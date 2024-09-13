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Зеленський (22411) зброя (7278) США (20980) Помпео (337)

Зеленський зустрівся з Помпео: Ми потребуємо дозволу на застосування далекобійної зброї. Сподіваюся, що американський політикум чітко це розуміє

Зеленський зустрівся з Помпео

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Києві з колишнім державним секретарем США Майком Помпео.

Про це повідомили в Офісі президента, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Зеленський подякував Адміністрації президента США, Конгресу та всьому американському народові за безпрецедентну військову та фінансову підтримку України.

"Завдяки підтримці США та допомозі у зміцненні міжнародної коаліції ми досягаємо успіхів на полі бою. Але потребуємо дозволу на застосування далекобійної зброї. Сподіваюся, що американський політикум чітко це розуміє й відповідне рішення буде ухвалене", – сказав Зеленський.

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Він наголосив на важливості збільшення військової допомоги та спільного розвитку оборонних технологій, а також посиленні санкційного тиску на Росію та її союзників – Іран і Північну Корею.

Крім того, під час зустрічі сторони обговорили реалізацію Формули миру та підготовку до другого Саміту миру.

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Топ коментарі
+10
22 апреля 2019 г. За 1 день до этого силами Ху#ла и быдлоскота-хоть-паржом сорвана ракетная программа Украины. Но Сапсан ещё этого не знает...
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13.09.2024 19:53
+8
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13.09.2024 19:54
+2
Проблема кремлевского крысеныша даже не в его росте, главная проблема, что он - завистливая бездарность и недоучка, жалкий ублюдочный опарыш, желающий казаться суперменом, чмо из подворотни, быдло по происхождению и мразь по воспитанию.
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13.09.2024 20:01
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22 апреля 2019 г. За 1 день до этого силами Ху#ла и быдлоскота-хоть-паржом сорвана ракетная программа Украины. Но Сапсан ещё этого не знает...
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13.09.2024 19:53 Відповісти
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13.09.2024 19:54 Відповісти
Проблема кремлевского крысеныша даже не в его росте, главная проблема, что он - завистливая бездарность и недоучка, жалкий ублюдочный опарыш, желающий казаться суперменом, чмо из подворотни, быдло по происхождению и мразь по воспитанию.
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13.09.2024 20:01 Відповісти
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13.09.2024 20:02 Відповісти
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13.09.2024 20:04 Відповісти
Ну як вірити трампістам. Дали хлібне місце в Київстарі, він від імені Рижого Донні планчик миру зварганив для поца, а тут інший поц від Трампа віщає-здавайтесь. Нєпонятки для поца.
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13.09.2024 20:27 Відповісти
А єримак де сховався, чи у нього відгул, мабуть, стомився Кринки відбивати у рашисті «незламно», після їх здачі у 2022 році??!!
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13.09.2024 21:29 Відповісти
Помпео, до речі, не ходить до оточення чинної адміністрації США. Він то взагалі є представником республіканської партії... Хоча він - істий рейганіст. Ще не зустрічав, чи він агітує голосувати за Харріс (як Пенс, Ромні, і ще там хтось з першої десятки рейганістів, соррі, забув); але і за трампа не глопить, взагалі мовчить про вибори...

Так що переконувати Помпео в тому, щоб США дозволило бити своєю зброєю по болотам - даремно. Він ще не скоро потрапить у провідні штатівські чиновники. До речі, те, що що такий дозвіл потрібен - Помпео і сам прекрасно знає.
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13.09.2024 21:55 Відповісти
 
 