конференції з безпеки чеський президент Петро Павел заявив, що Чехія шукає боєприпаси та озброєння для якнайшвидшого постачання в Україну по всьому світу.
За його словами, існує можливість постачання 500 тис. снарядів калібру 155 мм та 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн протягом тижнів у разі отримання необхідного фінансування.
Будь ласка, зачекайте...
Українські військові показали вітчизняні патрони, які були вироблені у червні цього року. На світлинах ********** 5,45х39 під АК-74 та похідних із дуже важливими словами на упаковці - "Вироблено в Україні".
Самі https://t.me/prozbroyu/3260?single фото опубліковані Telegram-каналом "Про зброю" з підписом "Отримали, випробували, сподобались, хочемо ще".
Звісно, маркування упаковки не містить назви та адреси потужностей виробництва, але сам факт того, що у Сили оборони України почали надходити вітчизняні патрони більш ніж важливий. Особливо в умовах, коли фрази про будівництво патронного заводу лунали ще з 2014 року.
Щодо самих написів на коробці з патронами, які можуть потребувати розшифровки, то FMJ BT - це full metal jacket boat tail, тобто куля із загальнометалевою оболонкою та конічною формою хвостової частини.
Доволі довгий номер 1305-61-001-7027 - це інвентарний номер НАТО, де перші чотири цифри означають ********** у калібрі до 30 мм, 61 - код України, а решта - код самого предмета.
Серійний номер партії також зроблений латиницею, при цьому з огляду на нього, це далеко не перша партія.
Також слід зазначити, що виробництво набоїв саме радянських калібрів зараз для України може мати значно більший пріоритет, ніж випуск патронів натівського стандарту. Бо радянського стрілецького озброєння у Силах оборони України значно більше західного, а питання де брати до нього патрони доволі відкрите.
Також варто додати, що в Україні запустили https://defence-ua.com/news/v_ukrajini_zapustili_pershe_vitchiznjane_virobnitstvo_granat_f_1_ta_rgd_5_voni_vzhe_u_vijskah-16544.html перше вітчизняне виробництво гранат Ф-1 та РГД-5 , вони також вже у військах.".
Не продовжують. Нічим вони вже давно не допомогають, тільки палки у колеса вставляють.
А ще не треба забувати що вони не віддали нам батарею Patriot яку нам обіцяли американці і яка нам конче потрібна. Про їхню ганебну поведінку з блокуванням кордону, роздмухуванням різних старих образ в такі тяжкі часи...справжні друзі так себе не ведуть. Просто попутчики які розуміють що саме Україна зараз їх боронить, але не всі це розуміють, і не завжди.
поляки нас бояться, тільки можуть тихесенько насрати під браму нам, та зразу втекти і слухати, як їх нах@р посилають - і радіють від того: ого-гоооооооо, ми поляки бл@дь!!!!!
Ось і все, що вони можуть.
Та і х@р з ними.
Ось і все. Ніяких дружніх стосунків з польщею - тільки ти мені, я тобі.
Заздрять патологічною заздрістю.
Бо ми не злякалися й прийняли бій з кацапам і х@рачим кацапа по його мерзенній кацапцькій харє!
От за це поляки нам і заздрять, і бояться нас, і, може, ненавидять, і будуть срати нам де тільки зможуть.
Ну, нічого, є Німеччина, котра поляка взагалі ні у віщо не ставить.
опосередковано вони причетні до геноциду українців також
"йдіть воюйте, але допомагати вам не будемо навіть зброєю... ще й торгівлю вашу перекриємо максимально"
Мабуть поляки хочуть побачити на вулицях Варшави російські танки?!
Себе падлюки, геть не щадять, гадять «НЕЗЛАМНИМИ» висерами, на шкоду Україні, один поперед другого!!! І усі у вишанках, як і в ОПУ, в касаворотках вишитих….
Дякуємо, Західним Партнерам, за дієву допомогу Українцям, під час московської війни прутіна-матвієнчихи!!!
Слава Україні!!
Ох уж ці негідники поляки…не хочуть фінансувати закупку ***********…
можливо варто звернути увагу на мільйони євро в багажниках?
або на те що «асфальт» «руліт» …
Це вас не обурює?
Не обурює що ЗРАДННИКИ,ЗДИРНИКИ та ХАБАРНИКИ керують країною???
Що в армії «совок руліт»,що хлопців та дівчат ВИНИЩУЮТЬ ГОРЕКОМАНДИРИ
ТУСК ВИКЛЮЧИВ ПІДТРИМКУ УКРАЇНИ ЗА БУДЬ-ЯКИХ УМОВ
Допомога Варшави Україні у війні проти Росії не має затьмарювати інтересів Польщі
https://www.dsnews.ua/ukr/world/polsha-prevyshe-vsego-tusk-isklyuchil-podderzhku-ukrainy-pri-******-usloviyah-10092024-507836
2. У нас і з Великобританією немає військово-політичного союзу. Але Великобританія передає СВОЄ, а не оплачене кимось. Просто в Великобританії розуміють, що то такеє "черговий диктатор почав Європу завойовувати", а поляків події 1 та 2 світових воєн НІЧОГО не навчили - як були кінченими мразотами, так і залишились.
* оплачувались "програми допомоги" українським біженцям в Польщі;
* оплачувались ремонти та переоснащення танків Т-72 та більш старі, які Польща "передала" Україні;
* могу навіть назвати дату та склад "делегацій", які підписали "угоду" між США, ЄС та Польщею, за якою передача Т-72 відбулась виключно взаємозаліком коштів ЄС за контракт на постачання Абрамсів в Польщу.
Але ви продовжуйте надрочувати на "братських поляків"...