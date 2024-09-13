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Зеленский встретился с Помпео: Мы нуждаемся в разрешении на применение дальнобойного оружия. Надеюсь, что американский политикум четко это понимает

Зеленський зустрівся з Помпео

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с бывшим государственным секретарем США Майком Помпео.

Об этом сообщили в Офисе президента, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Зеленский поблагодарил Администрацию президента США, Конгресс и весь американский народ за беспрецедентную военную и финансовую поддержку Украины.

"Благодаря поддержке США и помощи в укреплении международной коалиции мы достигаем успехов на поле боя. Но нуждаемся в разрешении на применение дальнобойного оружия. Надеюсь, что американский политикум четко это понимает и соответствующее решение будет принято", - сказал Зеленский.

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Он отметил важность увеличения военной помощи и совместного развития оборонных технологий, а также усиления санкционного давления на Россию и ее союзников - Иран и Северную Корею.

Кроме того, во время встречи стороны обсудили реализацию Формулы мира и подготовку ко второму Саммиту мира.

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Топ комментарии
+10
22 апреля 2019 г. За 1 день до этого силами Ху#ла и быдлоскота-хоть-паржом сорвана ракетная программа Украины. Но Сапсан ещё этого не знает...
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13.09.2024 19:53
+8
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13.09.2024 19:54
+2
Проблема кремлевского крысеныша даже не в его росте, главная проблема, что он - завистливая бездарность и недоучка, жалкий ублюдочный опарыш, желающий казаться суперменом, чмо из подворотни, быдло по происхождению и мразь по воспитанию.
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13.09.2024 20:01
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22 апреля 2019 г. За 1 день до этого силами Ху#ла и быдлоскота-хоть-паржом сорвана ракетная программа Украины. Но Сапсан ещё этого не знает...
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13.09.2024 19:53 Ответить
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13.09.2024 19:54 Ответить
Проблема кремлевского крысеныша даже не в его росте, главная проблема, что он - завистливая бездарность и недоучка, жалкий ублюдочный опарыш, желающий казаться суперменом, чмо из подворотни, быдло по происхождению и мразь по воспитанию.
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13.09.2024 20:01 Ответить
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13.09.2024 20:02 Ответить
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13.09.2024 20:04 Ответить
Ну як вірити трампістам. Дали хлібне місце в Київстарі, він від імені Рижого Донні планчик миру зварганив для поца, а тут інший поц від Трампа віщає-здавайтесь. Нєпонятки для поца.
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13.09.2024 20:27 Ответить
А єримак де сховався, чи у нього відгул, мабуть, стомився Кринки відбивати у рашисті «незламно», після їх здачі у 2022 році??!!
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13.09.2024 21:29 Ответить
Помпео, до речі, не ходить до оточення чинної адміністрації США. Він то взагалі є представником республіканської партії... Хоча він - істий рейганіст. Ще не зустрічав, чи він агітує голосувати за Харріс (як Пенс, Ромні, і ще там хтось з першої десятки рейганістів, соррі, забув); але і за трампа не глопить, взагалі мовчить про вибори...

Так що переконувати Помпео в тому, щоб США дозволило бити своєю зброєю по болотам - даремно. Він ще не скоро потрапить у провідні штатівські чиновники. До речі, те, що що такий дозвіл потрібен - Помпео і сам прекрасно знає.
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13.09.2024 21:55 Ответить
 
 