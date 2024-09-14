Трамп пообещал, что предоставит Украине большую поддержку, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал детали телефонного разговора с экс-президентом США Дональдом Трампом, который они провели два месяца назад.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский рассказал в интервью CNN.

Зеленский отметил, что не знает, что имеет в виду Трамп, когда заявляет о готовности завершить войну в Украине в течение нескольких дней - еще до того, как вступит в должность президента в случае избрания.

"Я не могу понять это на сегодня, потому что не знаю, что именно он имеет в виду и что это означает", - сказал украинский президент, добавив, что предвыборные послания иногда бывают не очень реальными.

Зеленский признался, что порой такие послания заставляют нервничать, но во время телефонного разговора с Трампом, который состоялся два месяца назад, кандидат в президенты США от республиканцев пообещал, что будет поддерживать Украину.

"Он сказал, что очень нас поддерживает, и у нас состоялся хороший разговор... и что он окажет нам большую поддержку. Он понимает, как трудно выжить во время войны, и он сделает все, чтобы усилить Украину", - заверил глава Украины.

Кроме того, он рассказал, что готов поделиться "мирным планом" Украины с действующим президентом США Джо Байденом.

"После, конечно, думаю, было бы честно и правильно поделиться и с двумя кандидатами - с Дональдом Трампом и Камалой Харрис", - отметил президент.

Также Зеленский намерен представить "план победы" и Конгрессу США, поскольку многое зависит от его решений, а после этих шагов Киев будет готов "поделиться планом с людьми".

Напомним, план кандидата в президенты США Дональда Трампа по завершению российско-украинской войны может предусматривать создание "демилитаризованной зоны" на оккупированных Россией украинских территориях. А Украина в это время должна будет отказаться от вступления в НАТО, заявил кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс.

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