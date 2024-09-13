Финляндия анонсировала новый пакет военной помощи для Украины на 118 млн евро
Финляндия выделяет 25-й пакет военной помощи для Украины на сумму около 118 миллионов евро.
Об этом сообщает министерство обороны Финляндии, информирует Цензор.НЕТ.
Стоимость новой партии оценивается примерно в 118 миллионов евро, а общая сумма военной помощи, предоставленной Финляндией с начала войны, достигла 2,3 миллиарда евро.
"Развитие событий в войне в Украине остается серьезным. Как и обещала, Финляндия продолжит оказывать материальную помощь. Наше послание странам-партнерам заключается в том, что мы не должны сдаваться", - подчеркнул министр обороны Антти Хякканен.
Финляндия из соображений безопасности не раскрывает никаких деталей о содержимом пакета и ориентировочных сроках поставки.
Как добавили в оборонном ведомстве страны, при принятии решения о предоставлении дополнительной помощи были учтены как потребности Украины, так и ресурсы Вооруженных Сил Украины.
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Малець Тарас
показать весь комментарий13.09.2024 13:55 Ответить Мне нравится 1
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