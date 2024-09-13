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Фінляндія (1235) допомога і підтримка (1116)

Фінляндія анонсувала новий пакет військової допомоги для України на 118 млн євро

Фінляндія оголосила про новий пакет допомоги для України на 118 млн євро

Фінляндія виділяє 25-й пакет військової допомоги для України на суму близько 118 мільйонів євро.

Про це повідомляє міністерство оборони Фінляндії, інформує Цензор.НЕТ.

Вартість нової партії оцінюють приблизно в 118 мільйонів євро, а загальна сума військової допомоги, наданої Фінляндією від початку війни, сягнула 2,3 мільярда євро.

"Розвиток подій у війні в Україні залишається серйозним. Як і обіцяла, Фінляндія продовжить надавати матеріальну допомогу. Наше послання країнам-партнерам полягає в тому, що ми не повинні здаватися", - наголосив міністр оборони Антті Хякканен.

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Фінляндія з міркувань безпеки не розкриває жодних деталей про вміст пакета та орієнтовні терміни постачання.

Як додали в оборонному відомстві країни, під час ухвалення рішення про надання додаткової допомоги були враховані як потреби України, так і ресурси Збройних Сил України.

Також читайте: Найкращий спосіб досягти миру – постачати Україні зброю, - президент Фінляндії Стубб

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13.09.2024 13:55 Відповісти
 
 