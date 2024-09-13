Фінляндія анонсувала новий пакет військової допомоги для України на 118 млн євро
Фінляндія виділяє 25-й пакет військової допомоги для України на суму близько 118 мільйонів євро.
Про це повідомляє міністерство оборони Фінляндії, інформує Цензор.НЕТ.
Вартість нової партії оцінюють приблизно в 118 мільйонів євро, а загальна сума військової допомоги, наданої Фінляндією від початку війни, сягнула 2,3 мільярда євро.
"Розвиток подій у війні в Україні залишається серйозним. Як і обіцяла, Фінляндія продовжить надавати матеріальну допомогу. Наше послання країнам-партнерам полягає в тому, що ми не повинні здаватися", - наголосив міністр оборони Антті Хякканен.
Фінляндія з міркувань безпеки не розкриває жодних деталей про вміст пакета та орієнтовні терміни постачання.
Як додали в оборонному відомстві країни, під час ухвалення рішення про надання додаткової допомоги були враховані як потреби України, так і ресурси Збройних Сил України.
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Малець Тарас
показати весь коментар13.09.2024 13:55 Відповісти Мені подобається 1
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