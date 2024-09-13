Зеленский встретился с Помпео: Мы нуждаемся в разрешении на применение дальнобойного оружия. Надеюсь, что американский политикум четко это понимает
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с бывшим государственным секретарем США Майком Помпео.
Об этом сообщили в Офисе президента, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, Зеленский поблагодарил Администрацию президента США, Конгресс и весь американский народ за беспрецедентную военную и финансовую поддержку Украины.
"Благодаря поддержке США и помощи в укреплении международной коалиции мы достигаем успехов на поле боя. Но нуждаемся в разрешении на применение дальнобойного оружия. Надеюсь, что американский политикум четко это понимает и соответствующее решение будет принято", - сказал Зеленский.
Он отметил важность увеличения военной помощи и совместного развития оборонных технологий, а также усиления санкционного давления на Россию и ее союзников - Иран и Северную Корею.
Кроме того, во время встречи стороны обсудили реализацию Формулы мира и подготовку ко второму Саммиту мира.
Пожалуйста, подождите...
Так що переконувати Помпео в тому, щоб США дозволило бити своєю зброєю по болотам - даремно. Він ще не скоро потрапить у провідні штатівські чиновники. До речі, те, що що такий дозвіл потрібен - Помпео і сам прекрасно знає.