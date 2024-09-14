Трамп пообещал, что предоставит Украине большую поддержку, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал детали телефонного разговора с экс-президентом США Дональдом Трампом, который они провели два месяца назад.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский рассказал в интервью CNN.
Зеленский отметил, что не знает, что имеет в виду Трамп, когда заявляет о готовности завершить войну в Украине в течение нескольких дней - еще до того, как вступит в должность президента в случае избрания.
"Я не могу понять это на сегодня, потому что не знаю, что именно он имеет в виду и что это означает", - сказал украинский президент, добавив, что предвыборные послания иногда бывают не очень реальными.
Зеленский признался, что порой такие послания заставляют нервничать, но во время телефонного разговора с Трампом, который состоялся два месяца назад, кандидат в президенты США от республиканцев пообещал, что будет поддерживать Украину.
"Он сказал, что очень нас поддерживает, и у нас состоялся хороший разговор... и что он окажет нам большую поддержку. Он понимает, как трудно выжить во время войны, и он сделает все, чтобы усилить Украину", - заверил глава Украины.
Кроме того, он рассказал, что готов поделиться "мирным планом" Украины с действующим президентом США Джо Байденом.
"После, конечно, думаю, было бы честно и правильно поделиться и с двумя кандидатами - с Дональдом Трампом и Камалой Харрис", - отметил президент.
Также Зеленский намерен представить "план победы" и Конгрессу США, поскольку многое зависит от его решений, а после этих шагов Киев будет готов "поделиться планом с людьми".
Напомним, план кандидата в президенты США Дональда Трампа по завершению российско-украинской войны может предусматривать создание "демилитаризованной зоны" на оккупированных Россией украинских территориях. А Украина в это время должна будет отказаться от вступления в НАТО, заявил кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс.
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Він таки точно на крючку у ***** та його фсб.
Зеленському треба штампувати перероблені "Нептуни", "Вільху-М2", "Сапсан", а не намагатися гратися у велику політику.
Враховуючи нарцисизм Трампа, план перемоги може бути представлений тільки особисто.
Трамп не розкрив деталі плану, навіть на дебатах з Камалою.
І тут всі чомусь повірили, інтервью Венса, яке дано місцевому блогеру, а не якійсь великій газеті...
Тут щось інше.
Якщо взяти дебати, то Камала взагалі нічого не сказала про підтримку України
Станом на 15.09.2024, так працює адміністрація Байден+Камала
5.8млрд згорають з виділеного бюджету PDA 2024
5.8млрд доступні бюджету PDA 2022-2023, через завищення цін на суму 8.3млрд котри знайшов аудит