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Росія виробляє новий дрон-камікадзе "Гарпія-А1" з китайськими двигунами, - Reuters

Росія виробляє новий дрон-камікадзе з китайськими двигунами

Росія почала виробництво нового ударного безпілотника дальнього радіусу дії під назвою "Гарпія-А1" минулого року з використанням китайських двигунів і деталей, які вона використовувала у війні проти України.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела з європейського розвідувального агентства і відповідними документами, передає Цензор.НЕТ.

Розвіддані, які включають контракт на виробництво нового безпілотника, листування компанії щодо виробничого процесу та фінансові документи, вказують на те, що ІЕМЗ "Купол", дочірнє підприємство російського державного виробника зброї "Алмаз-Антей", виготовило понад 2 500 "Гарпій" з липня 2023 року по липень 2024 року.

Про існування нового російського безпілотника, що використовує китайські технології, раніше не повідомлялося.

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Два джерела в розвідці заявили агентству, що "Гарпія-А1" використовується проти військових і цивільних об'єктів в Україні, завдаючи шкоди критично важливій інфраструктурі, а також призводячи до жертв серед цивільного населення і військовослужбовців.

Вони надали агентству Reuters те, що, за їхніми словами, було зображеннями з України уламків "Гарпії", не надавши подальших деталей. Reuters знайшов інформацію, яка підкріплює цей висновок, але не зміг підтвердити ці зображення самостійно.

Міністерство оборони Росії не відповіло на прохання Reuters прокоментувати цю інформацію.

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Однак МЗС Китаю заявило в коментарі агентству Reuters, що Пекін суворо контролює експорт товарів, що мають потенційне військове застосування, зокрема безпілотників.

"Що стосується української кризи, то Китай завжди був прихильний до просування мирних переговорів і політичного врегулювання", - йдеться в заяві. У заяві також наголошується, що не існує жодних міжнародних обмежень на торгівлю Китаю з Росією.

Що відомо про "Гарпію-А1"?

За даними агентства, "Гарпія-А1" дуже схожий на іранський "Shahed", але має кілька відмінних рис, включаючи унікальний кріпильний плавник і двигуни Limbach L-550 E.

Двигун, який спочатку був розроблений і виготовлений німецькою компанією, тепер виробляється в Китаї місцевою фірмою Xiamen Limbach. 

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Також Reuters проаналізувало контракт на суму понад 1 мільярд рублів (10 мільйонів євро), підписаний у першому кварталі 2023 року між міністерством оборони Росії та компанією "Купол" на будівництво заводу з виробництва безпілотників.

Джерела розвідки повідомили, що для виробництва дронів використовується колишній цементний завод, розташований в Іжевську, Удмуртська Республіка, на заході Росії, який був придбаний компанією "Купол" у 2020 році.

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Топ коментарі
+12
А вузькоокі і далі будуть розповідати про мирне врегулювання...
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13.09.2024 14:31
+7
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13.09.2024 14:36
+6
це китайській "план миру.
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13.09.2024 14:35
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А вузькоокі і далі будуть розповідати про мирне врегулювання...
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13.09.2024 14:31 Відповісти
це китайській "план миру.
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13.09.2024 14:35 Відповісти
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13.09.2024 14:36 Відповісти
Жалко було китайоз коли їх японці гнусили. Але подивишся - так вроді і правильно гнусили...
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13.09.2024 14:37 Відповісти
Подібні двигуни на аліекспресі є. Це позор для Антонова, що вони досі не змогли випуск подібного налагодити.
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13.09.2024 14:44 Відповісти
До чого тут Антонов? Вони ніколи двигуни не виробляли. Ганьба запродажній Мотор-Січі. Як для кацапських гвинтокрилів так бігли роняя кал. А як для своїх БПЛА так нафіг. Хоча би по ліцензії ROTAX.
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13.09.2024 15:13 Відповісти
Мотор сІч виготовляє турбовентиляторні двигуни.
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13.09.2024 15:22 Відповісти
Вас, шановний, в Вікіпедії забанили? На чому Кукурузник літає? М-6, М-11, М-22, М-85, М-86, М-87, М-88, АШ-82ФН, АШ-62ІР поршневі.
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13.09.2024 15:30 Відповісти
хахахаха, та простіше двигун від таврії в дрон засунути ніж корневий від мотор січі.
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13.09.2024 15:36 Відповісти
А планер хто зробить?
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13.09.2024 16:03 Відповісти
ото здогадайтеся с трьох спроб - що це на зображенні та чия розробка?...
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13.09.2024 14:46 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/IAI_Harpy IAI Harpy - Википедия (wikipedia.org)
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13.09.2024 15:00 Відповісти
Ізраїль нейтральний.
Для жидів головне мир, за гроші вони ідеологією не поступаються. Ніколи!
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13.09.2024 15:15 Відповісти
Ізраїль поставляє російським спецслужбам обладнання для взлому телефонів і витягування інформації і щей використовує це як рекламу...
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13.09.2024 15:48 Відповісти
Про яку Ідеологію ви говорите
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13.09.2024 15:50 Відповісти
я знаю, просто звідки ростуть "нижні кінцівки"... розроблено кошерно, попало до Китаю та Ірану, потім розповзлось "лінією добра"...
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13.09.2024 15:16 Відповісти
ну і ? китайці та кндр "ріпери" збирають, що теж США передали технології. Чи зовнішня схожіть це вже зрада.
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13.09.2024 15:24 Відповісти
Одне ниття і скиглення. Може велике НАТО саме що-небудь хоча б спробує зробити. Тільки здатні мотлох зі складів возити. ******.
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13.09.2024 15:01 Відповісти
шановний, якби "******" з нато нам не возили "мотлох" зі своїх складів, кацапи були би у районі ужгорода десь рік тому...
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13.09.2024 15:16 Відповісти
наші запаси закінчились влітку 22 року.
Про це чомусь забувають всі підори що клянуть захід у поганій підтримці.
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13.09.2024 15:26 Відповісти
А шахеды и ракеты которые поставляет Иран тоже используют китайские компоненты. Иран бедная страна.
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13.09.2024 15:44 Відповісти
Так вони через тиждень після нашог "Дракона" випустили свій аналог. Це вам не Зельоне шобло, яке краде від хворих дітей починаючи, до військових на передку.
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13.09.2024 16:13 Відповісти
Нам теж треба виробити новий дрон-камікадзе та назвати його - Мегера . Ці сцуки вже навіть назвами нас лякають.
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13.09.2024 16:19 Відповісти
 
 