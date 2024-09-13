Польща попри обіцянки не фінансує ініціативу Чехії щодо купівлі боєприпасів для України, - ЗМІ

Польща нібито є єдиною з усіх країн, які пообіцяли підтримати чеську ініціативу щодо закупівлі артилерійських снарядів для України по всьому світу, але поки що Варшава не надала на це жодних коштів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це йдеться у матеріалі Gazeta Wyborza.

Зазначається, що станом на серпень до "чеської ініціативи" з пошуку боєприпасів для України за межами ЄС долучилися 18 країн. З них найбільші суми й найшвидше надала Німеччина.

Водночас Польща нібито виявилася єдиною країною, яка так і не надала ніяких коштів, хоч і обіцяла.

Видання пише, що за "відсутності форс-мажорів", у вересні Чехія зможе передати Україні близько 100 тисяч снарядів, придбаних у межах ініціативи, і ще на крок наблизиться до мети до кінця року знайти для України пів мільйона снарядів різного калібру, переважно 155 мм.

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Чеська ініціатива щодо купівлі снарядів для України

Раніше повідомлялося, що Чехія прагне організувати групу країн, які допоможуть профінансувати поставки в Україну 800 тис. боєприпасів.

На Мюнхенській конференції з безпеки чеський президент Петро Павел заявив, що Чехія шукає боєприпаси та озброєння для якнайшвидшого постачання в Україну по всьому світу.

За його словами, існує можливість постачання 500 тис. снарядів калібру 155 мм та 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн протягом тижнів у разі отримання необхідного фінансування.

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