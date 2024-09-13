Россия производит новый дрон-камикадзе "Гарпия-А1" с китайскими двигателями, - Reuters

Россия начала производство нового ударного беспилотника дальнего радиуса действия под названием "Гарпия-А1" в прошлом году с использованием китайских двигателей и деталей, которые она использовала в войне против Украины.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники из европейского разведывательного агентства и соответствующими документами, передает Цензор.НЕТ.

Разведданные, которые включают контракт на производство нового беспилотника, переписку компании относительно производственного процесса и финансовые документы, указывают на то, что ИЭМЗ "Купол", дочернее предприятие российского государственного производителя оружия "Алмаз-Антей", изготовило более 2 500 "Гарпий" с июля 2023 года по июль 2024 года.

О существовании нового российского беспилотника, использующего китайские технологии, ранее не сообщалось.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский беспилотник снял момент атаки дрона-камикадзе на вражеский разведывательный БПЛА "Supercam". ВИДЕО

Два источника в разведке заявили агентству, что "Гарпия-А1" используется против военных и гражданских объектов в Украине, нанося ущерб критически важной инфраструктуре, а также ведя к жертвам среди гражданского населения и военнослужащих.

Они предоставили агентству Reuters то, что, по их словам, было изображениями из Украины обломков "Гарпии", не предоставив дальнейших деталей. Reuters нашел информацию, которая подкрепляет этот вывод, но не смог подтвердить эти изображения самостоятельно.

Министерство обороны России не ответило на просьбу Reuters прокомментировать эту информацию.

Читайте также: В Пекине ответили на критику "мирного плана" КНР и Бразилии от Зеленского: Обсуждаем его с Киевом

Однако МИД Китая заявил в комментарии агентству Reuters, что Пекин строго контролирует экспорт товаров, имеющих потенциальное военное применение, в частности беспилотников.

"Что касается украинского кризиса, то Китай всегда был привержен продвижению мирных переговоров и политического урегулирования", - говорится в заявлении. В заявлении также отмечается, что не существует никаких международных ограничений на торговлю Китая с Россией.