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беспилотник (3138) Китай (2791) россия (92999) дроны (3556)

Россия производит новый дрон-камикадзе "Гарпия-А1" с китайскими двигателями, - Reuters

Росія виробляє новий дрон-камікадзе з китайськими двигунами

Россия начала производство нового ударного беспилотника дальнего радиуса действия под названием "Гарпия-А1" в прошлом году с использованием китайских двигателей и деталей, которые она использовала в войне против Украины.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники из европейского разведывательного агентства и соответствующими документами, передает Цензор.НЕТ.

Разведданные, которые включают контракт на производство нового беспилотника, переписку компании относительно производственного процесса и финансовые документы, указывают на то, что ИЭМЗ "Купол", дочернее предприятие российского государственного производителя оружия "Алмаз-Антей", изготовило более 2 500 "Гарпий" с июля 2023 года по июль 2024 года.

О существовании нового российского беспилотника, использующего китайские технологии, ранее не сообщалось.

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Два источника в разведке заявили агентству, что "Гарпия-А1" используется против военных и гражданских объектов в Украине, нанося ущерб критически важной инфраструктуре, а также ведя к жертвам среди гражданского населения и военнослужащих.

Они предоставили агентству Reuters то, что, по их словам, было изображениями из Украины обломков "Гарпии", не предоставив дальнейших деталей. Reuters нашел информацию, которая подкрепляет этот вывод, но не смог подтвердить эти изображения самостоятельно.

Министерство обороны России не ответило на просьбу Reuters прокомментировать эту информацию.

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Однако МИД Китая заявил в комментарии агентству Reuters, что Пекин строго контролирует экспорт товаров, имеющих потенциальное военное применение, в частности беспилотников.

"Что касается украинского кризиса, то Китай всегда был привержен продвижению мирных переговоров и политического урегулирования", - говорится в заявлении. В заявлении также отмечается, что не существует никаких международных ограничений на торговлю Китая с Россией.
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Топ комментарии
+12
А вузькоокі і далі будуть розповідати про мирне врегулювання...
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13.09.2024 14:31
+7
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13.09.2024 14:36
+6
це китайській "план миру.
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13.09.2024 14:35
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А вузькоокі і далі будуть розповідати про мирне врегулювання...
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13.09.2024 14:31 Ответить
це китайській "план миру.
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13.09.2024 14:35 Ответить
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13.09.2024 14:36 Ответить
Жалко було китайоз коли їх японці гнусили. Але подивишся - так вроді і правильно гнусили...
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13.09.2024 14:37 Ответить
Подібні двигуни на аліекспресі є. Це позор для Антонова, що вони досі не змогли випуск подібного налагодити.
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13.09.2024 14:44 Ответить
До чого тут Антонов? Вони ніколи двигуни не виробляли. Ганьба запродажній Мотор-Січі. Як для кацапських гвинтокрилів так бігли роняя кал. А як для своїх БПЛА так нафіг. Хоча би по ліцензії ROTAX.
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13.09.2024 15:13 Ответить
Мотор сІч виготовляє турбовентиляторні двигуни.
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13.09.2024 15:22 Ответить
Вас, шановний, в Вікіпедії забанили? На чому Кукурузник літає? М-6, М-11, М-22, М-85, М-86, М-87, М-88, АШ-82ФН, АШ-62ІР поршневі.
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13.09.2024 15:30 Ответить
хахахаха, та простіше двигун від таврії в дрон засунути ніж корневий від мотор січі.
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13.09.2024 15:36 Ответить
А планер хто зробить?
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13.09.2024 16:03 Ответить
ото здогадайтеся с трьох спроб - що це на зображенні та чия розробка?...
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13.09.2024 14:46 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/IAI_Harpy IAI Harpy - Википедия (wikipedia.org)
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13.09.2024 15:00 Ответить
Ізраїль нейтральний.
Для жидів головне мир, за гроші вони ідеологією не поступаються. Ніколи!
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13.09.2024 15:15 Ответить
Ізраїль поставляє російським спецслужбам обладнання для взлому телефонів і витягування інформації і щей використовує це як рекламу...
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13.09.2024 15:48 Ответить
Про яку Ідеологію ви говорите
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13.09.2024 15:50 Ответить
я знаю, просто звідки ростуть "нижні кінцівки"... розроблено кошерно, попало до Китаю та Ірану, потім розповзлось "лінією добра"...
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13.09.2024 15:16 Ответить
ну і ? китайці та кндр "ріпери" збирають, що теж США передали технології. Чи зовнішня схожіть це вже зрада.
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13.09.2024 15:24 Ответить
Одне ниття і скиглення. Може велике НАТО саме що-небудь хоча б спробує зробити. Тільки здатні мотлох зі складів возити. ******.
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13.09.2024 15:01 Ответить
шановний, якби "******" з нато нам не возили "мотлох" зі своїх складів, кацапи були би у районі ужгорода десь рік тому...
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13.09.2024 15:16 Ответить
наші запаси закінчились влітку 22 року.
Про це чомусь забувають всі підори що клянуть захід у поганій підтримці.
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13.09.2024 15:26 Ответить
А шахеды и ракеты которые поставляет Иран тоже используют китайские компоненты. Иран бедная страна.
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13.09.2024 15:44 Ответить
Так вони через тиждень після нашог "Дракона" випустили свій аналог. Це вам не Зельоне шобло, яке краде від хворих дітей починаючи, до військових на передку.
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13.09.2024 16:13 Ответить
Нам теж треба виробити новий дрон-камікадзе та назвати його - Мегера . Ці сцуки вже навіть назвами нас лякають.
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13.09.2024 16:19 Ответить
 
 