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Зеленский (19029) Трамп (3988)

Трамп пообещал, что предоставит Украине большую поддержку, - Зеленский

Телефонна розмова Зеленського з Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал детали телефонного разговора с экс-президентом США Дональдом Трампом, который они провели два месяца назад.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский рассказал в интервью CNN.

Зеленский отметил, что не знает, что имеет в виду Трамп, когда заявляет о готовности завершить войну в Украине в течение нескольких дней - еще до того, как вступит в должность президента в случае избрания.

"Я не могу понять это на сегодня, потому что не знаю, что именно он имеет в виду и что это означает", - сказал украинский президент, добавив, что предвыборные послания иногда бывают не очень реальными.

Зеленский признался, что порой такие послания заставляют нервничать, но во время телефонного разговора с Трампом, который состоялся два месяца назад, кандидат в президенты США от республиканцев пообещал, что будет поддерживать Украину.

"Он сказал, что очень нас поддерживает, и у нас состоялся хороший разговор... и что он окажет нам большую поддержку. Он понимает, как трудно выжить во время войны, и он сделает все, чтобы усилить Украину", - заверил глава Украины.

Кроме того, он рассказал, что готов поделиться "мирным планом" Украины с действующим президентом США Джо Байденом.

"После, конечно, думаю, было бы честно и правильно поделиться и с двумя кандидатами - с Дональдом Трампом и Камалой Харрис", - отметил президент.

Также Зеленский намерен представить "план победы" и Конгрессу США, поскольку многое зависит от его решений, а после этих шагов Киев будет готов "поделиться планом с людьми".

Напомним, план кандидата в президенты США Дональда Трампа по завершению российско-украинской войны может предусматривать создание "демилитаризованной зоны" на оккупированных Россией украинских территориях. А Украина в это время должна будет отказаться от вступления в НАТО, заявил кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс.

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Топ комментарии
+30
Пішдюк повірив пішдюку?
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14.09.2024 08:14
+27
Балаболи вірять балаболам
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14.09.2024 08:19
+24
Ну чого ж ти вовік 🤡 такий ненависний до України ? Шож ти так буквально виконуєш темники фсбешні ? Готуйся па* ло , до відставки ...Харісс їде, а ти су* о , двері трампу відкриваєш !
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14.09.2024 08:19
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Амінь!
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14.09.2024 12:22 Ответить
Трамп вчора знову опосередковано підтвердив, що він, якщо буде обраний, то припинить допомогу Україні. Він заявив «https://t.me/nevzorovtv/20955 Голосуя за Камалу Гаррис, вы голосуете за войну с РФ. Нужно не допускать этого ».
Він таки точно на крючку у ***** та його фсб.
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14.09.2024 12:01 Ответить
Нагадати, що сталося, коли українська влада відкрито підтримала одного з кандидатів у президенти (Клінтон), а переміг інший (Трамп)?

Зеленському треба штампувати перероблені "Нептуни", "Вільху-М2", "Сапсан", а не намагатися гратися у велику політику.
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14.09.2024 12:05 Ответить
Не бреши, українська влада не підтримувала "одного з кандидатів у президенти (Клінтон)". Хоча, ні, це ти просто можеш помилятися, зарахувавши до української влади окремих нардепів, як то серлеща, диркача чи трепака (які, наприклад, тоді наїхали на радника Трампа Манафорта, і цим грали на боці Клінтон). Бо ці названі - якщо і влада, то антиукраїнська.
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14.09.2024 12:14 Ответить
Українцям треба меньше зауважувати на американські вибори, в яких вони участь не беруть, а більше зосередитись на українських виборах, виробництві власної зброї і створенні професійного війська. Сподіватись на зєлю - марно. Узгоджуєм нормальну кандидатуру і йдем на вибори
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14.09.2024 12:13 Ответить
Обіцянка Трампа навіть дурня не радує.
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14.09.2024 13:32 Ответить
А ти зелене гівно, обіцяв недорослям що розслідуєш справи Майдану. Натомість випустив портнова, а всіх ригів і антимайдан посадив у владу
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14.09.2024 14:29 Ответить
какое же ты конченое если говоришь о 60 миллиардов, сколько поставили? А почти нисколько - 1.7 миллиардов поставили из 8.7 миллиардов, 7 миллиардов дерьмократы зажали. Прямо сейчас. Таких имбецилов что в тупую цифр не знает и лепит хер знает что свет не видовал. До 30 если не поставят твои "60 миллиардов" згорят. Из за таких как ты.
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14.09.2024 20:22 Ответить
Кожного разу, Трамп каже, не буде розкривати план поки не стане президентом.
Враховуючи нарцисизм Трампа, план перемоги може бути представлений тільки особисто.
Трамп не розкрив деталі плану, навіть на дебатах з Камалою.

І тут всі чомусь повірили, інтервью Венса, яке дано місцевому блогеру, а не якійсь великій газеті...
Тут щось інше.

Якщо взяти дебати, то Камала взагалі нічого не сказала про підтримку України

Станом на 15.09.2024, так працює адміністрація Байден+Камала
5.8млрд згорають з виділеного бюджету PDA 2024
5.8млрд доступні бюджету PDA 2022-2023, через завищення цін на суму 8.3млрд котри знайшов аудит
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15.09.2024 02:55 Ответить
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